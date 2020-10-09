24小時不間斷！ 台北東門「二師兄肉羹」 庶民美食舒服吃

前天回家時發現開了一家肉羹專賣店，我還看不懂是紅色一團的是「二師兄」，只驚呼「哇！有肉羹店敢賣 24 小時喔」？另外也在想說，東門站這邊該不會慢慢演變成一個 24H 的聚落甚至激戰區吧？因為除了這家二師兄肉羹專賣店是 24H 經營外，對面有吉野家，斜對面一百公尺外有 Sukiya，都在金山南路上，這些都是 24H 賣吃的店，難道東門站要紅起來了嗎？

我是看了門口的花籃才看懂原來是二師兄啊！而且一講到是二師兄我就有印象了，有一定的知名度。

其實當時吸引我停下來觀察的原因是門口有自動售票機，不論是內用還是外帶，都是在門口這台機器完成，入店後就不再有金錢交易。

對面就是吉野家。

大概是不敵大環境以及大家用餐習慣的改變，原址是多年老店「寧波醉土雞」，幫哭⋯

餐具、佐料全部自己來。

我點了肉羹麵、滷肉飯、肝連。想說這些應該就可以瞭解二師兄的餐飲實力了吧！

滷肉飯 NT$30

我覺得味道可以耶！鹹香夠味，雖然不到我最愛的可以黏嘴唇的程度，但該油的也夠油。整體來說水準與隔壁那家鬍鬚張魯肉飯的差不多，以這個價位和口味來說，我是無心一定要去與隔壁的鬍鬚張拼出個高下，對我來說都是差不多的東西。

肝連 NT$70

以我的標準來說這 70 元的肝連是稍微少了一點，而且切的偏薄，多少影響了一點口感，是比較可惜的地方。另外就是我吃肝連習慣配醬油膏，但是大家看照片就知道這份肝連上桌時是什麼醬料都沒有，為此我還去醬料區看了看，也沒看到醬油膏，倒是辣椒有三種，黃色的那個我本以為是類似吃羊肉爐的沾醬，結果超辣。總之肝連這東西很難不好吃，但切的薄是可惜1，沒有醬油膏是可惜2。

肉羹麵 NT$70

不虧是敢自稱肉羹專賣店的二師兄，這肉羹湯的味道果然討喜，有台灣料理該有的甜味，湯頭濃稠，肉羹口感好，整體就是順口，麵條也有一定的口感，不會有一般油麵泡在湯裡面偏軟爛的問題，我覺得算是對得起價格。

另外我是覺得，二師兄已經跳脫一般台灣小吃和路邊攤的衛生水準，感覺上類似鬍鬚張那種一板一眼的廚房制度，二方面這個地點雖然不比鄰近的永康街商圈貴，但應該也不會太便宜，所以考量規模、衛生、地點等因素後，其實我覺得二師兄肉羹東門店的售價很 OK，而且 24H 營業又有冷氣，是一個可以讓人舒服吃台灣庶民美食的地方。

二師兄肉羹東門店

https://www.taiwan-noodle.com.tw/

台北市金山南路二段6號 (捷運東門站3號出口)

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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