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台北派對聖地+1！全新「爛醉仙境」插旗陽明山，桃花源內賞夕陽＋無敵夜景

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Drunkland爛醉仙境臉書專頁影片截圖
圖／Drunkland爛醉仙境臉書專頁影片截圖

今年聖誕、跨年又有一處新據點可探索！曾憑藉台北101高空美景、網美泡泡球座位等特色，成為信義區最夯打卡景觀酒吧的「Drunk Play爛醉不累」，10月宣佈退出ATT 4 FUN的營運合作，引發粉絲熱議。當時爛醉團隊預告會轉戰新場域，如今官方已確定進駐陽明山，變身「Drunkland爛醉仙境」，坐擁山嵐、夕陽、夜景等大自然風光，預計12月底開幕。

隸屬爛醉團隊的「Drunk Play爛醉不累」10月宣佈退出ATT4FUN 11樓，但表示未來不排除以類似企劃或常駐型態重返信義區。圖／Drunk Play爛醉不累臉書專頁
隸屬爛醉團隊的「Drunk Play爛醉不累」10月宣佈退出ATT4FUN 11樓，但表示未來不排除以類似企劃或常駐型態重返信義區。圖／Drunk Play爛醉不累臉書專頁
爛醉團隊全新打造爛醉仙境，插旗陽明山，期盼打造北市最新景觀ｘ派對聖地。圖／Drunkland爛醉仙境
爛醉團隊全新打造爛醉仙境，插旗陽明山，期盼打造北市最新景觀ｘ派對聖地。圖／Drunkland爛醉仙境

爛醉團隊日前透過新臉書專頁，分享新品牌將結合「創意、大自然、景觀、藝術、音樂、餐酒」元素，打造北市「景觀餐飲」與「派對活動」新地標，預計12月底開幕營業。而從聖誕節到跨年，也會以「DRUNKLAND FESTIVAL」為名，舉辦一連串的音樂派對活動。值得一提的是，目前從人力網站上可看到籌備中的員工招募資訊，地點也隨之曝光，座落士林區仰德大道二段，為陽明山景觀餐廳再添一處新亮點。

從官方零星釋出的火燒雲、夕陽等照片及影片，已可感受百萬視角的美景，若加上派對活動，彷彿置身與世隔絕的世外桃源開趴，全新體驗令人期待。粉絲可待營運日期公佈後，手刀卡位，在藍天白雲或星空下，吃美食、小酌一番。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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