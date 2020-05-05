台韓調酒比一比！網紅實測「10款簡易創意調酒」 番茄汁+啤酒竟然超好喝？

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兩位人氣YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」及「Hook」近期合作，各自歸納出5款台灣與韓國的創意調酒，引起網友熱議表示躍躍欲試。10種調酒備料簡單，在家也能輕易完成，究竟台韓調酒哪款比較好喝呢？

韓劇中經常能看見的「爆彈酒」，比例為燒酒3：啤酒7。圖／擷取自YouTube影片

影片中，YouTuber分享了韓國五種以經典燒酒為主的調酒，分別搭配冰淇淋+雪碧、養樂多、巧克力牛奶還有韓國當地汗蒸房必備的甜湯。其中最熟悉的為「爆彈酒」，比例是燒酒3：啤酒7，且關鍵動作為必須用湯匙搗出泡沫，才會讓口感更為滑順。

台灣啤酒加上彩虹糖後，變色十分漂亮，但當選最不好喝的調酒。圖／擷取自YouTube影片

而台灣調酒則以啤酒為基底，混搭出各式特色組合，像是「草莓優酪乳+啤酒」、「番茄汁+啤酒」、「2顆梅子+啤酒」、「彩虹糖+啤酒」、高度數酒配出的「深水炸彈」。YouTuber在配製草莓口味的優酪乳或番茄汁時，雖覺得奇特，經實測後都發現意外好喝。其中番茄汁與啤酒必須以1：1比例之餘，建議準備有濕度的杯子，杯口沾上些許鹽巴、七味粉及辣椒，打造最有台味的創意調酒。

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草莓口味優酪乳及啤酒1：1比例，沒有酒精味，滑順好喝，呼聲最高。圖／擷取自YouTube影片

許多網友看完影片，紛紛標註朋友並留言，「草莓優酪乳！想喝」、「加草莓優格的可以嚐看看」、「又有新的喝法可以喝了」。除了這十款，不少內行人也提及「保力達啤酒+牛奶」才是台灣道地組合，看來有空也可以來試試啦！

台灣調酒

1.啤酒+紹興梅子2顆

2.彩虹糖+啤酒

3.草莓優酪乳&啤酒1:1

4.深水炸彈：啤酒+高度數酒

5.番茄汁&啤酒1：1:（杯口沾上鹽巴+七味粉+辣椒）

韓國調酒

1.爆彈酒：燒酒&啤酒3：7（湯匙搗出泡沫）

2.燒酒&巧克力牛奶1：1

3.冰淇淋+雪碧+燒酒

4.養樂多+燒酒

5.甜湯&燒酒1：1

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