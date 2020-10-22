選對酒更對胃！ 國賓大飯店川菜廳 8款精選葡萄佳釀&特色菜餚 一路到底完美搭配

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐酒搭配的樂趣有一定的門檻，除了吃牛排搭配紅酒、嚐海鮮配香檳或白酒之外，其他進階的方式不容易自行摸索，更不用說要在享受中式料理之際，同時享受微醺又完美的搭配食感！別擔心，趁著氣溫日降、食欲日增的秋冬季節，國賓大飯店川菜廳主廚推出了8道經典又正宗的川味料理，並一一為菜色選配最適合的葡萄酒款及產地，從日本、紐西蘭、美國、智利再到歐洲的德國、法國、西班牙，費盡心思橫跨全球探索最美味的搭配酒款。

連續獲得米其林餐盤推薦餐廳的國賓川菜廳，將飄香半世紀的正宗川味與異國佳釀碰出全新宴飲火花，以完美的搭配法為料理更上一層樓，餐酒搭配菜單即日起上市，多款葡萄酒搭配餐點可享原售價75~85折優惠，提供單杯或單瓶販售。注意未成年請勿飲酒，飲酒過量有礙健康。

餐酒搭配搶先看

[開胃菜] 四季豆包餅

[法國] Bruno Colin Bourgogne Aligote

▲四季豆包餅 NT$ 600、餐酒搭配價整瓶NT$1,500/ 單杯NT$350 國賓川菜廳獨創吃法，將乾煸四季豆包裹於特製蔥餅中，一口吃得到爽脆與蔥香，搭佐以勃根地第三大葡萄品種Aligote製成的酒品，帶有礦物質氣息的微酸酒體中和乾煸四季豆的鹹香，為口腔帶來輕盈乾爽的尾韻。

[主菜] 椒麻雞

[紐西蘭] Craggy Rangy Riesling Martinborough 2013

▲椒麻雞NT$520、2013餐酒搭配價整瓶NT$1,700/ 單杯NT$450

將新鮮花椒及翠綠青蔥調製成川式椒麻醬汁，淋在彈嫩緊實的文昌雞腿肉上，整體麻而不辣，搭佐紐西蘭馬丁堡的Riesling，酸度較高且充滿柑橘香氣，酒體的絲滑圓潤口感均衡了川式醬汁的強烈後勁，讓文昌雞的鮮甜更加鮮明。

[主菜] 掛爐烤鴨二吃(片皮鴨、鴨架粥/鴨架米粉湯)

[德國] Black Forest, Cuvee Noir

▲掛爐烤鴨二吃NT$2,600、餐酒搭配價整瓶NT$1,400/ 單杯NT$350 遵循古法將櫻桃鴨以明爐懸掛方式烘烤，淋麥芽水風乾後呈現皮酥肉嫩的口感，第二吃再以剩餘鴨架熬煮濃郁回甘的鴨架芋頭米粉湯或鴨架粥。搭配由Pinot Noir黑皮諾葡萄製成的酒款，烤鴨的油質柔和了單寧的鋒利口感，而紅酒中的煙燻與果香則使鴨捲餅滋味層次更豐富。

[主菜] 東坡肉燜鮑魚

[美國] Decoy Sonoma county Merlot ,2017

▲東坡肘子 NT$880、餐酒搭配價整瓶NT$2,400/ 單杯NT$550 嚴選南非活鮑蒸製數小時後加入雞高湯與醬油煨煮，再置於東坡肉上，爽彈鮑魚搭配軟嫩東坡肉，口感截然不同卻共構出絕妙滋味。搭配的加州Merlot酒體飽含莓果酸甜氣息，與由醬油、冰糖、紹興酒熬煮成的東坡醬汁完美結合，更襯鮑魚鮮甜。

[主菜] 刀口尖椒脆皮雞

[紐西蘭] Kim Crawford Rose Hawkes Bay

「刀口椒」是川菜麻辣味型的精隨調料，選用椒香濃郁、香辣回甜的「二荊條」製作，乾鍋小火煸炒辣椒、花椒至微焦而脆，手工以刀切成末而得名，辣度溫和不燒喉，尾韻十足。搭佐這支紐西蘭豪克斯灣的葡萄酒，柔順香氣中帶有豐沛的草莓與西瓜果香，迷人的酸度配上香辣的刀口椒醬汁使人開胃大開，給予酥炸後的雞肉全新清爽口感。▲刀口尖椒脆皮雞 NT$550、餐酒搭配價整瓶NT$2,000/ 單杯NT$450

[主菜] 東坡肘子

[日本] 勝沼釀造－Monte 山紅酒 2016

▲東坡肘子 NT$880、餐酒搭配價整瓶NT$2,400/ 單杯NT$550

以日本勝沼釀造Monte山紅酒搭配辛香四溢的東坡肘子最為合適，此酒款使用的葡萄品種由富士山腳融雪泉水灌溉而成，整體飽含丁香與莓果風味，與東坡肘子辣中帶酸的滋味相互輝映，黑莓的芬芳更為肥而不膩的肘子增添獨特香甜氣息。

[主菜] 剁椒魚頭

[智利] Montes Alpha Carmenere 2017

▲剁椒魚頭 NT$1,080、餐酒搭配價整瓶NT$1,800/ 單杯NT$450 剁椒魚頭為歷史悠久的經典大菜，國賓川菜廳選用新鮮鰱魚頭與主廚特製剁椒醬料理而成，一上桌香氣四溢，滋味熱辣鮮美，佐以糖分高、酸度低的智利Carmenere，嚐得到可可、橡木桶與辛香料氣息，尾韻悠長，細膩的單寧則圓融了剁椒嗆辣感，使得魚頭本身的鮮度更加凸顯，餐酒搭配相得益彰。

[甜點] 豆沙鍋餅

[西班牙] Murviedro Estrella White Frizzante Moscato

▲豆沙鍋餅 NT$360、餐酒搭配價整瓶NT$1,000/ 單杯NT$250

外層金黃酥脆、內餡溫熱綿密的豆沙鍋餅最適合搭佐低酒精氣泡甜白酒，氣泡感化解鍋餅的油膩感，輕盈的荔枝香氣使甜點的細緻度更加提升，花朵的香氣縈繞鼻尖，果香與紅豆的甜蜜充滿口腔，為饗宴作完美收尾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

更多詳情

國賓川菜廳

營業時間：午餐11:30~14:00、晚餐17:30~21:00

訂位專線：02-2100-2100轉2383、2385

台北國賓大飯店官方網站＞https://www.ambassador-hotels.com/tc

地址：台北市中山區中山北路二段63號

電話：02-2551-1111

吳丁江/River圖文彙整

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