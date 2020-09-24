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【2020中秋禮讚】台北美福大飯店 香醇唐寧茶佐桃山月餅、拌拌麵+烤肉禮盒都傳好了

欣傳媒 / 欣傳媒

攜手英國TWININGS唐寧茶，台北美福大飯店今年推出「流金望月」禮盒，以日式桃山月餅皮包裹4款流心內餡，搭配英國百年品牌唐寧茶TWININGS，以仕女伯爵茶的清爽氣息襯托桃山月餅的香醇甘口。備受消費者喜愛的「美福燒烤禮盒」，除了經典烤肉良伴牛小排和極黑豬香腸，今年發揮創意加入椒麻鮮香「極味牛三聖」讓饕客一嚐嗆辣新滋味，每組NT$1,650！此外，今年首度推出由行政主廚王志孚一手發想與監製的「美福拌拌麵」禮盒，4款獨特拌麵口味以清新的文創風格包裝搭配卓越五星品質，絕對是最特別的中秋伴手禮！

流心桃山月餅搭佐英國唐寧茶

流心桃山月餅搭佐英國唐寧茶 / 每盒8入月餅NT$2,020
流心桃山月餅搭佐英國唐寧茶 / 每盒8入月餅NT$2,020

台北美福今年將英國百年品牌TWININGS唐寧茶納入中秋禮盒，推出「流金望月」禮盒，選用添加檸檬與香橙果皮的仕女伯爵茶，呈現豐富的果香口感；月餅以白豆沙揉製而成的日式桃山餅皮為主，其綿密細緻的外皮包裹奶黃餡，而奶黃餡中嚴選四款流心內餡，分別有將栗子揉入奶黃餡中，再加入甜蜜楓糖漿的「楓糖栗子」，濃郁又溫潤，淺嘗一口便無法罷手。而茶香繚繞的「蜜香紅茶」，以阿薩姆紅茶熬製成蜜漿狀包入奶黃內餡，入口即可感受厚實茶香，結合奶黃香氣，讓人意猶未盡。乳香四溢的「切達乳酪」，以乳酪鹹香風味牽引出香醇奶黃氣息，而辛甘風味交疊的「薑汁紫薯」，以帶有些許辛辣的薑汁熬煮紫薯，每口都能吃到紫薯的甘甜清香。禮盒以牡丹烘托皎潔明月為設計主軸，八入月餅搭配鐵盒盛裝的唐寧茶。

美福拌拌麵

美福拌拌麵 / 每組8入NT$560
美福拌拌麵 / 每組8入NT$560

「美福拌拌麵」耗時數個月的測試與調整，終於以首款卓越五星飯店的拌麵姿態問世，讓您把五星主廚的獨門配方帶回家。嚴選日曬的非油炸關廟麵，手工製作打造Q彈口感，波浪形麵體搭配四款獨門醬料，讓醬料完整附著於麵體。口味首推以美福嚴選的醇厚牛油為主打的「牛香蔥酥」，將牛油熬煮提煉後精粹，再與頂級油蔥拌勻，每一口都是馥韻醇香！以香氣逼人的香油大火爆炒新鮮大蒜的「黃金蒜油」，用鑊氣去除蒜頭的刺鼻嗆辣，保留溫厚的辛香氣息，誘人的蒜香滋味令人胃口大開！將曝曬後的金勾蝦以熱油爆炒後粹煉出鮮味十足的金勾蝦油，再配上特選的在地青蔥，「蔥香開陽」結合金勾蝦鮮韻與青蔥香氣，著實絕配。為了嗜辣消費者所準備的「極致椒麻」，以辣椒、雞心椒、花椒等多款辛香料研磨拌入主廚特調的椒麻醬中，麻而不燥，香辣滋味唇齒留香。外包裝以清新手繪風格為主，將美福拌拌麵的靈魂推手─王志孚行政主廚躍然於紙上，烹調簡單好上手，將麵條放入滾水中，輕輕拌開麵條後，煮至個人喜好的軟硬程度後撈起，撕開醬料包後與麵條拌勻，八分鐘美味立即上桌！美福拌拌麵禮盒，拌出幸福好滋味，每盒八入560元。

美福燒烤禮盒

美福燒烤禮盒，購買再贈美福沛醬兔保冷袋 / 每袋NT$1,650
美福燒烤禮盒，購買再贈美福沛醬兔保冷袋 / 每袋NT$1,650

中秋佳節絕對少不了烤肉行程！因關係企業美福國際擁有強大的肉品資源，台北美福每年中秋推出的「美福燒烤禮盒」，是許多消費者的指定購買品牌，禮盒首推烤肉良伴「美國極黑豬香腸」和「美國特等牛小排」，選用以美國極黑豬肉製成的極黑豬香腸，煎烤兩種烹調方式都能體會到肉質彈牙的口感，輕咬便可品嚐到香濃肉汁；「美國特等牛小排」佈滿大理石紋的油花，烤至五分熟最迷人。除此之外，為展現飯店廚藝團隊精湛的烹調手法，今年更首次推出新烤物「極味牛三聖」，行政主廚將傳統滷牛雜改良，將特製麻辣醬為基底，加入新鮮朝天椒與花椒粒熬煮滷汁，再選用爽脆的牛肚、Q彈的牛筋，以及台灣牛腸清洗汆燙後，與鴨血和板豆腐一同燉滷後，以鋁箔盒盛裝，可於炭火之上直接加熱，吸滿麻辣湯汁的麻辣三聖品，讓今年的烤肉香多了麻辣鮮香！

更多詳情

台北美福大飯店官方網站＞https://www.grandmayfull.com地址：台北市中山區樂群二路55號

電話：02-7722-3399

吳丁江/River圖文彙整

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月餅 英國 美國

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