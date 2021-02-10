吉祥餐桌酒相伴 新春討個好彩頭

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

農曆新年是國人最重視的節日，大年初一是萬物復甦的第一天，更是為新的一年紮根好運的時候，用餐時有吉祥餐酒上桌，不但象徵新的一年富貴豐收、旗開得勝，也同時為自己與摯愛的家人討個好彩頭。

玉山台灣峯頂十六年陳高，今年採用臺華窯精工設計的酒器，透過雕金技法以針代筆，繪畫出金碧輝煌吉祥底紋，並以喜鵲鳴春報佳音景象，呼應吉瑞牡丹花及四方型酒器，展現「喜鵲登梅富貴臨」意涵。

玉山台灣峯頂十六年陳高禮盒，展現「喜鵲登梅富貴臨」意涵。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

玉山台灣高粱酒十二年陳高則採用臺華窯手工藝術打造的瓷瓶，瓶型源自清代創製之「柳葉瓶」，佐以新彩青花釉彩，以吉祥雙龍迎面承讓龍珠畫面，展現「雙龍獻瑞」意象。

玉山台灣高粱酒十二年陳高禮盒以「雙龍獻瑞」為主題。圖／台灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

頂級蘇格蘭調和威士忌皇家禮炮，今年則推出「皇家禮炮21年威士忌鴻運雙龍限定版禮盒」，以東方象徵吉祥的雙龍，搭配代表喜氣與祝福的紅色設計，展現王者氣勢。

皇家禮炮21年威士忌鴻運雙龍限定版禮盒，建議售價3,060元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

馬爹利藍帶PIERRE限量版則與裝置藝術家Pierre Marie合作，將古老工藝與現代視覺符號融合，重新詮釋馬爹利經典酒款藍帶。藝術家提出搭配一首特別創作的詩歌——《葡萄藤蔓與橡樹》，交纏的枝葉和嫩芽染上濃郁的紅金兩色，令人聯想到葡萄樹與橡木之間的「纏綿繾綣」，不但凸顯出干邑白蘭地的起源，也蘊含「富貴豐收」的寓意。

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