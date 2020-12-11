「黑輪說」美食推薦懶人包！ 全台「8款人氣必吃」 急智歌王吳青峰唱給你聽

楊丞琳的「LIKE A STAR世界巡回演唱會」台北場已於上月圓滿落幕。其中，因金曲「急智歌王」吳青峰改編年輪說一曲，唱成食物版「黑輪說」而引起轟動，至今討論度仍在網路上發燒，像是「我回不去了啦，我想吃遍青峰欽點的美食」、「好想吃炭烤玉米」與「奶油加芋泥的車輪餅」等。這回小編就來幫你整理「黑輪說」歌詞提及到的美食，一一推薦對應的必吃商家給你參考，趕快揪團吃起來！

一份滷味豆皮之「台北燈籠滷味」

坐擁「台北師大路門面」美名且擁有20年以上經營時間的滷味品牌「燈籠滷味」，是許多附近居民與台灣師範大學師生的美食記憶，滿滿紮實的料量與滷味吸收飽滿的滷汁是店內的一大特色，尤其每逢假日或用餐時間，都會造成排隊的人潮。小編特別推薦他們的豆皮與新鮮蔬菜，適逢冬天搭配暖呼呼的熱滷味，非常好吃，經過的民眾們千萬不要錯過。

地址：台北市大安區師大路43號

營業時間：11:30-01:00

圖／燈籠滷味臉書粉專

「紅花麻辣鹽水雞」的二包鹹水雞

號稱台北臨江街夜市「最多人排隊美食」的「紅花麻辣鹽水雞」，只要從通化街到夜市門口，就會看到這家鹽水雞的排隊人潮，因為怕忙不過來，一個攤位同時最多會有四位店員服務。網路上最推薦的點法為雞腿、三樣蔬菜與豆皮，再搭配超爽口的酸菜，簡直人間美味，吃過的網友多給予正面的評價，紛紛表示他們的雞腿肉油亮可口，而且醬汁入味又不會油膩，很適合買回家配劇大嗑一番。雖然招牌寫麻辣，但也可以選擇不辣喔。

地址：台北市大安區臨江街99號（臨江夜市門口）

電話：0925-986-511

圖／紅花麻辣鹽水雞臉書粉專

三串炭烤玉米之「謝媽媽炭烤玉米」

位於台中健康公園天橋下旁的「謝媽媽炭烤玉米」，至今已有30年的經營歷史，謝媽媽的好手藝是由謝媽媽的媽媽傳承下來的，由於希望給顧客最鮮甜可口的玉米，都是親自挑選台灣傳統的白玉米，其口感紮實帶點Q彈，而且不會硬，再融合特製的調醬，在傳統炭火上慢烤，才能誕生一支好吃的玉米。甫於今年十月重啟營業，想念傳統好味道的的民眾們一定要吃吃看！

地址：台中市健康公園天橋下旁的玉米攤位

訂購電話：0932-644994

圖／謝媽媽炭烤玉米臉書粉專

「ICE MONSTER」的四碗芒果雪花冰

甫於今年透過DailyView網路溫度計調查才剛拿下雙北十大芒果冰冠軍的「ICE MONSTER」，其實前身就是家喻戶曉的「永康冰館」，更曾創下CNN評選全球十大甜點的輝煌紀錄，夏季絕對必點「原創新鮮芒果冰」，疊得跟山一樣高，可以兩人分食享用。目前適逢冬季，ICE MONSTER也推出季節熱甜湯，像是冰糖紅豆湯、宜蘭花生湯、紫米芋頭粥與地瓜薑薑好等，都是暖身必點的甜湯品。

圖／ICE MONSTER臉書粉專

圖／ICE MONSTER臉書粉專

在「青畑九號豆製所」點了車輪餅，奶油加芋泥

雖然「青畑九號豆製所」並無販售奶油加芋泥口味的車輪餅，但是有個別販售「北島牛奶燒」與「大甲芋頭燒」口味，皆為人氣首選，尤其將創新與傳統結合的青畑九號豆製所在全台已有十家門市，日前也推出門市差異化的特色商品，像是101門市特別推出「迷迭馬鈴薯芝士燒」，鹹香的芝士搭配綿密搗碎的馬鈴薯，跟隨著金黃烤色的餅皮入口，絕妙口感刺激著味蕾，非常好吃。喜歡吃車輪餅的饕客絕對要嚐鮮看看。

圖／青畑九號豆製所臉書專頁

圖／青畑九號豆製所官網

「曾記麻糬」的花生麻糬可以買十個

說花蓮市是麻糬產地也不為過，如果來到花蓮一定會知道這家赫赫有名的「曾記麻糬」，也是許多觀光客必買的伴手禮之一。小編這回要推薦他們家的「花生麻糬」，採用上等的早冬米，經過研磨製成Q彈的麻糬皮，再配上細緻的鬆軟花生粉，一口咬下滿滿的花生香氣散開，頗令人驚艷。除此之外，曾記麻糬也販售其他各式商品，像是花蓮芋、一口酥與奶油酥條等，都是可入手的伴手禮選擇，現在也可以在官網訂購囉。

訂購官網：https://www.tzen1314.com/

圖／曾記麻糬臉書粉專

圖／曾記麻糬臉書粉專

「JAPOLI義大利餐酒館」的千層麵點下去

「JAPOLI義大利餐酒館」是日本知名的義大利餐酒館，主要販售義大利料理，像是Pizza、燉飯、義大利麵、生菜沙拉、牛排與烤雞翅等。尤其結合日式經營與義大利豪爽的裝潢風格， 讓店內用餐氣氛非常好，小編也要特別推薦今年才8月剛營業的JAPOLI義大利餐酒館忠孝新生店，座落於忠孝新生黃金地段，捷運三號出口轉彎處出來就可以看到的明亮招牌，他們的「JAPOLI千層麵」必點，是店內的人氣前三名，飽滿的千層麵皮與鮮甜的番茄肉醬，再配上牽絲的乳酪，吃起滿滿厚實感，會一口接著一口。另外也要私心推薦「水牛城辣雞翅」，有10塊、15塊與20塊供選擇，服務員還會在消費者面前沾粉「搖一搖」，讓調味均勻分佈，兩三人分食剛剛好。

地址：106083台北市大安區忠孝東路三段No.28號（JAPOLI義大利餐酒館新生店）

預約電話：02-8772-3777

圖／Japoli義大利餐酒館新生店臉書粉專

圖／Japoli義大利餐酒館新生店臉書粉專

「五燈獎豬腳魯肉飯」放一起

號稱「三重四大滷肉飯之一」的五燈獎豬腳魯肉飯，其豬腳採用多年的祖傳秘方滷製而成，並經過特殊的去油手續，所以不像一般的豬腳，嚐起來不油不膩，尤其它的皮跟肉帶有點Q彈的感覺，更是讓人停不下來，十分好吃。日前也推出麵線搭配豬腳禮盒，內容物包含綜合豬腳（一份中段、兩份腳蹄與半顆腿庫）、麵線、魯肉包、筍絲、辣椒與蒜等，獲得饕客的一致好評，喜歡豬腳的肉控們，一定要手刀衝去吃看看。

地址： 241新北市三重區自強路一段119號

電話：02-2984-3029

圖／五燈獎豬腳魯肉飯

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