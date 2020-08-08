網友都推！ 大稻埕這家傳統糕餅　「最佳父子檔」同心經營

【圖／文：行遍天下】

由於創始人突然離世，第二代的邱獻德匆匆接下管理職，每個師傅都比他年長，身上還刺龍刺鳳，當時兒子邱易為才兩歲。長大後的邱易為手巧聰明，求學階段就和師傅學做漢餅，現已獨當一面，傳統餅模壓實的動作細緻熟練，糕仔龜的生動圖樣脫模後似有生命。邱獻德看兒子:「他是拼命三郎，勤勞耐操能吃苦，但企業經營要更細心，希望他家庭、事業、身體都顧好。」邱易為眼中的父親：「太重視情分、太心急，但是辛苦多年、脾氣變好了。」這對個性、專長截然不同的父子檔，偶爾互相吐槽，卻是永遠的最佳拍檔。

店內熱門商品福氣花生龜，用現煮麥芽糖及現磨花生粉，吃起來不黏牙。

父子倆的糕餅店就在大稻埕。





爸，你好帥

人物介紹：十字軒糕餅舖





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