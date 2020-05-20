部落客帶路吃／北中南5家蝦仁飯我全都要！加荷包蛋邪惡破表

肚子餓了！隨著疫情逐漸趨緩，國內旅遊的熱潮正在蠢蠢欲動，美食吃貨們的胃口又大了起來，準備報復性怒吃一波了嗎？一起來看看部落客們收藏的全台五家好吃蝦仁飯吧。

台南新化口袋美食「目鏡蝦仁飯」加現煎半熟鴨蛋超邪惡

部落客帶路吃台南新化目鏡蝦仁飯。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供

來到台南就會想到特色小吃「蝦仁飯」，有些濕潤的米飯蓋上一隻隻火燒蝦，味道不會太鹹，但有滿滿的海鮮滋味與滿足感，就是這樣的味道讓北漂游子魂牽夢縈。除了大家熟知的集品蝦仁飯跟矮仔成蝦仁飯，台南新化也有在地的「目鏡蝦仁飯」，首先來上一碗蝦仁飯搭配煎鴨蛋吧，部落客分享，目鏡的蝦仁飯吃起來口味清淡些，加上滋味濃郁的半熟荷包蛋。還不夠飽，那就搭配一碗蛋湯剛好吃好吃滿，吃過的網友形容它帶有傳統「南部甜」，可說是新化在地人的口袋美食，部落客也分享台南玩的時候，這家可以考慮收藏到口袋喔。

部落客帶路吃台南新化目鏡蝦仁飯。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供

哪裡吃

目鏡蝦仁飯

參考售價：蝦仁飯小碗50大碗60、煎鴨蛋20、蛋湯30

地址：台南市新化區中正路569號

售價僅供參考，如有誤植或更動，請以現場實際公布為準

台南「矮仔成蝦仁飯」 知名老店總客滿

部落客帶路吃台南矮仔成蝦仁飯加煎蛋。圖／IG@chuchu_eat_提供

許多人來到台南是從「矮仔成蝦仁飯」開始認識這一道小吃，它的外觀拍起來不會很浮誇，蝦子是個頭小的火燒蝦，米飯入味不太鹹，維持在不會太軟爛又不硬的微妙口感，飄著蝦汁濃香、蔥香搭配米飯散發的香鮮味很足，是許多部落客來台南旅遊的必吃名單。吃過的網友分享，那一顆剛起鍋的荷包蛋加下去就對了，真的是好好吃啊，很快就解決掉一碗了！

部落客帶路吃台南矮仔成蝦仁飯加煎蛋。圖／IG@eateat_bao5252提供

哪裡吃

矮仔成蝦仁飯

參考售價：蝦仁飯60、煎鴨蛋20、蛋湯30

地址：台南市中西區海安路一段66號700號

售價僅供參考，如有誤植或更動，請以現場實際公布為準

台南「集品蝦仁飯」加蝦加荷包蛋

部落客帶路吃台南集品蝦仁飯（圖片為加蝦版本）。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供

「集品蝦仁飯」以入味米飯搭火燒蝦，要吃更澎湃的部落客選擇「蝦仁飯加蝦」(圖片為加蝦版本)，與蔥的焦香一起入口、再來一顆荷包蛋，難怪在地食客與觀光客都絡繹不絕，如果肚子還有點空位想要「再來一碗」的話，部落客分享，其實「集品蝦仁飯」跟「矮仔成蝦仁飯」很近，兩家都很受歡迎，食量大的吃貨來趟中西區不妨一次征服兩家，可以同時飽嚐這兩家的蝦仁飯，大家都喜歡哪一家？滋味各有千秋，等你來品嘗了。

部落客帶路吃台南集品蝦仁飯（圖片為加蝦版本）。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供

哪裡吃

集品蝦仁飯

參考售價：蝦仁飯55加蝦80、煎鴨蛋15

地址：台南市中西區海安路一段107號

售價僅供參考，請以現場實際公布為準

南投「米香哥」蝦仁飯 大蝦子浮誇美食

部落客帶路吃南投米香哥蝦仁飯。圖／IG@puddings_life提供

與台南蝦仁飯口感完全不一樣，位於南投草屯的「米香哥蝦仁飯」已經在社群紅很久了，不用剝就能吃大蝦就是爽快豪氣，一直以來都在被持續分享中，可說是吃貨們到南投旅遊時，想吃的固定口袋名單之一。除了個人份量的極品蝦仁飯（鋪5隻蝦），還可以加點配料或點購豪華版五人份極品蝦仁飯，任君選擇。去過的網友分享，由於店裡內用位子不多，忙碌時需要耐心等候，另外松阪豚（豬）飯也是受到推薦的菜色。

部落客帶路吃南投米香哥蝦仁飯，本圖為加點蝦豪華版本。圖／IG@puddings_life提供

哪裡吃

米香哥蝦仁飯

參考售價：個人蝦仁飯100

地址：南投縣草屯鎮中正路814號之1號

售價僅供參考，如有誤植或更動，請以現場實際公布為準

基隆「天天鮮排骨飯」 炸蝦仁加炸排骨雙拼主菜

部落客帶路吃基隆天天鮮排骨蝦仁飯。圖／IG@puddings_life提供

北部基隆也有知名蝦仁飯可以吃，蝦子則是用炸的上桌。「天天鮮排骨飯」外觀是個普通的便當店，四大炸類主菜有排骨、雞腿、魚排、蝦仁，網友推薦的排骨蝦仁飯，就等於是雙拼主菜的概念了。吃過的部落客分享，炸蝦仁、排骨、半熟炸蛋堆疊起來好療癒，無論是直接吃、配著炸物吃、拌飯吃都很棒，肉類不會乾柴，味道都是一絕。

部落客帶路吃基隆天天鮮排骨蝦仁飯。圖／IG@puddings_life提供

哪裡吃

天天鮮排骨飯

參考售價：排骨蝦仁飯110

地址：基隆市仁愛區孝三路42巷4號

售價僅供參考，如有誤植或更動，請以現場實際公布為準