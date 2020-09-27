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中秋節就是要烤肉！ 8間「台北特色烤肉」推薦 中泰日韓口味通通有

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo Shan@ReadyGo

首圖：rw650214

中秋節要幹嘛？當然是烤肉啊！但每次約好大家一起烤肉，最後卻總是好幾個臨時說不來.，造成人太少食材份量不好採買，從架烤肉爐到生火、準備食材，前置作業也總要花很多時間、心思，不管是在河濱公園還是自家頂樓烤肉又熱個半死.，烤完還要清理，如果你跟我一樣覺得自己烤肉又熱又累又麻煩.，不妨去餐廳吃燒烤吧！快來看ReadyGo整理的特色烤肉，韓式、日式、泰式、中式通通有。

韓式燒肉

新村站著吃烤肉

不用去韓國也吃的到首爾超紅的站著吃烤肉，海外第一間也是唯一一間分店就在台灣！延續首爾本店的傳統，站著吃烤肉同樣採無座位式，只有一個汽油桶烤肉桌，沒有提供白飯及泡菜，因此把小超商搬進了店內，一進門先購買好再入內用餐。由於只有一個汽油桶烤肉桌，桌面空間不大，肉送來都是直接下烤爐，建議一次點一份吃完再點，才不會容易烤焦喔！

圖/IG@yinnn.kuo
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圖/IG@love1212tp
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│地址：台北市信義區忠孝東路五段159號

│營業時間：週一-周五 11:30-14:30、17:00-00:00(週三、週五到02:00)、週六11:30-02:00、週日11:30-00:00

燒桶子 韓風立燒

據說早期因物資缺乏，韓國人常常在路邊擺個汽油桶就開始烤肉，燒桶子變將韓式烤肉結合此復古元素，最大的特色就是那藏在方桌下的汽油桶，但有別於站著吃烤肉，燒桶子有附上圓椅，適合想體驗汽油桶烤肉，又不想站著吃的人。燒桶子採單點及套餐的消費方式，並提供部隊鍋、炒年糕、煎餅等韓式料理，還有專人為你烤肉，不用擔心自己烤得不好吃XD

圖/IG@qpjj0927
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圖/燒桶子 韓風立燒
圖/燒桶子 韓風立燒

│地址：台北市大安區延吉街99號

│營業時間：週一-周五 11:00-13:30、18:00-00:00、週六日 18:00-00:00

安妞韓國烤肉食堂

經韓國人認證的道地口味，在大坪林掀起一陣旋風，原本集中在東區的韓式燒肉店，新店也有啦！位在捷運大坪林站附近，假日一位難求，必須要先訂位，用餐空間寬敞，空氣不會因為烤肉的煙而混濁。

必須稱讚他們家的烘蛋，在點完餐後就會在鐵盤旁倒入蛋液和起司，本以為只是普通的烘蛋，沒想到吃下第一口驚為天人，吃起來就是剛烤好的布丁，綿密且有濃郁的蛋香，桌上的生菜吃完了可以續，搭配父的蒜片和泡菜夾肉，清爽不油膩，另外推薦海鮮煎餅，是份有厚度的煎餅，厚達1公分大口咬下滿滿的蝦子花枝，包準你吃的滿足。

圖 / IG @ashleyeatandtravel
圖 / IG @ashleyeatandtravel
圖 / IG @ashleyeatandtravel
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｜地址：新北市新店區民權路42巷17號 捷運大坪林站1號出口

｜電話：(02) 2911 – 3105

｜營業時間：11:30～14:00 17:30～21:00

輪流請客

這間店顏值很高先加分！不然大老遠跑到內湖是為什麼？來自兩位韓國歐爸開的韓式料理店，直接把韓國文化變成店名，意外的可愛。大面的落地窗，讓空間更顯明亮且寬敞，座位數多不會覺得擁擠，還有提供多人包廂式的座位，相當貼心。

圖 / IG @specialchoiceforu
圖 / IG @specialchoiceforu

老闆引進韓國最道地的創意料理，在用餐前會先隨機提供6種不同的韓式小菜，吃完了可以續點，不像銅盤烤肉會弄得烏煙瘴氣，特色餐點會做好之後上來，多人一起分享。魚卵起司蛋捲必點！有如吃跳跳糖般，魚卵在嘴裡波波的口感搭配會牽絲的起司非常好吃，如果想吃人參雞湯要記得事先預訂喔。

圖 / IG @specialchoiceforu
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｜地址：台北市內湖區瑞光路589號

｜電話： (02) 8751-8791

｜營業時間：11:30 – 21:00

日式燒烤

禧太炭火燒肉店

這間位在延吉街上的燒肉店，不及於其他間耳熟能詳，但一打開google評論可是高達4.7顆星，可說是巷弄中臥虎藏龍的燒肉店，特色就是隨便點隨便好吃，跟同業主打A5和牛套餐的價位相比之下便宜，是能兼顧預算又吃到頂級料理的好地方。

圖 / IG @fiefie1995
圖 / IG @fiefie1995

店裡特色餐點日本A5和牛、伊比利豬、生食級干貝，都能在套餐中享用，搭配無限續的雞湯，暖暖胃就能再吃下更多東西！好的肉質吃他的原味，不過禧太也提供多種佐料，讓顧客可以嘗到更豐富的口味層次。另外，水果壺漬牛肉和起司地瓜是明星菜色，千萬別忘了點，保證回味無窮。在客人少的時候會主動協助，貼心的桌貼服務，也是讓人願意在回顧的原因之一呢！

圖 / IG @sunyail
圖 / IG @sunyail

｜地址：台北市大安區延吉街131巷1弄50號 捷運國父紀念館站

｜電話： (02) 8771-6077

｜營業時間：一~六17:30~00:00；日11:30~00:00

SHOCK 燒烤KTV

生日要吃烤肉還是要唱歌？小孩子才做選擇，我全都要！沒想到邊吃燒肉邊唱歌的願望，居然可以成真，這間起家在桃園的shock燒烤空間都採包廂式，適合家庭、朋友聚餐慶生，一群人邊吃飯邊歡唱，可以把每次吃完飯都要跑兩攤的錢省下來。

圖 / IG @old_dad34
圖 / IG @old_dad34

包廂內把兩個烤爐跟卡式爐搬進去，小包廂可容納到8位，同時烤肉煮火鍋，一般多人吃烤肉最怕烤不夠吃，因此店家有提供熟食可以點，就不怕餓肚子啦！大螢幕的電視加上無線麥克風，整個包廂都是我的主場，用餐限制兩小時，若是吃飽了還唱不過癮，可以每人再付每小時的歡唱費，就可以繼續高歌啦！

圖 / IG @arielgermany
圖 / IG @arielgermany
圖 / IG @arielgermany
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｜地址：桃園市桃園區中正路1025號

｜地址：星際店 新北市土城區學府路二段210號

｜營業時間：週一至週五 16:00~01:00 六日11:00~01:00 最晚入場時間22:30

蒙古烤肉

大戈壁蒙古烤肉

說到台北老字號的蒙古烤肉，非大戈壁莫屬，也是國外觀光客來台的第一首選，時常有許多旅遊團到此用餐。蒙古烤肉最大的樂趣就是可以自由搭配喜歡的肉類和青菜，加上個人獨家調配醬料，再給拿著超長筷子的師傅炒，除了蒙古烤肉，大戈壁還提供了許多熟食、火鍋、鐵板燒等，種類多到不知道該從哪下手！

圖/IG@huai_1224
圖/IG@huai_1224

│地址：台北市中山區松江路152號3樓

│營業時間：週一-週日 11:00-14:00、17:00-21:00

美琪蒙古烤肉

位於台北市內湖區美麗華裡的美琪蒙古烤肉，最喜歡他的「口袋餅」，熱騰騰的餅搭配炒肉一起吃，會讓人意猶未盡，不同於大戈壁，美琪的火鍋是酸菜白肉鍋，可以一次吃到蒙古烤肉又可以吃到酸菜白肉鍋，真是一舉兩得！美琪蒙古烤肉還有一個特別的地方是他的獨家醬料，喜歡吃辣的可以選擇「麻辣小子」；「中間份子」則是沙茶口味；想吃清淡一點的人可以選擇「清秀佳人」，每桌會有一張醬汁最佳調配比例的小卡，教你如何搭配獨家醬料調出好吃的蒙古烤肉。

圖/IG@foodiedreamers
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圖/IG@timeisapigknife
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│地址：台北市中山區敬業三路20號(美麗華百貨5樓)

│營業時間：週一-週日11:00-22:00

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燒烤 火鍋 中秋節 韓國烤肉

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