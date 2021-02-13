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情人節吃牛排大餐！ 最經典的餐酒搭配 「葡萄酒」要這樣挑
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今年情人節正逢大年初三，除了忙著與家人團聚，更不能忘記情人節這浪漫的日子。情人節大餐，牛排自然是熱門選項。尤其近幾年蔚為風潮的乾式熟成牛排，在沒有真空包裝的情形下，利用恆溫與恆濕的熟成室，讓牛肉在本身的天然酵素與微生物的作用下，使水份從牛肉的肌肉組織逐漸蒸發，讓牛肉的風味更濃郁、肉質更加嫩度多汁，正是乾式熟成牛排的魅力所在。
品嚐風味濃郁的牛排，特別是風味更加醇厚的乾式熟成牛排，就必須使用單寧強勁、酒體飽滿的紅葡萄酒來對應。
來自美國加州的銀鎮酒莊，在葡萄酒漫畫「神之雫」第17集中被譽為「上班族的瑪歌堡」。銀鎮酒莊的那帕山谷卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）紅酒，以卡本內蘇維濃葡萄為主軸，帶著迷人的紅色莓果、桃李的香氣，以及微微的礦物與辛香料氣息，細膩的多層次風味，與風味醇厚的熟成牛排是完美絕配。
來自澳洲禾富酒莊的黑牌極致混釀紅葡萄酒，以卡本內蘇維濃、席哈（Shiraz）、馬爾貝克（Malbec）3種葡萄品種混釀而成，具有豐富的黑李與黑醋果香，並帶著一些烘烤咖啡豆、巧克力和堅果等調性，酒體平衡且優美，也是搭配牛排的好選擇。
若想要「下重本」、往頂級酒款去選擇，羅伯蒙岱維酒莊的精選卡本內蘇維濃紅酒，會是理想的選項。這款羅伯蒙岱維酒莊的頂級酒，陳年實力驚人。口感飽滿扎實，洋溢著濃郁的黑莓果實香氣，還穿插了丁香與荳蔻香料的氣息；富有大地氣息的單寧味，更為多汁豐滿的酒體，增添完整的結構，與風味醇厚的熟成牛排，更是絕配。
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