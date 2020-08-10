3小時無限暢飲！寒舍艾美酒店推出「11款香檳調酒」喝到飽，BBQ炸雞、松露薯條再享7折優惠

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

說到「喝酒喝到飽」，常常會聯想到日式居酒屋或熱炒店推出的啤酒無限喝，不過從未聽過高級「香檳」也能無限暢飲喝到飽。這回高級五星飯店「寒舍艾美酒店」推出3小時無限暢飲，11款高級香檳與調酒隨意任選只要1399元（外加10%服務費），快揪親朋好友一起體驗「香檳爽喝」的快感吧！

高達11種香檳調酒無限暢飲，加購點心再享7折優惠。 圖／寒舍艾美酒店官網 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

位於台北信義區的「寒舍艾美酒店」，每逢節日或季節都會推出特色或優惠活動吸引消費者，此次在酒店內的「北緯二十五」餐廳祭出「香檳暢飲之夜」活動，尤其可以無限暢飲英國皇室與摩納哥王子婚宴御用的香檳「巴黎之花」更是一大奢華享受。巴黎之花是法國知名的高級香檳，至今已有超過200年的酒釀生產歷史，也曾被金氏世界紀錄認證現存最古老的香檳，有別於一般香檳，啜飲時會散發淡淡的甜味果香，尤其結合香料味與香草味的提攜，更是尾韻完美奢華的口感，保證一喝就愛上。

除此之外，其餘10種高級巴黎之花香檳調酒，也同樣讓你喝到飽，像是「青蘋果樂園」，以巴黎之花香檳作為基底，再搭配頻果汁、蜂蜜與酸甜檸檬汁，喝起來淡淡蜂蜜與檸檬汁的完美結合非常爽口；又或是「荔枝泡泡」一樣以香檳為基底配上荔枝香甜酒，更狂的是還可以吃到紮實的荔枝果肉，真的會一喝再喝。而「北緯二十五」日前再加碼推出除了香檳之外，單點BBQ炸雞、酥炸花枝貨松露薯條等點心都可以直接7折優惠。優惠只在每週三至六的晚上8點至11點，想要結伴沈浸音樂、美酒與美食的朋友們，務必把握機會喔！

香檳無限暢飲的酒單選擇。 圖／寒舍艾美酒店官網 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

最後，近日「寒舍艾美酒店」因應七夕情人節的到來，特別推出「七夕秘戀」情人節禮盒66折活動，即日起至8月25日購買法式名品點心馬卡龍(原價780元)或頂級莊園產地巧克力(原價760元)禮盒，都直接下殺優惠價520元，快來購買送給專屬的他或她吧！

七夕情人節禮盒下殺66折，一盒只要520元。 圖／寒舍艾美酒店官網

台北寒舍艾美酒店

地址：台北市信義區松仁路 38號

電話：02-6622-5880

活動：巴黎之花香檳及各式香檳調酒無限暢飲NT1,399+10%/人，加點餐點享７折優惠

官網：https://www.lemeridien-taipei.com/websev?lang=zh-tw

五星級寒舍艾美是許多商務人士首選的飯店。 圖／寒舍艾美酒店官網

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