綿軟好吃到流淚！ 10大超人氣「生吐司」品牌 吐司界精品爆紅

「生吐司」到底瘋什麼？

從日本傳回台灣的「生吐司」風潮，近來在各大網美、烘焙高手間流傳，「生」是指吐司天然、不加任何東西，直接吃就很好吃的意思，而和一般吐司不同的地方在於，營養師透露基本款生吐司不加雞蛋，但隨著許多人多做改良、做出特色，有的加蜂蜜、加鮮奶油等，市場上已有多種版本的生吐司。

生吐司百百種，哪一家討論度又最高呢？今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，全台前10高討論販售生吐司的店家，那個柔軟、那個白嫩，口水都快流下來啦！

image source:FB/SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店

10、家樂福自製生吐司

跟上生吐司風潮，家樂福不讓日本名店、全聯專美於前，找來台灣麵包大師王鵬傑從原料、技術層層把關，選用日本日清製粉的高筋麵粉山茶花，口感鬆軟有彈性，新鮮手撕濃濃麥香飄出，不過剛推出全台僅有20家、每天限量10條，要搶要快！

image source: 家樂福提供

9、Bake Code 烘焙密碼

﻿如雲朵般的鬆軟、綿密，烘焙密碼的「雲吐司」也就是時下正夯的生吐司，找出適量的食材比例、適合的發酵時間、最佳的溫度揉捏出完美吐司，手撕看得見一條條Q軟的麵包體、一口口麥香，搭配甜鹹果醬，Bravo！

8、18度C巧克力工房：Feeling18

以巧克力起家的18度C巧克力工房也加入生吐司戰場了！和做巧克力一樣堅持品質，生吐司遠到日本取經、台灣在地食材製作，推出4款生吐司，質地濕潤柔軟、份量十足，除了純粹的香甜，冰過後可烤、可微波、可電鍋加熱，怎麼樣都好吃！

7、墨 • 山崴- MORE ‧ shan wei

店面以木造牆外觀，店內充滿濃濃的麵包香，墨 • 山崴是一間為了女兒誕生的店，一條「嫁妝吐司」展開創業路，創辦人秉持手做、給家人安心無添加的健康美食而打造，內用生吐司烤的焦香，搭配抹醬美味滿足，麵包控的你一定不能錯過。

6、高級食パン専門店 TREES BREAD

從日本鳥取縣紅來台灣的Trees-Bread在2018年快閃來台後爆紅，一連增設百貨、店鋪等4家專賣店，他們選用北海道產的小麥以及自己培養酵母低溫發酵，出爐時的麥香和Q彈口感，加上條條紮實實在，很是吸引周邊家庭主婦、年長者購買食用。

5、平崎吐司 Hirasaki shokupan

店面不大有著稍稍日式風格的平崎吐司店，是台北知名手做生吐司店，店主到日本考察後，回台自創結合本土小麥和龍眼蜜的生吐司，單一款式加上在地果醬，濃濃台味、日味的文青風美店，很受年輕人喜愛。

4、一覺吐司 Ichisatori Bakery

4月新開幕、台中首家生吐司專賣店「一覺吐司」把風潮帶入中台灣啦！每小時現做現賣的超夯吐司，有著日本職人認真、對食材堅持的信念和靈魂，每一次出爐熱呼呼、白嫩嫩、香噴噴的香氣撲鼻，手腳慢一點的可是搶不到啊！

3、和土司 食パン專門店

「和吐司」是兩個愛吃吐司的女孩，從零基礎到上課自學、獨家研發、自創品牌最後開店完成的一個夢想，選用鳥越麵粉、水果天然發酵而製作，除了3款固定的生吐司外，女孩們更計畫推出小小方方、一口美味的迷你版，讓吐司粉很期待～

2、全聯READ BREAD

全聯也跨足生吐司市場了！為了殺出一條生路，全聯主打高CP值的「READ BREAD生吐司」，除了打平價、方便購買優勢，更特別和日本職人中山洋平合作，打造鬆軟、濕潤、Q彈不輸名店的吐司，除了搭配奶油、果醬外，網友力推福源花生醬，大獲好評啊！

1、SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店

你的IG也淪陷了嗎？SAKImoto Bakery 嵜本生吐司從大阪紅到台灣，一張張塗滿各種果醬、奶油的美照都像在誘惑的說：「吃我吧吃我吧～」起初創辦人是為了讓女兒吃到健康不過敏的配方而調製出獨門手法，意外爆紅引爆「生吐司熱潮」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月05日至2020年07月03日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『全台生吐司品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」