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超美「水果花三明治」台灣也吃得到！ 北海道水果餐廳插旗台北，好吃好拍水果控必衝
前些日子因新冠疫情影響，國外不少人宅在家學習廚藝，風靡日本社群網站的「水果花三明治」因超高顏值在網路上爆紅，如今來自日本札榥的人氣甜點店「果實俱樂部」插旗台北松山區，販售水果為主的療癒甜點，非常適合夏季午後來一塊療癒身心。
「水果花三明治」因切面呈現出可愛花朵圖樣而爆紅，前陣子也有不少日本美食Youtuber分享製作方法，一張張美美的水果三明治瞬間攻佔IG，讓不少台灣網友直呼超想吃，如今台灣也有相關專賣店。來自北海道札幌的水果主題餐廳「果実俱樂部」近期悄悄插旗台北松山區，帶來多款清涼甜點，當中又以水果花三明治最受網友關注，夾入草莓、橘子、葡萄等水果的吐司，非常適合做為高溫酷暑下的清涼茶點。
除了水果花三明治外，果実俱樂部還有販售像是水果聖代、水果飲料、水果可麗餅等台灣人相當喜愛的甜食款式；此外，店家還有提供鹹食餐點，像是咖哩飯佐芒果的新奇料理，鹹鹹甜甜的滋味一吃就上癮。在這個炎炎夏季，走進果實俱樂部趕快炎熱暑氣吧！
果実俱樂部
地址：台北市松山區八德路三段12巷52弄1號
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