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五星餐點「外帶只要100元」！ 寒舍艾美推4款午間餐盒　海鮮、鮭魚好料統統有

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
台北寒舍艾美酒店推出四款精緻午間餐盒，一張一百元吃得到。 圖／台北寒舍艾美酒店官網
台北寒舍艾美酒店推出四款精緻午間餐盒，一張一百元吃得到。 圖／台北寒舍艾美酒店官網

疫情重創飯店與餐飲業，不過商機來自市場變化，因應政府要求社交距離與越來越多人選擇外帶飲食，台北寒舍艾美酒店日前推出四款只要100元起的商業午餐餐盒，有滿滿海鮮跟鮭魚等好料，只在週一到週五的午餐時段於酒店1樓現場販售，想在平日中午吃到五星級料理的民眾，務必把握將外帶好料帶走！

位在信義區的台北寒舍艾美酒店，向來每每推出的料理，都秉持著嚴選食材及細膩講究的料理精神。這回推出的百元餐盒含有四種口味，若想吃米飯類，有經典寒舍家鄉雞肉飯與麻油雞越光米飯；若想品嚐麵類，則有奶油鮭魚義大利麵與辣味蕃茄海鮮筆管麵供選擇。日前一推出，馬上受到許多上班族的喜愛，紛紛午休時前往排隊購買。

台北寒舍艾美酒店，推出精緻午間餐盒，售價一百元起。 圖／台北寒舍艾美酒店官網
台北寒舍艾美酒店，推出精緻午間餐盒，售價一百元起。 圖／台北寒舍艾美酒店官網

值得注意的是，若想大量訂購，超過10盒可接受電話預約，必須於取餐前一天八點前預訂且全額付清完成，也可至探索廚房付款或採用匯款及信用卡授權書的方式。販賣時段為週一到週五的12點至13點30分，售完為止。

寒舍艾美商業午間餐盒

販售時間：週一至週五的12:00至13:30，售完為止

訂購電話：02-6622-8018（超過10盒方可電話預訂）

預訂服務時間 09:00至20:00

餐盒口味：

  ■ 寒舍家鄉雞肉飯 100元

 ■ 麻油雞越光米飯 120元 

■ 奶油鮭魚義大利麵 100元

 ■ 辣味番茄海鮮筆管麵 120元

寒舍家鄉雞肉飯，售價100元。 圖／台北寒舍艾美酒店官網
寒舍家鄉雞肉飯，售價100元。 圖／台北寒舍艾美酒店官網

麻油雞越光米飯 ，售價120元。 圖／台北寒舍艾美酒店官網
麻油雞越光米飯 ，售價120元。 圖／台北寒舍艾美酒店官網

奶油鮭魚義大利麵，售價100元。 圖／台北寒舍艾美酒店官網
奶油鮭魚義大利麵，售價100元。 圖／台北寒舍艾美酒店官網

辣味番茄海鮮筆管麵，售價120元。 圖／台北寒舍艾美酒店官網
辣味番茄海鮮筆管麵，售價120元。 圖／台北寒舍艾美酒店官網

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