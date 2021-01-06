精品手沖茶也能做手搖飲？ 「EIGHTeeN Tea概念店」插旗台北東門 最高優惠65折

EIGHTeeN Tea 過去致力於茶藝文化，有感於多數飲料店的製作方式，常蓋掉茶葉本身風味。今年9月開設東門概念店，將精品茶萃取方式結合手搖飲，即日起至3月25日搭配GOMAJI 優惠券，就能使用65折優惠體驗精品茶手搖飲！

手沖萃取精品茶（圖／EIGHTeeN 官網）

台灣人愛喝手搖飲已不是傳聞了，根據財政部資料顯示，2020年飲料店月平均銷售額為80億元，也就是台灣人每月竟喝掉約1.6億杯手搖飲。而飲料店林林總總，要怎麼做出差異化就考驗經營者了。

EIGHTeeN Tea結合精品茶概念，將台灣茶葉文化融入手搖飲。過去致力於茶藝文化，販售智能手沖茶具和茶葉等，有感於現今多數飲料店的製作方式，常蓋掉茶葉本身的香氣風味。在今年9月開設『EIGHTeeN Tea Mixology』實體茶飲店，結合百年茶行和職人製茶師，運用智能萃取技術，讓大家在喝手搖飲的同時，也能品味完整的茶葉滋味。

經典拿鐵系列，茶葉萃取搭配義式打發的細緻奶泡，讓茶香奶香融合（圖／EIGHTeeN 臉書粉專）

這樣的『精品茶手搖飲』是不是很貴呢？EIGHTeeN Tea Mixology的茶飲價格約落在90元至130元之間。具有蘭花香氣、發酵度較低的四季春品種「四季蘭」，搭配手沖萃取方式，竟然只要銅板價90元。現在店家還搭配 GOMAJI 優惠，自2020年12月25日起兌換至2021年3月25日，只要65元就能喝到精品茶手搖飲，平假日皆可使用。

EIGHTeeN Tea 除了販售手搖飲外，也會不定期的開設手沖茶課程，讓茶葉文化得以延續與傳承，有興趣的朋友可以多關注粉絲專頁。

EIGHTeeN Tea Mixology（東門概念店)

地址：台北市中正區信義路二段11號電話：02-2321 2677開放時間：星期一至五 08:00 - 18:00、六日國定假日 10:00 - 18:00

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