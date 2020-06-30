快訊

不滿被分手刺女友心窩致死 莽男見警上門割脖送醫

震撼！雄獅首度一級主管大精簡 老董發千字文感謝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍瓶咖啡推「淡啤酒」！咖啡豆釀造的淡啤酒　喝得到咖啡香＋柑橘香氣

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
藍瓶咖啡聯手日本啤酒廠跨界推淡啤酒。※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 圖／藍瓶咖啡官網
藍瓶咖啡聯手日本啤酒廠跨界推淡啤酒。※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 圖／藍瓶咖啡官網

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

啤酒控又有新品可以嘗鮮了！有「咖啡界的蘋果」之稱的藍瓶咖啡「Blue Bottle Coffee」是不少文青咖啡控遊日必朝聖的景點之一，除了專注於提供高品質的咖啡飲品外，這回跨界推出以咖啡豆釀造的淡啤酒（Pale Ale），等到疫情舒緩時，路過日本藍瓶咖啡一定要買一罐來嘗嘗。

藍瓶咖啡聯手日本啤酒廠跨界推淡啤酒。※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 圖／藍瓶咖啡官網
藍瓶咖啡聯手日本啤酒廠跨界推淡啤酒。※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 圖／藍瓶咖啡官網
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

藍瓶咖啡從舊金山起家，爆紅後開始拓展國際市場，又以日本特色門市最令台灣遊客喜愛，近期藍瓶咖啡在東京廣尾開設全新分店，咖啡色系的店裝復古又有個性，不僅如此，這回新開幕還聯手日本手工啤酒製造廠「伊勢角屋麥酒」打造藍瓶淡啤酒，強調以藍瓶咖啡經典咖啡豆「Three Africas」釀造製成，口感細緻又爽口，尾韻還有淡淡的柑橘果香，微甜微苦讓人一喝就上癮。

這款聯名淡啤酒目前僅在東京廣尾商店街的新開門市搶先販售，未來將以瓶裝方式擴及其他門市上架，單瓶售價750日圓，新分店也同步推出手工巧克力與輕食料理作為下午茶點心選項。除此之外，過去曾販售的藍瓶環保袋這回也在新分店重新回歸，上次錯過的朋友快請日本友人幫忙代購吧。

藍瓶咖啡於京廣尾商店街新開門市。 圖／藍瓶咖啡
藍瓶咖啡於京廣尾商店街新開門市。 圖／藍瓶咖啡

圖／藍瓶咖啡官網
圖／藍瓶咖啡官網
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

Beard papa芒果季回歸！愛文芒果泥＋招牌卡士達醬泡芙　一咬爆漿超欠吃

全家「青森蘋果霜淇淋」新口味！每一口都吃得到蘋果香氣 ，加碼推連3天特價

咖啡 東京 舊金山 輕食 文青

相關新聞

南瓜起司、星洲叻沙獵奇「雪花冰」？IG夯店浮誇新品再現

曾經引起IG打卡風潮的永和的「饗鮮」火鍋，繼推出浮誇系蛋糕造型的「草莓起司牛奶」湯頭、咖啡造型的「卡布奇諾」味增湯頭後，又再次顛覆視覺與「想像中」的味覺！2020夏天再度創意出招要用「雪花冰」煮火鍋，有「南瓜起司湯」跟「星洲叻沙湯」兩種口味，涮肉片或青菜海鮮都美味，不是直接挖來吃喔。

藍瓶咖啡推「淡啤酒」！咖啡豆釀造的淡啤酒　喝得到咖啡香＋柑橘香氣

啤酒控又有新品可以嘗鮮了！有「咖啡界的蘋果」之稱的藍瓶咖啡「Blue Bottle Coffee」是不少文青咖啡控遊日必朝聖的景點之一，除了專注於提供高品質的咖啡飲品外，這回跨界推出以咖啡豆釀造的淡啤酒（Pale Ale），等到疫情舒緩時，路過日本藍瓶咖啡一定要買一罐來嘗嘗。

為家鄉味扳回一城！ Chope Chope Eatery佔位信義區　演繹現代新加坡料理

試營運兩週，落腳信義區新光三越百貨的Chope Chope於6月中旬正式揭幕！主廚林恬耀Jimmy創立第二個餐廳品牌時，特別想把「輕鬆吃，不要有壓力」的想法傳達給客人，更進一步說，Chope Chop

有櫻花跟奶貓就給讚 超美型酒吧BarWeekend夜夜是周末

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

洗版IG台南「干貝麻糬」首度北上 6月快閃板橋車站

IG人氣打卡美食，來自台南外型有如干貝的「中崙粿仔伯」首度進軍北部，現在在板橋就可吃得到。環球購物中心板橋車站6月一次蒐...

他曝印尼泡麵青檸生牛肉口味神級食譜 網驚：之前都煮錯了

泡麵是不少台灣人的宵夜首選，除了泡麵本身附的食材外，多數人都還會添加各種不同的配料，例如雞蛋、青菜、肉片等，吃完一碗往往都會感到相當滿足。對此，日前就有一名網友在臉書《 我愛全聯-好物老實說 》中PO文提到，他最近發現印尼的泡麵品牌營多麵正在特價，第一次按照一般泡麵的煮法煮完時，發現味道很不行，隨後他又自己研發了「青檸生牛肉湯麵」，並大方分享食譜，立刻引來眾多網友大讚「超像外面賣的！」

三明治1元起！韓國美而美「Isaac」限時優惠　只有3天

來自韓國的連鎖早餐店「Isaac Toast & Coffee」，即將於6月24在台中向上南路開設在台的第10間分店，並...

家庭聚餐首選、下班小酌好去處！到「精釀啤酒餐酒館」HIGH一晚

說到啤酒，你想到的是台啤？還是海尼根，近年精釀啤酒熱潮掀起，不只外國品牌進駐，台灣也開始釀產，許多餐酒館都能見到一大面冰櫃，各國的精釀啤酒更是挑的眼花撩亂，這裡介紹台灣在地的精釀啤酒品牌，下班後跟三五好友小酌放鬆、家庭聚會炒熱氣氛首選，一起來看看吧！

台南白荷蓮香亭蓮子入菜平價好滋味，夏季限定坐大王蓮體驗

白河是蓮子的故鄉，每年初夏正逢荷花綻放的季節，總是不少人到這兒賞蓮，這次順遊想找白河美食吃，就跑來白荷蓮香亭品嘗平價的蓮子餐啦！

菲力牛排點幾分熟才好吃？老饕曝「專業數字」：吃過都說讚

牛排是不少老饕愛吃的美食之一，其中恰到好處的熟度堪稱美味的關鍵，對此有網友表示，自己正要去吃菲力牛排，但不曉得吃幾分熟才美味，於是發文詢問廣大鄉民，意外釣出內行人神解答「不同部位熟度不一樣，但菲力3分熟口感最佳」。

超美「水果花三明治」台灣也吃得到！ 北海道水果餐廳插旗台北，好吃好拍水果控必衝

前些日子因新冠疫情影響，國外不少人宅在家學習廚藝，風靡日本社群網站的「水果花三明治」因超高顏值在網路上爆紅，如今來自日本札榥的人氣甜點店「果實俱樂部」插旗台北松山區，販售水果為主的療癒甜點，非常適合夏季午後來一塊療癒身心。

當紅甜點名店畬室遭遇「難吃負評」　巧妙高EQ回應為品牌上了一課

許久未寫品牌公關處理的個案分析了，並不是說這兩年都天下太平，相對的，許多因為不恰當回覆，導致社群衝突進而自爆的品牌可真的不在少數。 不過我在今天看到了《畬室 法式巧克力甜點創作》面對一星評價的回

熱門新聞

IKEA外帶店「銅板早餐」只要49元 網大推：CP值超高

全家「青森蘋果霜淇淋」新口味！每一口都吃得到蘋果香氣 ，加碼推連3天特價

7月1日開放訂位！「嵜本生吐司」7月16日進駐台北101

好市多「隱藏版」食物散發出神秘怪味 網大讚：必買商品

頂呱呱開賣「蔥抓餅」早餐！還有「經典辣味炸雞」登場

高師大研發消暑「茶啤酒」 9道釀造工序配方申請專利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。