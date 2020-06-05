台南白荷蓮香亭蓮子入菜平價好滋味，夏季限定坐大王蓮體驗

走入店內正巧沒什麼客人，意外獲得的恬靜，決定坐到戶外區用餐，享受大自然及陽光的洗禮，依傍著美景盡收眼底。

▼ 白荷蓮香亭 菜單

這次四個人用餐，點了四個主食、兩個湯品，只花費340元，真的很便宜耶。

荷葉香飯 $70

荷葉包裹著炒香的米飯下去炊煮，剛上桌後就能聞到濃濃的荷葉香氣，蒸煮後的米飯軟綿，裏頭有些素料，上頭撒上海苔芝麻粉後更加提味，我們一致認為荷葉香飯是這次餐點的第一名，很好吃！這道素食者可用唷！

蓮子米糕 $50

口味不錯、鹹度適中，但我覺得有點米糕本體偏軟，上頭有鬆軟的蓮子及花生粉，算是蠻特色的口味。

蓮子碗粿 $50

醬汁與米糕相同，都有著特調醬汁及花生粉，就連外型看起來也超像米糕，古早味碗粿吃起來Q彈，是個滿特別的蓮子餐體驗。

蓮花雞湯 $50

新鮮的土雞肉肉質軟嫩不柴，搭配幾片蓮花熬煮的雞湯湯頭，喝起來十分清甜。

藥膳蓮子湯 $50

養生藥材加入蓮子燉煮，裏頭還有木耳、菇類，喝起來暖胃順口、是藥膳口味，可以溫和補氣唷！

吃飯配美景，真的十分愜意啊！

睡蓮與荷蓮小知識，有興趣的可以研究研究。

店內也有販售多種蓮子商品，蓮藕粉、麵線、蓮子糕、蜜藕片等，我個人最推薦的就是「蜜蓮子」，還外帶了一包回家吃。

白荷蓮香亭

電話：(06)685-2052

營業時間：08:00-18:00

地址：台南市白河區120-26號

停車資訊：附設停車場





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