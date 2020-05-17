吃得健康！ 滿滿15種蔬果湯葉豆乳鍋　用原型食物實現友善地球

【圖／文：行遍天下】

「火鍋至少15種蔬菜，不使用素料等加工食品，要讓人吃得健康！」仁里居老闆劉妍希以蔬食傳遞對地球友善的理念，食材以原型食物為主，餐點價格平易近人，好吃但不昂貴，希望藉此讓素食更普及。而且店內不提供一次性塑膠用品，外帶需自備環保餐盒、環保杯，讓人身體力行愛地球。

仁里居空間佈置簡雅，希望讓人有如回家般吃飯的自在感。

仁里居有許多人氣小點，像是雪裡紅芥末煎餃、炸墨西哥猴頭菇、滷香妃豆干等都很受歡迎。

用餐吃到的小農好食材、季節蔬果，吃完也能另外買回家享用。

食材雖然不是全有機，但也會挑選友善環境無毒的食材，如：花蓮富里天賜糧源的有機米、傳貴有機嫩豆腐，根莖類作物則用雲林吳進陽有機農場，以及使用嘉義中埔呂政賢友善蕉農的香蕉製作甜點，飲料則以堅果奶取代牛奶，店裡也展售小農的季節性蔬果，客人還能順便買菜回家。除了火鍋、鹹派，另外包括雪裡紅芥茉煎餃、炸墨西哥猴頭菇、滷豆干，和自製的抹茶紅豆冰、芝麻紅豆冰等，都是人氣餐點。

主廚劉妍希說：「飲食是種生活食慣，希望美味又健康的食物能降低吃蔬食的門檻，讓人提高嚐試意願，無憂無慮地品嚐蔬食。」





蔬食愛地球

仁里居

地址：台北市大安區建國南路二段151巷16號

電話：02-2706-2522

網址：www.facebook.com/yuliyourhome

營業：11:30∼19:30(週一休)

價位：每人低消80元





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