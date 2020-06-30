南瓜起司、星洲叻沙獵奇「雪花冰」？IG夯店浮誇新品再現

端來一碗「雪花冰」準備開吃，但是....南瓜起司、星洲叻沙，口味好獵奇？！

曾經引起IG打卡風潮的永和的「饗鮮」火鍋，繼推出浮誇系蛋糕造型的「草莓起司牛奶」湯頭、咖啡造型的「卡布奇諾」味增湯頭後，又再次顛覆視覺與「想像中」的味覺，要用一整碗的「雪花冰」煮火鍋，共有「南瓜起司湯」跟「星洲叻沙湯」兩種口味，其實本體都是濃郁香鮮的火鍋湯頭，用來涮肉片或海鮮都美味，不是直接讓你挖來吃喔，夏季新菜單預定七月一日上市。 圖／饗鮮海陸火鍋提供 圖／饗鮮海陸火鍋提供

「雪花冰-南瓜起司湯」是由新鮮南瓜與昆布湯頭急速凍結，刨成綿綿冰後，與起司片倒入特製高湯溶解，濃郁香醇、「雪花冰-星洲叻沙湯」則是由星洲辣醬與南洋叻沙調製，一樣製造成雪花冰模樣，帶點酸香微辣，開胃口感適合烹煮海鮮。而該店知名商品「草莓起司牛奶湯」與「卡布奇諾味增湯」也依舊受到吃貨喜愛，平均客單價約400元（僅供參考，以現場實際供應菜單為準）。

光從造型看，這些「甜點冰品」全部都是湯頭。圖／饗鮮海陸火鍋提供

哪裡吃

饗鮮海陸火鍋

新北市永和區中正路133號

套餐依食材不同依照現場菜單食材而定

特色湯底 點購套餐價+70元

售價僅供參考 以店家門市實際公告為準