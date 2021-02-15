準備迎財神！ 珍稀烈酒投資超夯 6年翻3倍

明天大年初五是迎財神的日子，除了股票、基金、房地產…等投資標的，牛年在資金潮氾濫的情況下，不要忘了珍稀烈酒也是近年來很夯的投資工具。

尤其台灣向來是全世界烈酒品牌的兵家必爭之地，隨著國內飲酒文化逐漸走向精緻化，各大品牌相繼推出限量高年份或稀有烈酒，使烈酒已不再是單純的酒精性飲品，也成為收藏藝術品與新興的投資標的。

以法國干邑品牌路易十三為例，從2007年到2017年這十年之間，路易十三所發表的全球限量版本，每一款的價值都已今非昔比，增值幅度令人咋舌。尤其2014年所發行的路易十三黑珍140周年纪念版，目前更已飆升超過三倍的市值。

路易十三以純手工吹製，打造水晶瓶。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

在威士忌的部分，過去十年中，威士忌類別的價值已上漲近600%。以年增率來看，2019年的第一季就比去年2018年同期上升了35%；威「利」實在驚人。

看好越來越多高端消費者，將稀有烈酒視為投資品或納入私人收藏，追尋頂級威士忌在酒圈內已蔚然成風，好比帝亞吉歐在去年9月推出Prima & Ultima 極奢原酒系列，此系列由集團首席調酒師Jim Beveridge博士，甄選8支高年份單一麥芽威士忌組成，每一瓶均是原桶強度裝瓶原酒，全球限量發行238套，其中台灣發行37套，每套建議售價72萬元。

輕井澤1960去年3月在倫敦蘇富比拍賣，破天荒以36萬英鎊落鎚成交，折合台幣將近1400萬元。圖／摘自JAPANESSWHISKY.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

面對新的一年即將到來，該如何掌握威士忌投資趨勢呢？《威士忌投資勝經：買對威士忌，讓你投資獲利600%》作者、威士忌圓夢學院創辦人柯育堂指出：「由於新冠肺炎疫情態勢未明，就2021年第一季來說，建議大家多觀察大局趨勢，建議保守為宜。」

在投資的標的物方面，柯育堂認為：「目前日本威士忌的投資市場還是偏向走多，尤其是稀有日本威士忌，後勢還是看好，若有適當的標的物出現，還是值得投入。」

柯育堂建議，威士忌投資者不妨趁著市場冷淡的時候，花點時間盤點自己手上的收藏，趁機「汰弱留強」。「永遠不要滿手威士忌現貨，但卻手上沒有足夠的現金，」柯育堂說：「因為你不知道適當的標的什麼時候會出現，所以手上一定要留一筆可以隨時動用的資金。」如此一來，才不會跟送上門來的財神爺擦身而過。