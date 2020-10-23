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心情與美景一起漂浮！ 調酒控不可錯過的「高空酒吧」 國泰萬怡酒店Drift Bar

欣傳媒 / 欣傳媒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

調酒控看過來，台北國泰萬怡酒店Drift Bar正式營運了！位於14樓的Drift Lounge & Bar為喜愛挖掘新酒吧的饕客提供舒適精巧的飲酒空間，更擁有視野遼闊的高空戶外場地，同時重金引進比利時品牌Renson設計戶外私人包廂，打造出猶如自家後花園般自在舒適的氛圍。酒吧提供輕食、葡萄酒、烈酒以及各式雞尾酒，無論想要享受好天氣、消磨壞天氣，邀請親朋好友一起來酒敘Fun輕鬆就對了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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Drift Lounge & Bar室內設計精巧、現代摩登感十足。

位於14樓的Drift Bar視野遼闊，戶外露臺除了可將270度迷人美景納入眼下，更是企業包場、旅客放鬆小酌或戶外證婚的場地首選。

由比利時品牌Renson所打造，全台飯店獨有的戶外包廂氣氛舒適，猶如置身高空城市花園，將市景角落一覽無遺，另可依賓客需求訂製方案，每組低消NT$16,000起。

廚藝團隊精挑細選 下酒菜也不馬虎，開胃前菜包含精選起士盤、綜合冷肉盤、美式脆薯、煙燻鮭魚及主廚推薦的生食干貝培根捲搭特製辣味噌醬汁等，主打推薦以特製五味粉提香的「寶島台灣NO.1鹹酥雞」、淡淡鹹香的「黃金烏魚子」、肉質紮實的「炭烤鹽焗泰國大公蝦」等招牌下酒菜，而由波士頓龍蝦、天使紅蝦、日本大干貝及熟白蝦等組成的「精選海鮮拼盤」也最令人驚豔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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亨利爵士琴酒Hendrick’s Gin 英仕茶酒 無限暢飲新提案

開幕首月特別邀請來自英國蘇格蘭的亨利爵士琴酒Hendrick’s Gin 合作，打造5款琴酒控不可錯過的無限暢飲酒單，以蘊含濃郁迷人香氣的亨利爵士琴酒為基底，創造出多款爵士調酒，其中有數款以英國皇室御用唐寧茶Twinings為品味靈感，淬取其百年茶飲的醇蘊與濃香，以伯爵、洋甘菊、香橙肉桂、香甜蜜桃及四莓果等優雅酩香幻化成一杯杯茶酒，轉化為一杯杯耐人尋味的英仕茶酒，同時也提供精選啤酒及紅白酒。即日起至11/06每晚19:00~21:00，每位1小時NT$600、2小時NT$1,000。(註：每位每次單杯供應、同桌需以同時數消費、服務費另計)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「Earl Fizz 費斯伯爵」

入口帶有伯爵茶的濃厚茶香，帶有微微的氣泡感，淬取自Twinings伯爵茶以亨利爵士琴酒調和，再以兼具清新果味與精美口感的黑醋栗利口酒，帶出伯爵茶香及琴酒的植物香氣慢慢從口中化開，這杯是一位性格直率爽朗，背後卻許多耐人尋味故事的男伯爵。

「Duchess Chamomile 甘菊女公爵」

一入口有茶的苦澀，甘菊香氣撲鼻，尾韻帶有洋甘菊的回甘，淬取了Twinings香草菊蜜茶液，再以亨利爵士琴酒調和，入口後的柔順芳韻，紫羅蘭香氣層層疊起，如同一位身在種滿洋甘菊花園的女爵士般。

「Duke Lavender 薰衣草公爵」

厚厚的酒體帶著薰衣草淡香撲鼻，與琴酒的玫瑰香氣相輔相成，隨著細緻淡韻的柑橘、玫瑰與小黃瓜香氣於口中四溢，有如一位成穩隨和、身上充滿薰衣草淡香的男公爵走過你的身旁。

「The Commander 司令指揮官」

一杯向經典致敬的調酒，以亨利爵士琴酒為基底，帶入櫻桃白蘭地、班尼狄克丁香甜酒、橙酒及鳳梨汁等果酒調和，柑橘氣味濃韻複雜卻結合，如同一位勇上戰場、掌握戰情的指揮官。

「Gimlet Girl 琴蕾女孩」

一杯向經典致敬的調酒，以亨利爵士琴酒為基底，以檸檬帶出琴酒本身的香氣，一入口的酸甜香氣，以最純粹的樣貌展現自我，是一位正在初戀的女孩。 

更多詳情

Drift Lounge & Bar (14F)

營業時間＞週日至週五 18:00~00:00 (Last order 23:30)、週五至週六 18:00~01:00 (Last order 00:30)

台北國泰萬怡酒店官方網站＞https://reurl.cc/D6qA3m

地址：台北市中山區民生東路三段6號

電話：02-7750-3399

吳丁江/River

本文經授權轉載自欣傳媒 欣美食，未經允許請勿轉載！

萬怡酒店 酒吧 下酒菜

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