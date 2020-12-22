Buffet x 網美下午茶！ TOP9「台北飯店下午茶」 海鮮甜點蔬食通通有

2020年快過完了，讓我們用最幸福的飯店下午茶來慶祝一下。小編精選了9家台北飯店下午茶，從精緻的午茶套餐，到超滿足的自助BUFFET這篇通通有。無論是想慶祝聖誕節、紀念日還是跨年的你，讓我們一起來看看。

台北飯店吃到飽下午茶

台北飯店下午茶推薦＃1

君悅酒店凱菲屋

▲台北飯店下午茶推薦-君悅酒店凱菲屋。（圖／ciafbi0624, Instagram）

座落在信義區的知名五星級飯店—君悅酒店，有30多年的歷史，除了高檔住宿外君悅酒店的餐食也非常有亮點。擁有九間餐廳兩間酒吧的君悅酒店，其中的凱菲屋自助餐廳網路聲量非常大，曾獲選為2014“全台網路評比吃到飽大賞”中飯店人氣王與最佳人氣美食王雙料冠軍，以及2014“全台十大飯店Buffet”第三名。

▲台北飯店下午茶推薦-君悅酒店凱菲屋。（圖／_sweet_pig_, Instagram）

君悅酒店凱菲屋每日提供超過160種菜色，除了多數Buffet都有的中西菜色，更提供印度、日本、馬來風味的特色料理。在眾多料理中備受網友們喜愛的必吃料理有：黑松露燉飯、印度料理區、抹茶巧克力噴泉以及現切肋眼。

▲台北飯店下午茶推薦-君悅酒店凱菲屋。（圖／jessica_lin0618, Instagram）

餐食價位一覽

*平日

午晚餐：成人 NT$1,580，5至12歲 NT$790

下午茶：成人 NT$880，5至12歲 NT$440

*週六、週日及國定假日

午晚餐：成人 NT$1,680，5至12歲 NT$840

下午茶：成人 NT$1,080，5至12歲 NT$540

(以上價格均須再加收一成服務費)

台北飯店下午茶推薦＃2

喜來登十二廚

▲台北飯店下午茶推薦-喜來登十二廚。（圖／ogmi0101, Instagram）

喜來登十二廚座落在十七層樓的中庭，玻璃天幕設計讓人用餐起來放鬆又沒壓迫感。多樣的餐點橫跨海內外世界各地的珍饌，Buffet中最受歡迎的海鮮種類多樣鮮蝦、蛤蠣、小章魚等…，現做的法式可麗餅、肉桂捲、哈根達斯冰淇淋也是備受大家喜愛的美味甜品。

▲台北飯店下午茶推薦-喜來登十二廚。（圖／serenatasi, Instagram）

除了海鮮、甜點十二廚現煮的中式料理和特色港點也深受長輩們喜愛，不知道年末要帶長輩去哪裡用餐嗎？那就把喜來登十二廚納入考慮的名單吧！

餐食價位一覽

*平日

早餐：成人 NT$700，6至12歲兒童 NT$350

午餐：成人 NT$1,190 ，6至12歲兒童 NT$595

下午茶：成人 NT$790 ， 6至12歲兒童 NT$395

晚餐：成人 NT$1,390 ， 6至12歲兒童 NT$695

*假日（週五晚餐同週六週日計費）

早餐：成人 NT$700，6至12歲兒童 NT$350

午晚餐：成人NT$1,490 ，6至12歲兒童NT$745

下午茶：成人NT$990 ， 6至12歲兒童NT$495

(以上價格均須再加收一成服務費)

(此餐價恕不適用國定假日與特殊佳節活動)

台北飯店下午茶推薦＃3

太倉久和歐風館

▲台北飯店下午茶推薦-太倉久和歐風館。 （圖／hi.nihaoso, Instagram）

太倉久和歐風館供應東西方料理，主廚以拿手的高級法國料理為主，餐廳內除了法式料理西班牙、義大利、日式料理也有提供。

▲台北飯店下午茶推薦-太倉久和歐風館。 （圖／aaronthkao, Instagram）

說到這個下午茶吃到飽除了進攻海鮮、肉類等..高單價的食材外，來到太倉久和歐風館也別忘了留點肚子給甜點區。多樣化、繽紛又富有創意的甜點區真的超美超好拍，許多螞蟻人是衝著甜點來歐風館的，每一樣甜食都讓人想吃一點，甜點區華麗又色彩豐富的裝飾令人少女心大噴發啊～～

餐食價位一覽

*早餐、下午茶-NT$780

*午餐-NT$1,280

*晚餐-NT$1,380

(以上價格為每位成人用餐之價格，均須再加收一成服務費)

(6~12歲以成人半價計費)

(此餐價可能依國定假日與特殊佳節活動調整)

台北飯店下午茶推薦＃4

美福彩匯自助餐

▲台北飯店下午茶推薦-美福彩匯自助餐。（圖／shijaylin, Instagram）

美福彩匯自助餐以美福集團嚴選肉品搭配各地蔬食，用繽紛的顏色搭配讓食物色香味俱全。美福彩匯自助餐屬價位較高的自助餐，其食材挑選上特別講究，除了西方美食、中式餐點、日本珍饈、印度料理等…開放式的自助吧，美福彩匯自助餐還提供每人一份的精選主食：戰斧豬、龍蝦身、A5和牛供大家任選。

▲台北飯店下午茶推薦-美福彩匯自助餐。（圖／shijaylin, Instagram）

其餐點肉質軟嫩、海鮮新鮮、蔬食多樣，沙拉區除了生菜配料有多樣果乾、堅果毫不馬乎，除了前菜、主食甜點的部分提供了莫凡冰淇淋和多種法式小點供食客們賞味。

餐食價位一覽

*早餐-NT$860

*午餐-NT$1,500

*下午茶-NT$980

*晚餐-NT$2,000

(以上價格為每位成人用餐之價格，均須再加收一成服務費)

(兒童用餐收費標準詳見官網)

(此餐價可能依國定假日與特殊佳節活動調整)

台北飯店下午茶推薦＃5

凱薩飯店連鎖餐廳

凱薩飯店為台灣知名的五星級連鎖飯店，飯店中多家餐廳提供各國料理，滿足你想嚐鮮的多元需求。凱薩飯店旗下的：Checkers自助餐廳、Metro Buffet百宴自助餐廳、王朝餐廳、朋派自助餐、蘭苑餐廳都可以使用聯合餐飲券來消費。

備受大家喜愛的凱薩飯店自助餐提供義式料理、台式鐵板、日式碳烤、新鮮生魚片海鮮吧、亞洲麵食區、手工甜點、煲仔熱食區等…年末想好好犒賞自己的朋友，提供這個把世界各地珍饈帶到你面前的飯店給你參考。

台北飯店下午茶推薦＃6

晶華酒店栢麗廳

▲台北飯店下午茶推薦-晶華酒店栢麗廳。（圖／hailey_eatwell, Instagram）

在北市擁有超高人氣的栢麗廳自助餐，菜色依時令變化，海鮮更與台東成功漁港的漁船合作每日新鮮直送。晶華酒店栢麗廳常被提及的必吃菜色就是“生魚片”，每日提供的生魚片依海鮮供應狀況調整，許多魚種特別少見給愛吃生魚片的饕客們新奇感受，不敢吃生魚片的朋友也能請廚師炙燒，讓軟嫩口感豐富味蕾層次。除了川燙白蝦、劍蝦品鮮甜，栢麗廳也透過蒜香、醬燒、藥膳等方式呈現海鮮料理。

▲台北飯店下午茶推薦-晶華酒店栢麗廳。（圖／hailey_eatwell, Instagram）

不僅海鮮美味晶華酒店不可錯過的“牛肉雪花湯”其清甜湯頭、鮮嫩肉質，更使這牛肉料理成為栢麗廳開幕28年來人氣不墜的13道代表性佳餚之一。用會集中、西、義、日料理的栢麗廳犒賞自己辛苦的一年，享受大啖美食的滿足幸福。

餐食價位一覽

*平日

午餐：成人 NT$ 1,280

下午茶：成人 NT$880

晚餐：成人 NT$ 1,480

(週五晚餐同週六週日計費)

*假日

午餐：成人 NT$ 1,580

下午茶：成人 NT$980

晚餐：成人 NT$ 1,580

(以上價格為每位成人用餐之價格，均須再加收一成服務費)

(孩童100~130公分半價,100公分以下免費)

(此餐價可能依國定假日與特殊佳節活動調整)

台北飯店輕食網美下午茶

台北飯店下午茶推薦＃1

誠品行旅the Chapter Café

▲台北飯店下午茶推薦-誠品行旅the Chapter Café。（圖／fangyueattt_, Instagram）

下午茶除了用吃到飽美食滿足口腹之慾外，和三五好友或另一半一起品嚐輕食享受誠品行旅的“巴洛克花園下午茶”也很不錯。走精緻路線下午茶的the Chapter Café，三層下午茶包含鹹食甜食與飲料，餐盤中的奶油鮭魚捲、胭脂茶巧克力、薰衣草起士蛋糕等…特色小食都滿令人驚豔的。

小編特別喜歡喝下午茶，有一種悠閒的任時間流逝，把生活步調放慢的療癒感。the Chapter Café精緻的鹹甜下午茶配上大面落地窗，在這用餐你可以放鬆的和朋友聊聊天，也可以望向窗外的綠色草地看旅人漫步非常愜意。

台北飯店下午茶推薦＃2

寒舍艾美北緯25

▲台北飯店下午茶推薦-寒舍艾美北緯25。（圖／duffy_lifediary, Instagram）

說到下午茶除了要好吃，吃起來要優雅、拍起來要漂亮這些事都不可忽略。注中食材選練、精緻口感、少女裝飾的“北緯25”，是寒舍艾美旗下的餐廳。從珠寶盒、巴黎鐵塔到2020特別推出的粉漾甜旅等甜點盛裝造型與期間限定企劃，吸引不少貴婦名媛來此用餐。

能同時滿足造型出眾與味蕾享受的北緯25，讓人甜食入口少女心大爆發～透過這些歐式美食，讓不能出國的2020透過味覺探索偽出國一下吧！

台北飯店下午茶推薦＃3

W Hotel 紫艷酒吧

▲台北飯店下午茶推薦-W Hotel 紫艷酒吧。（圖／dolly019, Instagram）

▲台北飯店下午茶推薦-W Hotel 紫艷酒吧。（圖／dolly019, Instagram）

位在W Hotel 31樓的紫艷酒吧從每日下午兩點開始營業，提供下午茶、酒水和中式下酒菜。各季推出不同企劃的紫艷酒吧，與英國餐瓷Wedgwood合作推出過銀白聖誕、花艷等…中西合璧的企劃，從餐食到餐具也都隨主題變化。

▲台北飯店下午茶推薦-W Hotel 紫艷酒吧。（圖／dolly019, Instagram）

坐在高空上享受台北市繁華中的寧靜，在午後時光喝點小酒享受微醺的美好，坐在紫艷酒吧看著101有種與它相敬酒的感覺。脫離日常的繁雜感，用假期來這吃點下午茶享受在都市裡的度假氛圍吧！

對小編這種喜歡吃到飽但食量又不大的人來說，我特別愛挑下午茶時段去用餐，避開尖峰時段價格上划算許多～看完上面介紹的9間吃到飽自助餐與飯店下午茶你心動了嗎？訂一下下午茶優惠餐券，享受超值的年末饗宴！

想知道更多旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」