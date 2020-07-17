口味、特色自由選！　3家「日式拉麵」必吃名店 收服拉麵控

文／陳姸仱

每當飢腸轆轆的時候，總是煩惱不知道該吃什麼嗎？跟著網友們推薦一定能發現好吃的，在DailyView網路溫度計的日式拉麵網路口碑排行榜中，三家日式拉麵獲選網路溫度計「網路口碑之星」的肯定，快來看看這三家入選的拉麵店有什麼厲害的特色吧！

#麵屋武藏

主打原創雙湯頭的麵屋武藏，將魚介和豚骨兩種口味混合，研發出獨家湯頭，是來自東京的拉麵品牌，並曾多次蟬聯東京拉麵冠軍。2013年進駐台灣，在台北東區開設第一家分店「虎嘯」，台灣店名和日本取得一樣，採用虎嘯、神山、武骨等名稱，每家店各有特色餐點。

▲麵屋武藏本店，限定口味為雞白湯。



﻿image source：FB／麵屋武藏

神山店的限定口味就是那油亮的叉燒，經過炙燒後的叉燒肉肥瘦相間，筷子輕輕夾一下就分開，吃一口肉香四溢，卻又不油膩，麵條採用粗麵，咬起來軟中帶Q，店家提供免費加湯加麵，但在點餐就先告知。而位在台北車站附近的本店主推雞白湯，使用細麵條，而最重要的湯頭呈現金黃色，香氣逼人，每一口麵都吸滿湯汁，雞肉採低溫舒肥法，肉質軟嫩，吃起來不會過於死鹹無趣。

﻿▲叉燒肉是整碗最讓人流口水的地方。

image source：FB／麵屋武藏

▲雞白湯呈現金黃色看起來相當濃郁。

﻿image source：FB／麵屋武藏

#屯京拉麵

在台北有不少分店的屯京拉麵是來自日本池袋，每到吃飯時間都可見店外長長的排隊人龍，有豚骨、味噌、麻辣、魚豚四種湯頭供選擇。其中大家都推薦的是店內人氣NO.1的「超值東京豚骨拉麵」，可以免費升級加大，基本配料一項都沒有少，湯頭相當濃郁，不過若想要淡一點也是可以的，麵條屬於粗帶點捲度，雖然不能選擇軟硬度，不過口感卻是剛剛好、有彈性，每一口都能嚐到湯頭的精華，喜歡較重口味的朋友可千萬別錯過。

▲每到吃飯時間總是大排長龍。



﻿image source：FB／屯京拉麵 TONCHIN (台灣)

▲店內招牌「超值東京豚骨拉麵」

﻿image source：FB／屯京拉麵 TONCHIN (台灣)

#花月嵐

與屯京拉麵一樣在台北擁有不少分店的花月嵐，2007年來台開設第一家店。最大特色為來自日本原汁原味的「大蒜拳骨拉麵」，使用拳骨、大蒜熬煮出獨特且濃厚的秘製湯頭，成為花月嵐最引以為傲的口味，客人來店都會點上一碗，喜愛蒜味重一點的朋友，可以跟店家索取新鮮大蒜及壓蒜器，一定讓你蒜味沖天，若覺得湯頭太鹹可以請店員加高湯，麵條是細拉麵，口感勁道有Q度。

▲分店都坐落於台北鬧區。

﻿image source：FB／花月嵐super麵

花月嵐於1992年在日本創始開幕，用這一碗大蒜拳骨拉麵征服不少饕客的味蕾，一吃就上癮的口味，數十年維持著超高人氣，深受不少拉麵迷的喜愛，沒嚐過的朋友一定要去試試！

▲店內人氣「大蒜拳骨拉麵」。

﻿image source：FB／花月嵐super麵

▲店家附上生大蒜和壓蒜器。

﻿image source：FB／花月嵐super麵

▲麵屋武藏、屯京拉麵、花月嵐包辦星等排行榜二、三、五名。

﻿image source：網路口碑日式拉麵-星等排行（分析期間： 2020/04/14~2020/07/12）

網路口碑之星入選說明：

根據網路聲量與網友語意情緒，計算各品牌店家在網路口碑所屬主題之好評影響力、聲量綜合排名，以及受網友推薦的程度，均維持穩定表現者。

調查區間：2020/4/2~2020/6/30

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