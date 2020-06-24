為家鄉味扳回一城！ Chope Chope Eatery佔位信義區　演繹現代新加坡料理

試營運兩週，落腳信義區新光三越百貨的Chope Chope於6月中旬正式揭幕！主廚林恬耀Jimmy創立第二個餐廳品牌時，特別想把「輕鬆吃，不要有壓力」的想法傳達給客人，更進一步說，Chope Chope Eatery不是JL Studio的二號店，而是Jimmy主廚早就想做的一件事。

相較於JL Studio以法式手法演繹現代新加坡料理的fine dinning形式，Chope Chope想讓更多人，包括老中青不同年齡層的客群都可以不帶壓力地走進餐廳，純粹地被南洋料理的魅力好好款待。「因此，店內不設低消，不管是吃碗麵，或只想喝一杯調酒、飲料放鬆都好！」Jimmy徹底在新餐廳裡實踐著輕鬆吃的理念。(攝影/吳丁江)

說得時候很輕鬆，但Jimmy主廚真正投入在Chope Chope餐廳的心力一點也不輕鬆。對於他來說，南洋料理在世界舞台上一直是被低估的，例如法國料理是高級料理的代名詞、中華料理具有淵源流長的傳承史，但南洋菜總給人平價的感受，就是因為這樣的原因，他想趁這個機會替從小吃到大的南洋家鄉菜扳回一城。不過那些養育他成長、被視為理所當然的料理與風味，卻他花了很多力氣嘗試、再多方請教熟諳老菜的長輩，才把記憶裡的味道找回來。

Jimmy主廚說他創作料理時盡量讓菜色的視覺是保持傳統的，但在料理技法與內裡食材上增加許多巧思，讓傳統的南洋料理也能表現出更摩登、更讓現代食客欣賞的展現。(攝影/吳丁江)

想看見Jimmy主廚如何將傳統與巧思完美融合，不能錯過這些料理：在傳統金杯粿的配料裡加上涼拌海蜇皮，藉此增加菜色質感，吃的時候自己動手，想加什麼、不加什麼，美味程度都一樣是百分百；舊日因生活環境不好以碎肉醃漬碳烤的沙爹肉串，以超大的份量與優質的肉品部位巨大化成浮誇沙爹，完全是一個向舊時光致敬的概念；螃蟹叻沙麵一口氣融入新加坡辣椒炒蟹、叻沙、廣式炒麵三種料理靈感，讓料理的風味展現出爆炸飽滿的氣勢，嚐一次就不會忘記這道菜；另外，還有利用星馬地區非常流行的飲品與小吃，端出如美祿恐龍、麵煎糕等維持原有風味基礎，但視覺感和食感都滿分的全新甜品，不但新奇好玩，更是他想要藉此吸引家庭客群的玩味之作。從這些菜不難發現Jimmy主廚那一份想為饕客們端出深愛的南洋料理，卻又遏制不了內心猶如大男孩一般奇趣貪玩的心思，看著滿桌豐盛料理，一邊品嚐一邊覺得驚喜連連就是在Chpoe Chope用餐的最佳寫照。

金杯粿。(攝影/吳丁江)

浮誇沙爹。(攝影/吳丁江)

螃蟹叻沙麵。(攝影/吳丁江)

美祿恐龍。(攝影/吳丁江)

麵煎糕。(攝影/吳丁江)

此外，Chope Chope還有一個不容忽視的美味元素，那是由調酒師陳璟煜執掌，被形容為「就像一個小廚房，以做菜的方式演繹酒/飲品」的調酒吧檯，為了貫徹南洋料理風格，使用大量南洋料理與風味作為調酒靈感，也有很大部分加入香蘭葉、檸檬香茅等南洋香料調配。其中，最吸睛的就是把街頭小販的涼茶與國民美食肉骨茶代入調酒的小陳涼茶、肉骨茶調酒，前者放在蒸籠裡上菜、後者以塑膠袋與吸管套上紅綁帶盛裝展現懷舊氛圍，與Jimmy主廚的菜色一樣，上桌就要先讓饕客們讚嘆拍照分享與炫耀後，再細細感受南洋限定的happy hour。

由調酒師小陳(陳璟煜)和Jimmy主廚一起碰撞出的幾款南洋風格調酒，不強調酒食搭配，只要開心怎麼喝怎麼配都可以。未成年請勿飲酒，飲酒過量有礙健康。(攝影/吳丁江)

小陳涼茶調酒。未成年請勿飲酒，飲酒過量有礙健康。(攝影/吳丁江)

肉骨茶調酒。未成年請勿飲酒，飲酒過量有礙健康。(攝影/吳丁江)

從過去外出用餐以面紙佔位的習慣，演變出現在新加坡人揪吃飯的一句問候語，Chope Chope already？你佔(訂)位了沒？當你知道擷取自道地南洋文化的店名以及桌面上的面紙，就會感受無比親和力。作為甫入亞洲50最佳餐廳名單就勇奪26名的JL Studio旗下新餐廳，想要以輕鬆自在的日常氛圍享受頂尖大廚的正宗南洋味不容錯過。這陣子懂吃識食的美食主義者應該會經常聽到朋友彼此問候「Chope Chope already？」

Chope Chope already？快拿包面紙到Chope Chope Eatery佔個好「胃」。(攝影/吳丁江)

Info

Chope Chope Eatery

地址：台北市信義區松高路19號4樓(新光三越A4)

電話：02-2723-8118

營業時間：週日~四11:30~22:00(最後點餐21:00)

週五~六11:30~23:00(最後點餐22:00)

官方網站：http://www.facebook.com/chopechopetw

文／吳丁江/River

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