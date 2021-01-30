韓國小燒酒太萌！全家超商首賣「My Melody櫻花燒酒、清露燒酒禮盒」　獨家預購日先筆記

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韓劇迷、酒控專屬號外，想品嘗韓國人最愛喝的燒酒不必出國，在鄰近的超商就能買得到華麗變身版囉！台灣在地新品牌「清露燒酒」本回化身迷你尺寸的水果燒酒，新推4入禮盒讓粉絲一次入手梅子、荔枝、蜜桃、蘋果口味，還獨家打造美樂蒂粉絲會尖叫的「My Melody櫻花燒酒」，準備攻陷少女心。兩款新品2/24起可於全家便利商店預購，時間筆記下來準備開買！

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「清露燒酒」此次以lulu小姐為視覺設計，打開色彩清新的盒身，裝有4入180ml水果燒酒，縮小的尺寸更加方便手握，可愛指數大大提升。「清露Ms.lulu 4入燒酒禮盒組」以台灣米為原料，分別搭配本土梅子、荔枝、蜜桃、蘋果萃釀成口感順口的新滋味。值得一提的是，只要寄回盒內截角，即可免費獲得愛心造型燒酒杯一只，讓人在家配著超萌杯子小酌。

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而首度開賣的My Melody聯名燒酒，消息一出引爆期待。「醉月X MY Melody櫻花燒酒禮盒」以台灣益全香米二次蒸餾，成品帶點隱約的櫻花香，順勢點綴了酒味，超適合小姐姐們開喝。而從禮盒、瓶身到杯子都少不了美樂蒂主角，粉嫩色系亦充斥浪漫感，有望成為打卡夯品。兩款燒酒將隨全家母親節檔期2/24開放限量預購，數量有限，售完為止。

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清露Ms.lulu四入燒酒禮盒組

預購日期：全家便利商店 2021/2/24早上10:00起-2021/5/4止售價：399元

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醉月X MY Melody櫻花燒酒禮盒

預購日期：全家便利商店 2021/2/24早上10:00起-2021/5/4止售價：239元

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