台南火鍋推「260元日港中Buffet吃到飽」！生魚片、鮮蝦與壽司無限吃，還免收服務費

最低260元起，生魚片、壽司、蝦子無限爽吃，還不收服務費！現在吃到飽價格動輒都要500元以上，尤其有海鮮料理的甚至都可能破千，不過免驚，台南「三飽Mr.Bao」以吃到飽為名，只要點火鍋或丼飯任選套餐，就可以無限享用數十種料理的自助吧，日港中料理一次滿足！

多少消費者是衝著鮭魚生魚片而來。 圖／三飽Mr.Bao臉書粉專

壽司控絕對不能錯過。 圖／三飽Mr.Bao臉書粉專

提到「三飽Mr.Bao」自助吧無限吃到飽，有超過十種以上的日港中料理供選擇，像是壽司有一般花壽司與豆皮壽司，還有海苔捲；海鮮則有鮭魚生魚片、鮮蝦與滷鮭魚；熱食區更狂，有麻辣鴨血與關東煮等；大小朋友都愛的炸物區有炸銀絲卷、薯條、薯餅與雞塊等；港點還有各式燒賣、包子與蒸蛋；甜點則有飲料機與季節霜淇淋，除上述外還有不定時推出的各式熱炒。怎麼吃都會吃得很開心，CP值超高，日前自9月開幕以來，就受到廣大網友的推薦，紛紛敲碗在其他縣市開分店。

店內用餐環境整潔明亮，很舒適。 圖／IG網友food_diary_taiwan授權

超佛心的自助吧，點完主餐後，數十種的自助吧任選。 圖／IG網友安迪啾台南高雄授權

其實三飽Mr.Bao是來自知名老字號料理品牌福樓，主打中華與日式結合的餐飲。這次推出旗下「三飽Mr.Bao」吃到飽餐廳，以鍋物與丼飯為主，每個人都需要點一份主食套餐（鍋物或丼飯皆可，最低260元起，免服務費），就可以無限享用自助吧，值得注意的是，食材取得不易，千萬不要浪費食物喔。

飲料機還不只一台，超狂冷熱都有。 圖／IG網友安迪啾台南高雄授權

份量紮實，又有多種選擇，絕對吃飽飽。 圖／IG網友food_diary_taiwan授權

台南「三飽Mr.Bao」火鍋丼飯餐廳

電話：0907-109-499

地址：700台南市中西區永華路一段300號一樓

用餐方式：每個人需點一份主食套餐（鍋物或丼飯皆可，最低260元起，免服務費），就可以無限享用自助吧

臉書：https://www.facebook.com/%E4%B8%89%E9%A3%BD-MrBao-110647630701576/?ref=page_internal

基本菜單，需要點鍋物或丼飯任一，即可享用自助吧。 圖／三飽Mr.Bao臉書粉專

圖／三飽Mr.Bao臉書粉專

季節霜淇淋是小朋友的最愛。 圖／三飽Mr.Bao臉書粉專

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