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台灣也喝得到「韓國小燒酒」！Q版「金露梅子燒酒」附送迷你燒酒籃，全家限定預購

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。圖／金露금이슬
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。圖／金露금이슬

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

常看韓劇或去過韓國的人，一定對當地特色燒酒不陌生。之前在韓國限量推出後立馬爆紅的「迷你燒酒組合」，如今在台灣也有機會買得到囉！台灣「醉月」自有品牌「金露」近日公佈，將新推6入裝的「金露小燒酒」，預計於7/22在全家便利商店預購上市，消息一出已經吸引大批網友熱議，喜歡的人趕快筆記起來，準備搶購一波！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。圖／金露금이슬
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Q版「金露小燒酒組合」主打以台灣南部盛產的青梅，融合在地釀酒，打造成「金露梅子燒酒」。梅子口味感受得到酸甜滋味，比起燒酒酌烈口味相對滑順，讓大家小酌微醺無負擔。而瓶身外觀則以台灣元素為出發，共有春、夏、秋、冬、棒球及溫泉6款圖案設計，不僅適合送禮，搭配萌翻的貓咪簡直激起收藏慾望啊！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這款組合附送同步縮小的燒酒籃子，整體視覺超小巧可愛，好喝又好拍。每籃6入的金露梅子燒酒，售價新台幣699元，7/22起可在全台全家門市預購，酒友們絕對不要錯過啦！

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