吉祥餐桌酒相伴 新春討個好彩頭
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
農曆新年是國人最重視的節日，大年初一是萬物復甦的第一天，更是為新的一年紮根好運的時候，用餐時有吉祥餐酒上桌，不但象徵新的一年富貴豐收、旗開得勝，也同時為自己與摯愛的家人討個好彩頭。
玉山台灣峯頂十六年陳高，今年採用臺華窯精工設計的酒器，透過雕金技法以針代筆，繪畫出金碧輝煌吉祥底紋，並以喜鵲鳴春報佳音景象，呼應吉瑞牡丹花及四方型酒器，展現「喜鵲登梅富貴臨」意涵。
玉山台灣高粱酒十二年陳高則採用臺華窯手工藝術打造的瓷瓶，瓶型源自清代創製之「柳葉瓶」，佐以新彩青花釉彩，以吉祥雙龍迎面承讓龍珠畫面，展現「雙龍獻瑞」意象。
頂級蘇格蘭調和威士忌皇家禮炮，今年則推出「皇家禮炮21年威士忌鴻運雙龍限定版禮盒」，以東方象徵吉祥的雙龍，搭配代表喜氣與祝福的紅色設計，展現王者氣勢。
馬爹利藍帶PIERRE限量版則與裝置藝術家Pierre Marie合作，將古老工藝與現代視覺符號融合，重新詮釋馬爹利經典酒款藍帶。藝術家提出搭配一首特別創作的詩歌——《葡萄藤蔓與橡樹》，交纏的枝葉和嫩芽染上濃郁的紅金兩色，令人聯想到葡萄樹與橡木之間的「纏綿繾綣」，不但凸顯出干邑白蘭地的起源，也蘊含「富貴豐收」的寓意。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言