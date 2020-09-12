不只有坐月子才想吃！ 台南伴手禮「純樸膨餅」披上新外衣、口味更多元

【圖／文：行遍天下】

走進擁有60多年歷史的台南克林食品行，店裡最具代表性的伴手禮之一，大概非膨餅莫屬了。早期的台灣，一般人根本吃不起麻油雞，而膨餅具有幫助子宮收縮的麻油，因此成了婦女坐月子不可缺少的營養品。

傳統膨餅在第三代老闆的努力下，有了新生命。

隨時代轉變，許多古早味逐漸式微，外型白白胖胖點了紅點的傳統膨餅，跟花俏的糕點比起來，實在不起眼。而克林第三代接班人劉音岑帶著老師傅一起改良，將傳統膨餅披上五彩繽紛的外衣，演繹出披薩、咖哩、芒果、養樂多等五花八門的口味，讓傳統台灣餅有了新生命！

即便古早味式微，但膨餅仍舊會繼續下去。





翻轉傳統

克林食品行

地址：台南市中西區府前路一段218號

電話：06-222-2257

網址：klintainan.com

營時：08:00 – 21:00





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