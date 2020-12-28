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M9+和牛無限吃「免千元」！本格燒肉30日起連10天「4人同行8折」 臉書留言再拿7折券

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
全新燒肉品牌「本格和牛燒肉放題」將於2020年12月30日在台中正式開幕啦，還祭出「首10日享4人同行8折」優惠。 圖／本格和牛燒肉放題臉書粉專
全新燒肉品牌「本格和牛燒肉放題」將於2020年12月30日在台中正式開幕啦，還祭出「首10日享4人同行8折」優惠。 圖／本格和牛燒肉放題臉書粉專

比照日本和牛等級！全新燒肉品牌「本格和牛燒肉放題」將於2020年12月30日在台中正式開幕啦，超過30種的肉品隨意選擇，更狂的是開幕期間還祭出「首10日享4人同行8折」優惠，平均每人免千（最低988元起）就可以吃到頂級M9+澳洲和牛，快揪團一起享受囉！

「本格和牛燒肉放題」是由知名築間餐飲集團全新策劃所推出的燒肉品牌，主打超高規格「M9+澳洲和牛霜降及和牛雪花」（相當於日本和牛A3-A5等級），且規劃吃到飽模式，像是「職人手藝和牛饗宴套餐」，定價分別為100分鐘用餐的單人1880元、988元、788元與588元等四種價格，根據相異的價格有不同的規格燒肉可以選擇。

圖／本格和牛燒肉放題臉書粉專
圖／本格和牛燒肉放題臉書粉專

雖價錢不菲，但35種頂級肉品吃到飽，包含牛肉還有小牛戰斧肋排、定番牛肋條、精選莎朗與限量厚切牛舌，另外也有頂級梅花肉、豬菲力等，若不吃牛也不吃豬還有雞、豬、鴨、羊與海鮮可以選擇。像是富有高蛋白的雞肉，是採用單隻只能取出2片的頂級雞松阪與鳥金玉。

若預算有限，也可以選擇588元起的經典燒肉派對餐，還可以爽吃自助吧「100」樣美食料理，像是開胃料理有主廚私藏的紅酒燉牛肉、韓式馬鈴薯燉牛肉與黑咖哩牛肉等；另也有季節蔬果、開胃小菜與海鮮可供挑選，至於驚艷的甜點有古早味麵茶、季節霜淇淋、多種口味冰淇淋與各式飲料。

圖／本格和牛燒肉放題臉書粉專
圖／本格和牛燒肉放題臉書粉專

值得注意的是，「本格和牛燒肉放題」為了迎合不同口味喜好的消費者，特地推出「特色沾醬」像是中和油膩迸發新滋味的特調檸檬汁、與燒肉完美結合的鹽蔥或燒肉必備的日式燒肉醬與味噌燒肉醬，其他還有炭燒風味醬與七味辣粉等。另外，燒肉配啤酒絕對是「爽吃組合」，只要加購129元，就可以暢飲10種口味的啤酒；或再加129元，牛橫膈膜與澳洲穀飼厚切牛舌完全無限爽吃。

圖／本格和牛燒肉放題臉書粉專
圖／本格和牛燒肉放題臉書粉專

最後，針對開幕也有兩大專屬優惠。一為首10日享「四人同行8折」；二為揪好友吃肉活動 ，只要於12月29日前特地臉書留言領券，並於用餐時出示「好友揪團券」，可享兩人9折、四人8折、最高六人7折的超殺優惠（僅限開幕首8日使用），如此超狂的燒肉料理，不要猶豫，快揪親朋好友吃燒肉囉！

本格和牛燒肉放題

地址：台中市大里區德芳南路472-1號

營業時間：上午11:00~凌晨04:00

訂位電話：04-2481-0000

「好友揪團券」臉書頁：https://reurl.cc/m9a2jl

圖／本格和牛燒肉放題臉書粉專
圖／本格和牛燒肉放題臉書粉專

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