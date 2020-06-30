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藍瓶咖啡推「淡啤酒」！咖啡豆釀造的淡啤酒 喝得到咖啡香＋柑橘香氣
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
啤酒控又有新品可以嘗鮮了！有「咖啡界的蘋果」之稱的藍瓶咖啡「Blue Bottle Coffee」是不少文青咖啡控遊日必朝聖的景點之一，除了專注於提供高品質的咖啡飲品外，這回跨界推出以咖啡豆釀造的淡啤酒（Pale Ale），等到疫情舒緩時，路過日本藍瓶咖啡一定要買一罐來嘗嘗。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
藍瓶咖啡從舊金山起家，爆紅後開始拓展國際市場，又以日本特色門市最令台灣遊客喜愛，近期藍瓶咖啡在東京廣尾開設全新分店，咖啡色系的店裝復古又有個性，不僅如此，這回新開幕還聯手日本手工啤酒製造廠「伊勢角屋麥酒」打造藍瓶淡啤酒，強調以藍瓶咖啡經典咖啡豆「Three Africas」釀造製成，口感細緻又爽口，尾韻還有淡淡的柑橘果香，微甜微苦讓人一喝就上癮。
這款聯名淡啤酒目前僅在東京廣尾商店街的新開門市搶先販售，未來將以瓶裝方式擴及其他門市上架，單瓶售價750日圓，新分店也同步推出手工巧克力與輕食料理作為下午茶點心選項。除此之外，過去曾販售的藍瓶環保袋這回也在新分店重新回歸，上次錯過的朋友快請日本友人幫忙代購吧。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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