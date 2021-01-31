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麥卡倫把倫敦變成威士忌 精萃世界倫敦限定版限量上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「麥卡倫精萃世界：倫敦限定版」包括柳橙焦糖、咖哩香料和伯爵茶…等，在麥卡倫單一麥芽威士忌中極少見的香氣。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「麥卡倫精萃世界：倫敦限定版」包括柳橙焦糖、咖哩香料和伯爵茶…等，在麥卡倫單一麥芽威士忌中極少見的香氣。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫推出風味獨特的限量版單一麥芽威士忌「精萃世界：倫敦限定版（Distil Your World：The London Edition）」，帶領威士忌愛好者體驗世界頂尖都市的感官之旅。新酒款酒精濃度57.5%，建議售價105,000元，全球限量2000瓶。

「精萃世界（Distil Your World）」以探索世界各大城市精髓為主題；其全球首發款 「倫敦限定版（The London Edition）」 充分體現倫敦的特殊魅力，希望透過一款獨特的單一麥芽威士忌，捕捉倫敦獨特的本質、香氣和風味，精粹其靈魂。

這次麥卡倫再次攜手兩度獲選為全球最佳餐廳的西班牙El Celler de Can Roca餐廳老闆羅卡三兄弟，從各自擅長的威士忌和美食領域探索不同的文化，並汲取創作靈感。

在這段攜手探索的旅程中，麥卡倫釀酒師Steven Bremner與羅卡三兄弟Joan、Josep和Jordi，花費大量時間接觸為倫敦帶來無比創造力與創業精神的工匠和創意工作者、為它注入活力的勤奮領導者、以及了解其過去並可預測其未來的傑出思想家。他們讓自己完全融入倫敦，探索當地代表性建築，並深入了解其底蘊，以發掘倫敦特有的風味和氣息，挖掘其活力十足的在地精神。

最後，這段旅程引導他們進入各自複雜的城市感官地圖，並以地圖為謬思，精選出六個完美組合的初次（First-fill）Oloroso歐洲紅橡木雪莉桶，將倫敦的價值轉化為一款非凡的單一麥芽威士忌，其品酒筆記精準呈現出這個城市的精神。

這款特色鮮明的威士忌，呈現出包羅萬象的細節，包括柳橙焦糖、咖哩香料和伯爵茶等在麥卡倫單一麥芽威士忌中極少見的香氣，引領味蕾和想像力進入一段探索之旅，為倫敦的靈魂和特性注入生命，同時保留麥卡倫獨有的特色。

事實上，從數千個橡木桶中尋找出這些獨特的風味，是一道複雜而技術高超的工序，但對於風味、香氣和釀酒工藝的精準掌控，使得Steven Bremner與羅卡三兄弟能成功地將倫敦的精髓，轉化為一款卓越非凡的威士忌。

麥卡倫釀酒師 Steven Bremner 表示：「倫敦是一座國際都市，是文化、美食、建築和藝術薈萃之地，豐富的歷史和多元的文化，結合永恆的精神和創新的本質，使它成為這段技藝之旅絕佳的樂園。重點不僅是身在那裡，還必須沉浸其中，並投入時間，深入所有表象之下了解其根柢。我們很榮幸能與羅卡三兄弟攜手進行了這段探索之旅。」

Josep表示：「我們去過的地方和遇見的人，如今全都體現在這款威士忌中，這是我們所精粹出的倫敦精神。其中蘊含了一些鮮味，伴隨著隱約的咖哩、柳橙、香草和葡萄乾香氣。有一些特別的風味真的很難尋找。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫再次攜手兩度獲選為全球最佳餐廳的西班牙El Celler de Can Roca餐廳老闆羅卡三兄弟，推出「麥卡倫精萃世界：倫敦限定版」。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫再次攜手兩度獲選為全球最佳餐廳的西班牙El Celler de Can Roca餐廳老闆羅卡三兄弟，推出「麥卡倫精萃世界：倫敦限定版」。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「麥卡倫精萃世界：倫敦限定版」酒精濃度57.5%，建議售價105,000元。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「麥卡倫精萃世界：倫敦限定版」酒精濃度57.5%，建議售價105,000元。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「麥卡倫精萃世界：倫敦限定版」全球限量2000瓶。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「麥卡倫精萃世界：倫敦限定版」全球限量2000瓶。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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