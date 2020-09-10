琴酒帶你「偽出國」 跟著《世界琴酒地圖》玩一圈

近來「偽出國」正夯，就算沒真的踏上異國土地，也要到空中飛一圈。不過想要「偽出國」，也不一定要這麼費事，透過閱讀的力量，一樣可以用腦環遊世界。

近日出版的《國家地理：世界琴酒地圖：從原料、產地、製作程序到風味，最全面的終極琴酒指南》，就是這樣一本可以跟著琴酒「偽出國」的好書。

作者喬爾‧哈里森（Joel Harrison）與尼爾‧雷德利（Neil Ridley），是當代烈酒界重要專業知識傳播者。除了在《電訊報》（Telegraph）、《世界精品葡萄酒》（World of Fine Wine）等多種刊物撰寫文章之外，也擔任國際葡萄酒暨烈酒大賽（I.W.S.C.）評審。

《世界琴酒地圖》介紹一瓶琴酒從植物原料到裝瓶的一切，植物原料如何生長、長在哪裡、如何採收，它們在琴酒的風味中所扮演的角色，製造商和他們的品牌故事，他們的琴酒在哪裡生產、如何生產，還有每一個國家最值得嘗試的酒款。

從美國德州、澳洲的塔斯馬尼亞到台灣的宜蘭，不僅有各種不同的版本，採用的蒸餾技術，也是前所未有的多樣，風味更是千變萬化，從輕盈的檸檬調到雄渾大膽的鹹味調都有。琴酒的魅力，廣大得令人咋舌。