五大餐飲外帶超狂優惠！喜來登、寒舍艾美推「五星100元餐盒」、TGI FRIDAYS「7款美式便當」超欠吃

餐盒商機正熱！因應疫情影響，餐飲市場經濟也轉趨主打外帶或外送居多！以下小編整理五大餐飲品牌推出的外帶餐盒超狂優惠，還有母親節限定外帶套餐！

喜來登十二廚推出四款「外帶90元起的中式飯盒」

喜來登「十二廚」推出最低僅90元的超值便當。 圖／台北喜來登大飯店「十二廚」

台北喜來登大飯店外帶也來參一腳！十二廚推出超精緻外帶中式飯盒，包含排骨便當、京都肉排便當、滷雞腿便當與炭烤雞腿排便當，最低只要90元起，每天於早上11點30分限時開賣。值得推薦的是炭烤雞腿排便當，採用以香茅、香菜搭配蔥特調醬汁去醃漬雞排，烘烤15分鐘後非常鮮嫩多汁，推薦大家必點必吃！

販售時間：每周一至周五 11：30AM及5：30PM 於The Deli側門開始販售

訂購電話：0979-921-616 莊小姐 或 02-6633-1373 The Deli

註：一次訂購滿10盒免費外送(限中正區)，可接受提前預定

寒舍艾美推出四款「外帶百元午間餐盒」

台北寒舍艾美酒店推出四款精緻午間餐盒，一張一百元吃得到。 圖／台北寒舍艾美酒店

台北寒舍艾美酒店日前推出四款只要100元起的商業午餐餐盒，有滿滿海鮮跟鮭魚等好料，只在週一到週五的午餐時段於酒店1樓現場販售，想在平日中午吃到五星級料理的民眾，務必把握將外帶好料帶走！這回推出的百元餐盒含有四種口味，若想吃米飯類，有經典寒舍家鄉雞肉飯與麻油雞越光米飯；若想品嚐麵類，則有奶油鮭魚義大利麵與辣味蕃茄海鮮筆管麵供選擇。值得注意的是，六日不販售喔，想品嚐寒舍艾美的外帶美味，務必把握平日中午時光。

販售時間：週一至週五的12:00至13:30，售完為止

訂購電話：02-6622-8018（超過10盒方可電話預訂）

預訂服務時間 09:00至20:00

TGI FRIDAYS 推出七款「外帶美式餐盒」

TGI FRIDAYS推出190元起的美式精緻餐盒，還有買五送一活動。 圖／TGI FRIDAYS

知名美式餐聽TGI FRIDAY，打造七款外帶餐盒，包含雙醬炭烤豬肋排飯、香辣泰國雞肉飯、清新香橘雞肉沙拉、紫蘇蕃茄炭烤雞肉麵、黃金魚柳鮮蔬義大利麵、日出熔岩漢堡排風味飯與墨西哥雞肉捲餅等，價格從190元380元皆有，想吃沙拉、義大利麵或高級豬肋排，皆任君選擇，日前全台門市皆已可外帶，另外還加碼推出Uber Eats外送服務，喜歡美式料理的民眾千萬別錯過品嚐美食的機會，值得注意的是，現在到五月底還推出買五送一的活動。

TGI FRIDAYS 集點免費送買五送一

活動時間：即日起到5月31日前

活動內容：凡至 FRIDAYS 全台門市餐廳外帶餐盒，每購買一個餐盒會送1點，集滿5點，即送價值 250 元以下(含)之餐盒任選。

饗食天堂 X 饗饗 合作推出「母親節外帶套餐」

饗食天堂推出母親節優惠特餐。 圖／饗食天堂

高級人氣Buffet「饗食天堂」攜手「饗饗」合作推出外帶套餐，共有19道超精緻美食。像是饗食天堂推出「饗愛媽咪套餐」，有12道高級孝親料理，包含干貝竹笙雞湯、紅酒燴牛肉、經典鹽焗雞、櫻花蝦高麗菜、鮭魚功夫炒飯、和風照燒雞腿排、油爆鹹酥蝦等，還加贈超濃起士蛋糕1個，超豪華精緻料理組合，10到12人共只要3888元，限量200組。而饗饗則有七道美食，包含龍蝦明太子沙拉、珍饗拼盤、松露干貝雙鮮、白酒燴海鮮、盛合炸物、砂鍋雞湯與豬腳麵線，同樣會贈送法國百年Weiss巧克力精製6吋蛋糕1個，限量50組。

饗饗推出超奢華七道美食，訂購還送6吋蛋糕。 圖／饗饗

饗食天堂與饗饗母親節外帶套餐，即日起到5月7日都可以預訂喔，而取貨日則為5月8日至5月10日選一天於門市領取。

訂購網址：https://eatogether.oddle.me/zh_TW/product/8a81977e719e433b0171a08a61a07f2a

欣葉日式與台式皆推出「母親節外帶套餐」

欣葉不論日式還是台式料理，皆有推出母親節特惠套餐。 圖／欣葉

日式超人氣餐廳Buffet欣葉精緻策劃多達22款的人氣料理，有5人2500元母親節特餐，菜色包含扇貝佐旬菜、櫻桃鴨冷製冷菜、鮭魚炙燒握壽司、鰭邊肉炙燒握壽司、海老天婦羅、雞肉龍田揚、魚下巴、鹽烤赤魷等，還有超奢華Prime等級自然牛背肩肉牛排，到5月30日前外帶就送6吋巧克力蛋糕。

另外欣葉台菜，則推出2、4、6、8人外帶套餐，包含冷盤香烤烏魚子與軟絲雙拼、澎湃海鮮滷南非鮑、鹹酥大草蝦，以及乾煎馬加魚與燻雞等。值得注意的是，提醒民眾，只要能響應環保自備保溫袋，還可以折100元喔～

欣葉日式料理訂購：https://line.me/R/ti/p/%40usm0775q 或洽詢各分店電話

欣葉台灣料理訂購：https://bit.ly/3a39Ysg 洽詢

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