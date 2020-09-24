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【2020中秋禮讚】 大倉久和職人獻新意 頂級烏魚子加盟手工廣式月餅

欣傳媒 / 欣傳媒

喜迎中秋，過一個風味最特別的佳節，大倉久和大飯店推出二款精緻廣式月餅禮盒，主廚更展現新意使用高檔食材「烏魚子」入餡，其中限量款「丹紅方錦禮盒」包含烏魚子蓮子烏豆沙、奶皇蛋黃兩種口味，皮薄鬆軟口味紮實，「祥瑞雲月禮盒」則另加入桂圓紅棗口味，以三種豐富口感展現暖心況味慶賀中秋、歡度佳節。

丹紅方錦禮盒

丹紅方錦禮盒廣式月餅6粒(約105克/粒) / NT$1,688
丹紅方錦禮盒廣式月餅6粒(約105克/粒) / NT$1,688

丹紅方錦禮盒大器典雅的暗紅色皮革紋樣，精緻傳統窗花套方錦，層疊繁複，寓有四方納福、八面玲瓏、十全圓滿的祝賀心意，相當值得收藏。每一粒月餅皆是製餅職人手作，嚴選餡料調製，精準掌握烘烤色澤，細細拿捏食材與餅皮融合風味。其中以「烏魚子鹹蛋黃蓮子烏豆沙」為最大亮點，精選台灣近海產頂級烏魚子，橘紅澄金，經過細心處理混入蓮子烏豆沙餡料，包裹原粒鹹蛋黃，更添甜鹹交織，滋味醇厚不膩口。「奶皇蛋黃」則是經典港式奶黃，以新鮮椰漿、鮮奶油與雞蛋等獨家配方比例調製，奶香氣四溢，濃郁口感、滋味醇厚令人心動。

禮盒內容：

烏魚子蓮子烏豆沙3粒、奶皇蛋黃3粒

祥瑞雲月禮盒

瑞雲月禮盒廣式月餅9粒(約81克/粒) / NT$1,088
瑞雲月禮盒廣式月餅9粒(約81克/粒) / NT$1,088

祥瑞雲月禮盒採用對開金屬扣飾設計，典藏職人製餅工藝，雲紋瑞氣滔滔襯托耀眼明月，象徵美好秋節月圓人團圓。除了奶皇蛋黃與精選台灣烏魚子手工捏揉入餡的「烏魚子蓮子烏豆沙」，主廚另設計出一個養生口味「紅棗桂圓」，將細滑的棗泥餡和入煙燻桂圓乾，品嚐清秋季時令食材，溫潤甜蜜風味，最是饗胃又暖身。

禮盒內容：

桂圓紅棗3粒、烏魚子鹹蛋黃蓮子烏豆沙3粒、奶皇蛋黃3粒

更多詳情

台北大倉久和大飯店官方網站＞http://www.okurataipei.com.tw/zh-TW

地址：台北市中山區南京東路一段 9 號

電話：02-2523-1111

吳丁江/River圖文彙整

本文經授權轉載自欣傳媒 欣美食，未經允許請勿轉載！

月餅 大倉久和

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