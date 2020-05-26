超美「水果花三明治」台灣也吃得到！ 北海道水果餐廳插旗台北，好吃好拍水果控必衝

疫情重創飯店與餐飲業，不過商機來自市場變化，因應政府要求社交距離與越來越多人選擇外帶飲食，台北寒舍艾美酒店日前推出四款只要100元起的商業午餐餐盒，有滿滿海鮮跟鮭魚等好料，只在週一到週五的午餐時段於酒店1樓現場販售，想在平日中午吃到五星級料理的民眾，務必把握將外帶好料帶走！

2020-04-22 16:41