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用法國干邑桶熟成！ 蘭貝愛爾蘭威士忌新年禮盒上市
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來自愛爾蘭蘭貝島的蘭貝（Lambay）愛爾蘭威士忌，是由第七代瑞佛斯托克男爵Alexander Baring，以及卡慕第五代傳人Cyril Camus攜手合作的結晶。
兩大家族傳人秉持著對大自然的熱愛，創新元素以及生活的藝術的共同理念，於2017年一同攜手合作創立蘭貝愛爾蘭威士忌，保有愛爾蘭獨特工法——三次蒸餾極致工藝，使用島上特別純淨富含礦物質的三一井水（Trinity Well Water）水源，並選用來自卡慕集團的法國干邑桶，來熟成蘭貝旗下所有的威士忌，為愛爾蘭威士忌注入一股清新暖流。
蘭貝愛爾蘭威士忌的酒窖，就位於蘭貝島的海岸旁，長年經由海風吹拂，釀造出充滿海味和豐富果香的干邑白蘭地桶愛爾蘭威士忌。
蘭貝愛爾蘭威士忌推出新年禮盒，特別採用如遼闊海洋般的藍色外盒，。蘭貝干邑桶愛爾蘭威士忌是一款小批次調和愛爾蘭威士忌，以二次熟成風味桶工法，先是放入初次波本桶四年以上時光，再過桶於干邑白蘭地桶熟成。酒液是沈穩的咖啡橡木色，充斥著迷人的花香，柑橘，以及悠長的辛香料香氣；一入喉帶有花香，碎杏仁以及胡椒的風味，令人愉悅的餘韻濃郁而悠長。與親友團圓之際，用好酒互相祝賀，共同迎接新的一年。
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