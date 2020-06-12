家庭聚餐首選、下班小酌好去處！到「精釀啤酒餐酒館」HIGH一晚

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

說到啤酒，你想到的是台啤？還是海尼根，近年精釀啤酒熱潮掀起，不只外國品牌進駐，台灣也開始釀產，許多餐酒館都能見到一大面冰櫃，各國的精釀啤酒更是挑的眼花撩亂，這裡介紹台灣在地的精釀啤酒品牌，下班後跟三五好友小酌放鬆、家庭聚會炒熱氣氛首選，一起來看看吧！

23號啤酒 23 BREWING COMPANY

這是由兩位在台灣定居的外國人，將家鄉的啤酒文化與台灣的人文風情結合，打造出有趣的「混血」精釀，也觀察到台灣人不喜歡苦味，特別改良成「台味」的精釀啤酒，絕對適合帶媽媽來體驗。在他們的堅持下，啤酒要好喝，價格要合理，一杯定價不到台幣 200元，真的很划算呀！

圖 / IG @russkuo1114

特別的是，在酸啤酒的部分，結合了台灣人的個性，用接地氣的名稱命名，看到絕對會會心一笑。

圖 / IG @23brewing_company 圖 / IG @femidrinker

地址｜台北市大安區辛亥路1段100號

電話｜02-2363-2387

吉姆老爹啤酒工場 JIM & DAD’S BREWING COMPANY

起初選擇在最天然的地方做釀造的吉姆老爹，為了追趕都市的腳步，默默地來到大稻埕也開了一間店，讓在大城市忙碌工作的人們，不用跑到宜蘭也能在下班時喝到順口好喝的啤酒，像是代表東方的白鷺紅茶小麥啤酒跟西方的盛夏馬賽克，是店內的招牌呢！

圖 / IG @0jcc 圖 / IG @0jcc

除了開放空間讓人在喝酒時也能交流，大稻埕店則會舉辦一些活動，例如：happy hour 或是故事酒吧，不同於一般酒吧，豐富了整個店面的生命，也讓人愛上吉姆老爹就回不去了，特別是夕陽餘暉望著大稻埕的view，配上爽口的啤酒，真的享受！

圖 / IG @onemoredrink.app

地址｜宜蘭縣員山鄉員山路二段411號

大稻埕店：台北市大同區延平北路二段4號

電話｜03-922-7199 、02-2550-5030

時間｜宜蘭廠：平日營業時間：11:00 ~ 18:00 假日(含周末與國定假日)：10:00 ~ 18:00 週二公休

大稻埕店：平日假日時間 16:00 ~ 00:00 週二公休

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蔡氏釀酒精釀啤酒廠 TSAI’S ACTUAL BREWING

蔡式釀酒除了提供餐點和導覽光觀工廠，還有歐洲英倫風的布景供大家拍攝留下紀念，原來創辦人過去是就讀英國的啤酒學院！因此，在台灣釀造唯一正統的英式啤酒，要藉由設廠在南投的地緣關係把優質的在地產品融入啤酒，並在南投設立具有教育價值的觀光酒廠，讓消費者可以在玩樂中學習。

圖 / IG @kimberly0301 圖 / IG @yu_zhen_fu

地址｜蔡氏釀酒南投草屯店：南投縣草屯鎮碧山路1146號

蔡氏釀酒台中草悟店：台中市西區英才路534號（草悟廣場）1樓

電話｜04-9236-2957 (草屯店)

時間｜平日 11:30 ~ 21:00 假日 10:00 ~ 21:00 17點過後不開放參觀， 週三公休

掌門精釀啤酒

成立於2014年的掌門精釀啤酒，從創業一直堅持以「少量多樣」與「配方原創」的核心精神，專心開發各種原創的配方，並認為透過釀酒師的個人風格與多元創意才能展現精釀啤酒的多種性格，由少量多樣的生產模式提供市場上極具變化的啤酒風味與種類。

圖 / IG @xianghan_hong 圖 / IG @traveleatrmmb

全台各地皆有各派掌門，更多資訊可以參考官網。

地址｜台北市永康街4巷10號

台北市信義區松高路16號4樓

台北市松山區復興南路一段39號G樓

電話｜ 02-23952366 02-66369959#8401 02-66008888#8012

時間｜一~日 13:00-0:00 、 一~日 16:00-0:00 、 一~五 16:00-23:00、六~日 12:00-23:00

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臺虎精釀 TAIHU BREWING

臺虎秉持著要打造來自台灣的高品質精釀啤酒，讓台灣走向世界抹去代工廠的標籤，因此打造了舒適開放、適合與朋友一同品飲、了解相關知識的精釀啤酒體驗空間，稱之為「啜飲室」。在這裡，你可以放鬆享受愉悅時光，座位空間沒有放置椅子，是要讓人與人距離更靠近，或許轉個身就能認識新朋友。

圖 / IG @zaku_ms06s 圖 / IG @onemoredrink.app 圖 / IG @linlinlinyu22

地址｜酒廠：新北市汐止區南陽街199號

大安旗艦店：台北市大安區仁愛路四段27巷34號

信義店：台北市信義區忠孝東路五段68號

台中店：台中市西區中興ㄧ巷22號

西門町：台北市萬華區昆明街46號

電話｜02-2695-3666, 02-2773-5565, 02-2722-0592, 04-2305-5568, 02-2388-3699

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