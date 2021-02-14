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新春輕鬆開聊、喝到盡興 4款CP值爆表「下午酒」親民價推薦

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌，建議售價1,040元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌，建議售價1,040元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台灣人喜歡喝下午茶，但在新春期間遇上難得的連續長假，三五好友開聊，喝喝「下午酒」也不錯。什麼樣的酒適合當「下午酒」呢？

首要的條件是必須要「耐喝」，這樣才能讓人輕輕鬆鬆地一杯接一杯。其次是價格一定要親民，最好不要破千，以三位數為佳，這樣喝起來即便是喝到盡興，也不至於對荷包造成太大的負擔。

什麼樣的酒款才「耐喝」呢？以威士忌來說，就是口感不能太厚重，酒體也不能太肥厚；以橡木桶的風格來區分的話，那肯定是波本桶了。

好比來自低地、採用三次蒸餾的歐肯美國桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，便全程在波本桶中熟成，不但具有波本橡木桶清新滑順的香草奶油風味，同時也帶有歐肯獨特的柔順細緻口感，是非常理想的新春「下午酒」。更重要的是，這支酒建議售價960元，大可輕鬆享用。

歐肯美國桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價960元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
歐肯美國桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價960元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

除了歐肯，來自蘇格蘭高地區的格蘭傑也是以波本桶風格著稱。格蘭傑酒廠採用全蘇格蘭最高、高達5.14公尺的蒸餾器，造就格蘭傑獨一無二富含水果花香風味的優雅新酒，採用裝填一次或二次的美國波本橡木桶熟成，酒體洋溢香草、柳橙與蜜桃純淨的香氣，讓人百喝不膩。

格蘭傑經典單一純麥威士忌長頸鹿保育特別版，建議售價820元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭傑經典單一純麥威士忌長頸鹿保育特別版，建議售價820元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

如果還是堅持想喝雪莉桶威士忌，格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌會是首選。它採用在雪莉桶中僅佔5%數量的Amontillado雪莉桶來過桶，口味為甜而不膩，帶有一定的酸度，喝起來既順口、又飽滿，經得起一喝再喝。

如果真的不喜歡喝高酒精濃度的威士忌，這裡推薦來自澳洲禾富（Wolf Blass）酒莊的禾富碧亞拉氣泡酒，洋溢活潑的柑橘香氣及清爽水果芬芳，口感清爽不膩，具有柔順如奶油般的口感，建議售價500元，CP值爆表。

禾富碧亞拉氣泡酒，建議售價500元。圖／富邑葡萄酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
禾富碧亞拉氣泡酒，建議售價500元。圖／富邑葡萄酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 美國 水果 澳洲 下午茶

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