沈浸式微醺新體驗！「微醺酒店：1980s」調酒餐飲劇場三合一，現在預購享72折激省4200元

還記得四年前造成話題討論的「無光晚餐」嗎？當時一推出就造成網路與新聞的大量聲量曝光，因為有別於一般的用餐方式，透過沈浸式體驗魅力，用創意的服務，讓消費者激發更多感官體驗。這回引進沈浸式體驗的「驚喜製造Surprise Lab.」打造全新「微醺大飯店：1980s 」啦，購買票券可享120分鐘沈浸微醺體驗、三杯調酒和三道餐點，最後還有「7+7」的神秘互動表演等消費者來親自挖掘！

圖／微醺大飯店:1980s官網

「驚喜製造Surprise Lab.」其實是間體驗設計公司，由陳心龍和林業軒共同打造的創新服務，他們強調希望透過不同的感官創作，將沈浸式體驗的服務深植消費者心中，同時打破窠臼常態的世界觀，彷彿身在異世界重新品味生活，像是之前的「無光晚餐」、「一人餐桌」與「明日俱樂部」都是很成功的創新服務。

圖／驚喜製造 Surprise Lab.臉書粉專

他們還曾表示，過去人們只要聽到「劇場」，可能會興致缺缺不願掏錢，但如果在創新服務下，用劇場互動搭配人們喜愛的調酒，便能增加購買與觀賞意願。這回2021全新推出「微醺大飯店：1980s 」，將打造史詩般的「酒會體驗」，透過故事與角色演員的鋪陳，帶消費者脫離現實，透過互動一起體驗微醺的魅力。

圖／驚喜製造 Surprise Lab.臉書粉專

日前已經開始售票囉，共分為三種預售類型，首先為「單人自在票」，預售享有八折優惠，一人2,000元（原售價2,500元）；而「雙人共享票」則有76折優惠，一人只要1,900元（原價兩人5,000元）；最後還推出「六人沈醉票」，享有最狂的72折優惠，一人只要1,800（原價六人15,000元）。所有預售將可購買2021年4月1日至5月16日的場次。目前完成預售的購票順序將會寄送劃位序號，收到當下即可劃位喔。即日起已開放預售，趕快揪團一起「微醺」吧！

圖／微醺大飯店:1980s官網

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

驚喜製造「微醺大飯店：1980s 」開幕酒會

酒會日期：2021年4月1日至5月16日

酒會場次：平日為18:30-20:30；20:30-22:30；週末為13:00-15:00；15:00-17:00；19:00-21:00；21:00-23:00

酒會地點：台北市中⼼、咖啡⾊、紅色捷運沿線、易達性⾼（確切地點，將於完成劃位後告知）

官方網址：https://www.surpriselab.com.tw/thegreattipsy/index.html

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