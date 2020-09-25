【2020中秋禮讚】北投亞太飯店 中秋趴踢就要經典鳳梨酥+音樂+賞月+溫泉

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丹鳳月影鳳梨酥 / 每盒10入NT$550
丹鳳月影鳳梨酥 / 每盒10入NT$550

中秋連假，你知道有什麼比月下嚐月餅更快樂的享受嗎？北投亞太飯店除了持續推出廣受好評的「丹鳳月影鳳梨酥禮盒」，更同步推出「中秋連假半自助餐Let’s BBQ」與秋季新主菜，並趁連假期間舉行「月光場」與「池畔場」中秋月光音樂會，分為，邀請最懂生活與渡假的饕客，將秋節的遊興放到最大！

丹鳳月影鳳梨酥

中秋送禮，除了應景華麗月餅，最有台灣味的人氣伴手禮自然非鳳梨酥莫屬啦！特有的酸甜滋味不僅抓住美食饕客的心，更多年名列外國遊客推薦必買清單。「丹鳳月影鳳梨酥」堅持以手作烘焙出好味道，嚴選台灣土鳳梨，土鳳梨酸中帶甜，熬煮出的鳳梨餡，入口後可品嚐扎實、飽滿的口感；酥皮以日本麵粉、法國鮮奶油加上少許攪碎鹹蛋黃製成，在鳳梨醬的酸甜滋味中多了鹹香提味，更添香氣，為你打包手作美味品中秋。

中秋連假半自助餐Let’s BBQ、秋季雙主菜套餐

半自助餐Let’s BBQ主菜「紅燒上湯鮑魚」加上「綜合燒烤」餐台讓人大大滿足
半自助餐Let’s BBQ主菜「紅燒上湯鮑魚」加上「綜合燒烤」餐台讓人大大滿足

今年中秋的連假半自助晚餐，特別推薦「紅燒上湯鮑魚」主菜，精選吉品鮑，以紅燒燉煮，濃香軟嫩。餐台上特別送上「綜合燒烤」，廣場月光音樂會亦可免費兌換啤酒，歡度秋節，就來北投亞太飯店飲酒作樂饗美食！

此外，秋季全新菜單由身為台灣女婿且來自香港的行政主廚陳俊賢全心打造，擅長以粵菜為底結合台菜元素及當季新鮮食材的陳主廚創作出經典粵菜料理。秋季套餐新菜上市，綠漾套餐本季改採雙主菜配置，每套$1,080+10%，「甘露蒜香明蝦」新鮮大明蝦蝦頭炸得酥脆，蝦身蒸煮後淋上蝦油、雞油，鮮嫩彈牙，搭配撒上乾蝦卵提味的麵線，道地粵菜技法，展現粵菜經典美味；「東坡和牛臉頰」，和牛臉頰油花豐富，以東坡肉料理手法燉煮，搭配中東口袋餅，風味獨特；前菜「香煎干貝佐筊白筍」，雙貝聯手，香煎生食等級干貝、北寄貝佐海鮮沙拉醬，鮮味十足；秋季喝湯最滋補，湯品「花膠蟲草雞湯」最是入秋養生好滋味。

中秋音樂趴＋溫泉趴

延續前二年中秋傳統，北投亞太飯店第三屆中秋月光音樂會將於中秋節再度準時開唱，「月光場」10月1日晚間7時30分在最美大廳廣場感性登場，山林環繞、滿天星斗、秋風徐徐，最適合手持啤酒，聽著LIVE動人歌聲，與百名旅人共賞秋月；「池畔場」10月2~3日晚間8時在池畔Lounge接棒演出，席間穿插多項趣味競賽，應景獎項為限量手工版「丹鳳月影鳳梨酥」，邀請所有現場旅客一起同樂。

秋天來了，就該泡溫泉！「月光溫泉之旅」住房專案幫您準備好了，中秋雙十連假10月1~11日歡迎入住北投亞太飯店，觀星、賞月、泡溫泉！客房寬敞的獨立湯池，白天納入蓊鬱山景，夜晚月影映入浴池，獨擁繁星點點的星級享受！9月20日前訂房早鳥優惠9折，連假期間，一泊一食NT$8,900起，一泊二食NT$9,900起，續住第二晚再送NT$3,000元折抵優惠。

更多詳情

北投亞太飯店官方網站＞https://www.apresort.com.tw地址：台北市北投區幽雅路31號

電話：02-2898-3088

吳丁江/River圖文彙整

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連假 北投 粵菜

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