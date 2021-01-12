森林野餐、高空酒吧..「泡泡屋餐廳」浪漫破表！ 盤點四大夢幻風格，你蒐集了幾個？

泡泡屋餐廳近年來超夯，透明圓滾滾的外型不但超級可愛，還讓人有種置身童話世界般的錯覺。夢幻的場景怎麼拍都仙氣逼人，好有氣質啊！

無敵夜景高空酒吧泡泡屋：Costa Blance

說到燈光美氣氛佳，絕不能錯過ATT頂樓的絕美天空酒吧「Costa Blance」。可以近距離觀賞到101，更是跨年的熱門景點呢！

圖／IG@costablanca.att官方帳號

這家去年11月才剛新開幕的酒吧，直接把一座座巨型泡泡屋包廂搬到頂樓，落日時分來用餐，搭配地中海渡假風格與植栽，就像是在外國一般愜意十足。到了夜晚點起燈後更是絢麗，瞬間迷幻氛圍破表，保證拍美照拍到手軟！

圖／IG@costablanca.att官方帳號

店家資訊

地址：台北市信義區松壽路12號11樓開放時間：14:00–21:00,22:00–03:30

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

看山看海都可以忘憂系泡泡屋：崇德瑩農場海洋泡泡(Ocean Bubble)

有著台版紐西蘭之稱的「崇德營休閒農場」，裡頭有能飽覽無敵海景的泡泡屋餐廳「海洋泡泡(Ocean Bubble)」。一顆顆座落在草皮上的透明球，相當可愛，在裡頭用餐還可以看到360度環景，前有太平洋後有中央山脈，依山傍海圍繞著超級療癒！

圖／IG@fiiiiiiiibebe0301授權

泡泡屋裡備有冷暖氣機，夏天來不怕悶熱，冬天來也足夠溫暖，可以愜意地享用餐點，美照拍好拍滿！

店家資訊

地址：花蓮縣秀林鄉崇德村下台地立霧溪旁開放時間：16:30-18:30

白色夢幻網美系泡泡屋：食甸森蒔

這間去年剛在桃園新開幕的超人氣餐酒館，以頂樓白色泡泡球的夢幻用餐環境打響知名度，已成IG熱搜景點。

最熱門的泡泡球座位在頂樓，共三間獨立包廂，都各具特色。雙人包廂走乾燥花氣質風、四人包箱走植被風清新脫俗、六人大包廂走波希米雅風帶點華麗感。晚上前往還有機會在星空下用餐，超級浪漫，快與三五好友相約露台野餐吧！

圖／IG@chi_chi__77授權

店家資訊

地址：桃園市中壢區中央西路二段222號營業時間：11:30-22:30

森林系童話風泡泡屋：窯籃曲義式烘焙餐廳

宜蘭礁溪除了泡湯外，還有一家隱藏版夢幻景點「窯籃曲義式烘焙餐廳」。這裡的必點美食「比薩」，餅皮以天然酵母為基底，再加上現烤出爐，特別香而Q彈。

圖／IG@minna_._._授權

等待餐點的同時，不妨到戶外的IG打卡熱點泡泡屋拍個照，泡泡屋只能純拍照不能用餐，正好填補了等待餐點的空白。滿滿植物圍繞，綠意盎然的氛圍，就像是在森林裡般童話感十足。

店家資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉白雲一路28巷1之2號營業時間：11:00-20:30(週二公休)

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