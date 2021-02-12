初二回娘家不敗選項！ 帶什麼酒才不失禮、還能招好運？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

正月初二是女兒回娘家作客的日子，通常稱為「回門」，又稱為「迎婿日」。娘家會在中午宴請女婿，吃些長年菜、發糕和餃子為新春帶來好彩頭；女婿也一定會攜帶禮物作為伴手禮，為新的一年招來好運。

如果要選擇酒禮作為伴手禮的話，建議可以選擇金色、紅色包裝的喜氣禮盒最為應景；好比拿破崙干邑白蘭地VSOP、人頭馬XO、酩悅粉紅香檳、格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌，都是今年回娘家的不敗選項。

採金黃色包裝的拿破崙干邑白蘭地VSOP，名列四大法國干邑白蘭地品牌之一，也是法國傳奇將軍拿破崙最愛的干邑。拿破崙干邑白蘭地VSOP，承襲傳統發酵製程，以獨特蒸餾工法揉合水果與麝香風味，創造飽滿茉莉花香味，再藉由與法國頂級橡木的交互作用，帶來焦糖甜味、烤杏仁的特殊氣息與鮮桃的甘美香氣，具有滑順的口感與淡淡的甜味。

拿破崙V.S.O.P干邑白蘭地，以金黃色包裝展現貴氣。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

女婿要展現誠意，準備大紅包裝的人頭馬XO，絕對錯不了。人頭馬XO只採用法國干邑區最好的大、小香檳區的葡萄，並且取自大香檳區的葡萄含量高達85%，平均陳釀時間為23年，是同等級XO裡最久的。這樣的非凡堅持成就了琥珀色的天鵝絨質地，輕啜一口，擄獲味覺的是春天中茉莉花和水仙花的芬芳，接下來有濃郁的無花果香、甜甜的柳橙、和梅子的香味，而最後再被新鮮肉桂粉，奶油蛋捲和太妃糖的香濃組合包圍。

人頭馬XO星耀紅禮盒，是展現誠意的回娘家好伴手。圖／人頭馬提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

初二回娘家時以人頭馬XO，搭配各式果乾、起士、巧克力等一同享用，讓美麗均衡的香氣與風味挑逗嗅覺，餘香在喉間縈繞超過15分鐘，一如過年團聚的濃濃親情般刻骨銘心，久久無法忘懷。

要討好不喝烈酒的岳母大人，就是酩悅粉紅香檳上場的時候了。酩悅粉紅香檳以三種香檳葡萄和諧調配而成，由黑比諾葡萄帶給口感的強度，再由皮諾蔓尼紅葡萄帶出口感的果香，再由夏多內白葡萄帶出細緻感，浪漫的粉紅色酒汁，深受眾多名媛仕女的喜愛。

酩悅粉紅香檳肯定能討好不喝烈酒的丈母娘。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

若是岳家喜歡威士忌，就帶上最近熱門到快缺貨的格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌吧。這款獨獻台灣的酒款，由格蘭菲迪首席調酒師布萊恩金斯曼（Brian Kinsman）親選來自西班牙、僅有5%的天使雪莉桶所製成，43%高酒精濃度完美體現天使雪莉桶帶來蜜餞與梅子揉合的馥郁香氣，深邃甜美的口感宛如烤蘋果與果乾交織而成，包裝則延續格蘭菲迪經典深V造型，融合珍稀的天使雪莉桶所帶來清亮的緋紅酒色，不但大氣凸顯出天使欽點的雪莉桶之美，以紅色為主色調的包裝與瓶標，更為新春的餐桌增添喜氣。