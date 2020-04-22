五星餐點「外帶只要100元」！ 寒舍艾美推4款午間餐盒 海鮮、鮭魚好料統統有
疫情重創飯店與餐飲業，不過商機來自市場變化，因應政府要求社交距離與越來越多人選擇外帶飲食，台北寒舍艾美酒店日前推出四款只要100元起的商業午餐餐盒，有滿滿海鮮跟鮭魚等好料，只在週一到週五的午餐時段於酒店1樓現場販售，想在平日中午吃到五星級料理的民眾，務必把握將外帶好料帶走！
位在信義區的台北寒舍艾美酒店，向來每每推出的料理，都秉持著嚴選食材及細膩講究的料理精神。這回推出的百元餐盒含有四種口味，若想吃米飯類，有經典寒舍家鄉雞肉飯與麻油雞越光米飯；若想品嚐麵類，則有奶油鮭魚義大利麵與辣味蕃茄海鮮筆管麵供選擇。日前一推出，馬上受到許多上班族的喜愛，紛紛午休時前往排隊購買。
值得注意的是，若想大量訂購，超過10盒可接受電話預約，必須於取餐前一天八點前預訂且全額付清完成，也可至探索廚房付款或採用匯款及信用卡授權書的方式。販賣時段為週一到週五的12點至13點30分，售完為止。
寒舍艾美商業午間餐盒
販售時間：週一至週五的12:00至13:30，售完為止
訂購電話：02-6622-8018（超過10盒方可電話預訂）
預訂服務時間 09:00至20:00
餐盒口味：
■ 寒舍家鄉雞肉飯 100元
■ 麻油雞越光米飯 120元
■ 奶油鮭魚義大利麵 100元
■ 辣味番茄海鮮筆管麵 120元
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