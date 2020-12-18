與「少女時代孝淵」一起台南跨年！嚴選當地必吃的「五家韓式料理懶人包」
日前台南市政府正式公佈2020跨年晚會的所有嘉賓，令許多網友驚喜的是名單上居然有韓國國民天團「少女時代」的舞后孝淵，直呼「要準備衝去台南了」或是「我想念少女時代了」等留言聲浪，少女時代孝淵也成為今年疫情以來首位登台演出的韓星。因此，除了台南市長黃偉哲表示要招待台南美食給孝淵外，小編也整理「五家」近期在台南相當受歡迎的韓式料理，推薦在地人或觀光客前往台南時千萬不能錯過！
韓式個人鍋！推「大韓名鍋 韓式料理」部隊鍋
想到台南韓式個人鍋物，一定會想到「大韓名鍋 韓式料理」，小編必推他們的人氣部隊鍋，CP值超高，內容物包含正宗韓式泡麵、新鮮肉片、鮮嫩豆腐、醃漬泡菜、各式蔬菜與德式香腸，還有不可或缺的起司片，一個人吃絕對吃飽飽，其他人氣必點還有起司辣雞石鍋拌飯、起司春川炒雞、泡菜海鮮煎餅與韓式炸雞。
地址：台南市東區東安路298號
電話：(06)209-3581
營業時間：週一至週日。午餐為11:30至14:30；晚餐為17:30至21:00
台灣味的韓式料理，「老韓家韓式廚房」4人吃剛剛好
近幾年台灣的韓式料理都會注入台式的風味，打造符合台灣人口味的韓式料理。「老韓家韓式廚房」特地調整符合台灣人愛吃的味道，推出像是海鮮煎餅、部隊鍋及銅盤烤肉，也是他們的招牌菜，除此之外，特調醬汁的韓式炸雞亦是人氣必點，由於份量足夠，推薦2到4人揪團享用！
地址：台南市東區中華東路二段55號
電話：(06)260-0255
營業時間：中餐為11:30至14:00；晚餐為17:30至21:30，週二公休
道地的韓式小吃，「臺灣歐巴」只要一百元左右
「臺灣歐巴」位於台南東區，主打各式特色小吃，且料理價格普遍都非常親民，從90元到150元都有，最貴的參雞湯也只要350元。包含起司石鍋拌飯與起司泡菜豬石鍋都是人氣必點，將滿滿的起司片鋪滿可口的泡菜豬肉上，非常可口。另外也可以吃吃看泡菜煎餅，口感紮實，滿滿餡料會讓人一口接著一口。
地址：台南市東區裕文路30號
電話：(06)289-5206
營業時間：中午為11:30至14:00；晚餐為16:30至20:30，週一公休
韓國人開的餐廳！「麻坡 – 마포韓國炭火烤肉」燒肉新選擇
若想吃正宗韓式燒肉，那就一定要前往「麻坡 – 마포韓國炭火烤肉」！此家店為韓國人來台開的韓國餐廳，你想得到的韓式料理這裡都有賣，像是必吃的韓式炸醬麵、辣嫩豆腐湯與海鮮煎餅等，若想要吃炭火燒肉，一定要點他們的「厚切豬五花肉」，是由韓國老闆親自嚴選的新鮮豬肉，飽富油脂，吃起來非常爽口，肉質也不會過於肥，是肉控必吃選擇。
地址：台南市安平區怡平路3號
電話：(06)298-7782
營業時間：週一至週五為17:00至23:00；週六、日為11:30–14:30；17:00–23:00
鋪滿起司的牛肉部隊鍋在「瑪西達韓式料理」吃得到
座落於台南安平的「瑪西達韓式料理」，以大份料理為名，像是必點的牛肉部隊鍋，有滿滿的正宗韓式泡麵、各式蔬菜（像是菇類、南瓜與紅蘿蔔等）、肉片，裹上濃濃的起司乳酪片，根本冬天必吃。另外春川炒雞也是該店很熱門的菜色，有點辣辣的韓式醬汁配上鮮甜肥美的雞肉，是許多熟客的最愛。
地址：台南市安平區文平路347號
電話：(06)298-2577
營業時間：午餐為1100至1430；晚餐為1700至2130
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