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台中高CP值自助吧吃到飽！ 天使紅蝦鮮甜美味、新鮮直送現流魚現煎現嚐、潮州牛肉湯喝過難忘

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

你是否對吃到飽餐廳充滿嚮往，卻不知道要吃哪一家才好？那就來台中北屯區的【君宴】報到吧！君宴百食匯規模宏大、菜色琳瑯滿目，重要的是CP值很高，有生食級天使紅蝦、新鮮現流魚料理、潮州牛肉湯，保證讓你吃過之後難以忘懷、一再回訪！

君宴位於山西路與梅川東路口附近，占地寬廣、建築恢弘，而且停車十分方便，是許多人心目中理想的吃到飽餐廳格局。走進大門，可以看到如夜空般的穹頂與煙火狀的燈飾，燈光的亮度恰到好處，給人一種放鬆的氛圍。

▲座位區燈光柔和、用餐環境舒適
▲座位區燈光柔和、用餐環境舒適

座位之間距離拿捏適當，不會過於擁擠，君宴也設有半隱蔽式的座位區，讓來這聚餐的人能擁有自己的空間，用餐環境可以說是極為優質。

坐定之後就準備開吃了，在吃到飽餐廳用餐也有小訣竅，從新鮮生食吃起，不但開胃也不容易人擠人，更重要的是，來君宴必吃的天使紅蝦就在此處。

手作日料區

一般人聽到生吃難免有些抗拒，但只要試過第一口，天使紅蝦那鮮甜、入口即化的口感就會征服你的味蕾。因為蝦子非常新鮮，用手輕輕一剝殼肉便分離，天使蝦子外觀鮮紅，蝦肉卻白嫩透光，放入嘴中先吃到屬於大海的鮮美，緊接而來的是天使紅蝦特有的甜味。雖然是生食，蝦肉也有微微的韌性，軟嫩而不乾扁，讓人不禁一隻接著一隻大快朵頤。

▲生食天使紅蝦
▲生食天使紅蝦

▲生魚片新鮮可口，透出明亮色澤。
▲生魚片新鮮可口，透出明亮色澤。

生食屬於手作日料區，生魚片、壽司、貝類、螃蟹應有盡有，吃的就是一個字「鮮」。盤上放滿生魚片有鮭魚、旗魚、鮪魚、雕魚，看看每一塊都被切得很厚實，其中鮪魚更是來自東港，品質掛保證，一入口彷彿感受到海港的微風吹拂，鮮甜的魚肉在嘴裡化開，是頂級的享受。

夾完日料繼續往熟食區前進，總共有四大區域異國廚房、御品中廚、極鱻鐵板與披薩區讓你挑選。

來到這裡最容易被五花八門的菜餚所散發出的香氣給亂了陣腳，建議先從中式料理與鐵板料理下手，因為君宴料理的精華可都在此處呢！

御品中廚區

台灣人習慣先用熱食墊胃，御品中廚區幾乎是每位來店客人首衝之處，而避風塘炒蟹、老媽媽麻油炆飯與蔥油雞都是御品中廚區的人氣菜餚，鹹香入味的螃蟹、麻油香氣十足的油飯與樸實卻經典的鮮嫩雞肉，這些頗費工夫的大菜，在這裡只要輕輕一夾，就成為我們的盤中飧，這是屬於吃到飽餐廳的魅力。

來到這區不能錯過的還有潮州牛肉湯！先夾兩三片牛肉至碗中，輕輕將高湯淋在生牛肉上，這粉嫩的牛肉口感可是無數饕客追求的極致美味。

▲受歡迎的潮州牛肉湯，親手製作很有成就感。
▲受歡迎的潮州牛肉湯，親手製作很有成就感。

▲隱藏版的君宴麻辣鍋，用魚頭燉煮的湯頭相當鮮甜，吸飽湯汁的豆皮與鴨血更是意想不到的美味。
▲隱藏版的君宴麻辣鍋，用魚頭燉煮的湯頭相當鮮甜，吸飽湯汁的豆皮與鴨血更是意想不到的美味。

手作日料區有生食天使紅蝦，而御品中廚區還有限量版椒鹽天使紅蝦會在此處現身，櫃台每日會廣播椒鹽天使紅蝦出爐的時刻，想品嘗的朋友聽到廣播後，可要盡快排隊，這可是和生食天使紅蝦截然不同的滋味。

▲椒鹽天使紅蝦非常推薦給不敢吃生食的朋友，天使紅蝦烤得恰到好處，鮮甜蝦肉搭上迷人的椒鹽香氣，只吃一盤真的不夠！
▲椒鹽天使紅蝦非常推薦給不敢吃生食的朋友，天使紅蝦烤得恰到好處，鮮甜蝦肉搭上迷人的椒鹽香氣，只吃一盤真的不夠！

極鱻鐵板區

往極鱻鐵板區前進，現煎魚及牛排的香氣撲鼻而來，鐵板料理都是現點現做，可以觀賞君宴主廚的高超功力，兩把鐵鏟舞得密不透風，沒三兩下一塊塊牛排及現煎現流魚就在盤子上粉墨登場。

▲多款現煎魚熱呼呼放置鐵盤上，若無喜歡吃的魚種，也可以直接和師傅現點現煎。
▲多款現煎魚熱呼呼放置鐵盤上，若無喜歡吃的魚種，也可以直接和師傅現點現煎。

君宴提供多達十幾種現流魚可供選擇，有口感細緻緊實肥美、魚刺少的小白鯧；肉質鮮美細緻、魚肉成塊的紅目鰱；還有越來越稀有的海瓜子...等，現流魚區的漁獲都是港邊每日新鮮直送，來自大海的新鮮海產在這裡都能輕鬆吃到。

▲每日的魚種皆不盡相同，想吃哪種魚還得看運氣！看看當日捕捉到的漁獲是什麼。
▲每日的魚種皆不盡相同，想吃哪種魚還得看運氣！看看當日捕捉到的漁獲是什麼。

▲廚師熟練的煎著牛排，陣陣香氣傳出。
▲廚師熟練的煎著牛排，陣陣香氣傳出。

極鱻鐵板區的另一側也有大家最愛的邪惡炸物。相對於其他店家，君宴炸物裹的粉較少，份量卻比較大，這也代表了君宴採用的都是個頭大、品質佳的食材。這一條條的炸蝦，剛炸好就會被搶食一空，畢竟那外酥內嫩又彈牙的美味，大家都無法抗拒啊。

異國廚房區

▲平常不容易吃到的異國料理，在這裡隨你取用。
▲平常不容易吃到的異國料理，在這裡隨你取用。

接下來大家可以往兩側分流，一邊是披薩區，一邊是異國廚房區。紅酒燉羊膝是異國廚房區私心推薦必吃的菜色，羊肉燉的軟爛卻又不失口感，紅酒醬汁的香氣透入每一絲肉質中，一口吞下彷彿在草原上暢快奔跑，是不容錯過的人氣美食。

德國酸菜豬腳、地中海風味海鮮、夏威夷焦糖水果，這些豐富的料理不過是異國廚房的一隅，全部吃上一輪也會是一大挑戰，但這樣的美味絕對值得你一試。

披薩區一也豆乳雞

不同於坊間吃到飽餐廳的披薩區，君宴的披薩區足足有十幾種菜餚，品項之多冠絕群雄。其中店家自製的牛肉丸與打拋豬披薩是人氣菜色，還有超大一盤雞翅，讓喜愛聊天的人有東西搭配，味道自然也毫不含糊。

▲自製牛肉丸的香氣老遠就能聞到。
▲自製牛肉丸的香氣老遠就能聞到。

▲打拋豬披薩鹹香入味，是熱門商品。
▲打拋豬披薩鹹香入味，是熱門商品。

甜點飲料區

種類繁多的甜點、餅乾、蛋糕與冰淇淋都在此處。讓人最印象深刻的，應當就是「莊園」巧克力蛋糕、咕咕霍夫與生巧克力了。

▲甜點區可以說是一級戰區，無數美味隱藏其中。
▲甜點區可以說是一級戰區，無數美味隱藏其中。

生巧克力和許多甜點放在冰櫃裡，可以自行取用，微甜微苦的滋味一如人生，是大人較喜愛的成熟味道。

▲「莊園」巧克力蛋糕口感濃郁香純，甜蜜的口感讓所有喜愛甜食的人都愛不釋口、消滅一空。
▲「莊園」巧克力蛋糕口感濃郁香純，甜蜜的口感讓所有喜愛甜食的人都愛不釋口、消滅一空。

▲姑姑霍夫是淋上了莓果醬的磅蛋糕，甜度不高、十分清爽，微酸的滋味俘虜許多少女心。
▲姑姑霍夫是淋上了莓果醬的磅蛋糕，甜度不高、十分清爽，微酸的滋味俘虜許多少女心。

▲素食菜色讓茹素者也能享受吃到飽的樂趣。
▲素食菜色讓茹素者也能享受吃到飽的樂趣。

蔬食區

大魚大肉吃多了，是時候來點水果蔬菜。君宴也有為喜愛蔬食的人準備一區專屬菜餚，生菜、水果、素食料理一應俱全，讓吃素的人也能暢快享受吃到飽的樂趣。

▲素食菜色讓茹素者也能享受吃到飽的樂趣。
▲素食菜色讓茹素者也能享受吃到飽的樂趣。

不知不覺就把菜色逛過一輪了，君宴豐富的品項沒有辦法一一做介紹，記得直接把上述提到的重點筆記下來就對了！來到吃到飽餐廳也要提醒大家要適量取材，不要一次拿過多食物卻導致吃不完而浪費，通通吃完也是對君宴的廚師們最大的鼓勵！

離去之前，也可以在門口旁邊購買君宴製作的糕點伴手禮，裡頭有些甜點還是餐廳裡沒有的品項唷。

君宴是一間主打真材實料、新鮮美味、環境優美的吃到飽餐廳，食物不只是種類多，品質也有保證，無論是三五好友聚餐、家庭聚會或是獨自享受，只要想來頓豐富的美食饗宴，君宴都是你的不二選擇，也建議大家前來用餐時提前訂位，省去來這等待用餐的時間。

【君宴百食匯KingBuffet】

店家地址：台中市北屯區梅川東路五段458號

店家電話：0424222282

營業時間：午餐11:30~14:00、晚餐18:00~21:00

粉絲專頁： http://bit.ly/30IVj0N


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