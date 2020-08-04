一秒變卜派！SUBWAY「菠菜捲系列」新口味，嫩綠菠菜餅皮好吃又好拍

菜菜控吃起來！SUBWAY前陣子推出夏季新品鋪滿滿的鮮蝦堡令不少蝦控直呼過癮，這回接續推出新品「菠菜捲」系列，以嫩綠色的菠菜風味餅皮搭配SUBWAY的經典配料，不只新鮮又營養，爽口的滋味最適合夏天來一個，讓你一秒吃了變卜派！ SUBWAY推出「菠菜捲系列」新口味，口感清爽又消暑。 圖／SUBWAY提供

不管你是酪梨控、還是鮮蝦控，SUBWAY前陣子推出的「酪梨鮮蝦堡」佐五隻鮮甜美味的鮮蝦搭配濃郁酪梨泥，與SUBWAY經典蔬菜與配料搭配著吃，爽口、多層次的口感令人一吃上癮，這回接續推出新品「菠菜捲」系列，帶有嫩綠色餅皮的潛艇堡清爽又消暑。

SUBWAY「菠菜捲」系列一共推出三種口味，無牛不歡的消費者推薦「辣牛沙拉捲餅」，將充滿濃郁香氣的辣牛餡料，融合綿密蛋沙拉及美乃滋，捲進菠菜風味餅皮當中，每一口都讓人吮指回味；愛吃白肉的族群亦可選擇「嫩雞沙拉捲餅」，將經典鮮嫩雞柳條加入滑順蛋沙拉，與美味生菜一起捲進菠菜風味餅皮中，豐富層次口感絕對是炎炎夏日清爽解膩的最佳選擇。

此外，起司控更是不能錯過「雙響起司嫩雞口袋餅」，將經典墨西哥佳餚清爽端上桌，切成口袋餅狀讓每一口都吃得到充滿濃郁起司的夾餡口感，皮薄酥脆又香氣十足，是夏日不可錯過的爽口好滋味！

SUBWAY夏日繽紛捲餅「菠菜捲」系列

販售地點：全台SUBWAY門市

販售時間：即日起開賣

售價：辣牛沙拉捲餅：售價89元／嫩雞沙拉捲餅：售價89元／雙響起司嫩雞口袋餅：售價99元 SUBWAY推出「菠菜捲系列」新口味，口感清爽又消暑。 圖／SUBWAY提供

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