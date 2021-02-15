糖餅、起司熱狗、三明治！ 4款「韓國街頭美食小吃」 台灣想解饞也能嚐得到

不能飛韓國卻無比想念在韓國吃到的街邊美味小吃、人氣點心嗎？ 為大家特蒐推薦幾款目前還是很熱門的韓式小吃點心，並且在台灣就能吃得到它，勸各位先收入口袋名單，等哪天韓國美食癮實在饞得受不了，就立馬前去解饞吧！

韓式糖餅

韓國有名的傳統甜點兼街邊小吃「糖餅」，圓形的外觀乍看之下像台式蔥油餅，麵皮裡包著黑糖和芝麻糖，在鐵板上將兩面煎至漂亮的金黃色！吃起來外皮酥脆、內餡是甜的糖餡，口感相當Q軟，通常街邊的小吃攤會將糖餅，對折裝在紙杯裡，拿著邊走邊吃，吃得到燙口的美味；也有店家會加上冰淇淋，冰淇淋口感細綿滑順，熱熱的糖餅和冰涼的冰淇淋的冰火交融口感很特別，甚至還有創意口味，如珍珠奶茶糖餅、堅果糖餅、草莓糖餅等等。

三味糖餅。圖／IG@nn0113授權

三味糖餅。圖／IG@edafoodie授權

三味糖餅

地址：台北市大安區師大路59巷1-1號

韓糖餅

地址：台南市中西區友愛街166號

韓式起司熱狗

一般對熱狗的印象多半是火腿條裏上厚厚的麵糊，放入熱油炸到澎帳的金黃表面，吃起來口感紮實、品嚐得到外衣的香氣。韓式熱狗多了「起司」來作伴，整體口感也不大相同。首先將火腿條和起司乳酪條併在一起，一樣裏上厚厚的麵糊再加一層麵包粉，放入油鍋小火慢炸，一樣炸至表面金黃金黃再起鍋。多了一層麵包粉的口感更酥脆了，最精彩的是咬下一口，連帶融化的起司瞬間被拉成超長起司條，整體吸睛度更加分，最後再淋上蕃茄醬和黃芥茉醬，視覺感十足，難怪是韓國風行時人手一支的起司熱狗。

Nami米熱狗。圖／IG@kfoodie_k授權

Nami米熱狗。圖／IG@kfoodie_k授權

Nami米熱狗。圖／IG@eatoooooo授權

Nami米熱狗。圖／IG@eatoooooo授權

Nami米熱狗

地址：台中市西屯區逢甲路19巷15號

牙米熱狗

地址：台中市龍井區新興路1巷2號

韓式飯捲

飯捲？不就是壽司嗎？ 不，韓國飯捲就是不一樣！ 韓式紫菜飯捲的內容物更加豐富，在海苔片上將白米飯鋪上薄薄的一層，整體重頭戲都在內容食材的鋪陳上，常見有火腿、蛋燒、醃蘿蔔、紅蘿蔔、肉、香菇、蔬菜等，隨著食材的加入，味道也會變得更豐富，海苔飯捲通常是韓國人作為簡便的午餐，或在野餐或戶外活動時吃的，在台灣韓式料理店製作的韓式飯捲，彩色繽紛又吸睛，看起來讓人食慾大開。

K bab 大叔的飯卷。圖／IG@ru2202授權

K bab 大叔的飯卷。圖／IG@ru2202授權

K bab 大叔的飯卷

地址：台中市北區錦平街20號

韓式三明治吐司

說到韓國街頭早餐這一款韓式厚蛋吐司一定要知道，造型出色也稱之為「韓國網紅吐司」，將吐司與蛋液融合、再刷上一層融化的奶油去香煎，外部是又香又多汁的蛋、番茄和起司，而內部則是香脆可口的培根或香氣十足的肉片，再將成品裝在盒子裡面，加上料塞超滿、視覺感十足，看起來真的色香味俱全，這款美味巨型三明治吐司也就成了韓國上班族的必嚐美食。

Isaac Toast & Coffee。圖／IG@w123963789授權

Isaac 愛時刻韓國奶油吐司專賣

全台皆有據點。官網：https://www.isaac-taiwan.com.tw/pages/Isaac_home

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