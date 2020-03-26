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鍋控快衝！ 石二鍋118元爽吃 王品百元加菜金只到4月底

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
王品「安心百元加菜金」讓石二鍋最低只要118元就可以吃得到。 圖／石二鍋臉書粉專
王品「安心百元加菜金」讓石二鍋最低只要118元就可以吃得到。 圖／石二鍋臉書粉專

疫情升溫嚴重影響營收，為促進消費，各大餐飲業紛紛祭出許多飲食優惠。王品集團旗下的App「王品瘋美食」推出安心百元加菜金，即日起到四月底，不論是否為會員，都可以加入或登入會員免費領券，在王品集團旗下任一餐廳都可以出示現折100元，如石二鍋最低118元就可以吃得到！

王品「安心百元加菜金」領折抵券活動已於3月14日開始，到4月30日止，只要下載「王品瘋美食」App，並完成會員認證，前往「來換禮物」專區馬上免費領取一張100元優惠折抵券，並於王品餐飲門市用餐時出示App券匣讓店員核銷折抵。

王品特別告知百貨體系並不適用本活動，如宜蘭新月體系、ATT體系、環球體系、麗寶體系、高雄夢時代體系、誠品敦南店與桃園台茂體系皆無法折抵喔，提醒民眾用餐時需注意門市喔。另外，王品集團為求保護好每位顧客的健康，特別實施量體溫與雙手消毒政策，並要求每位員工每一小時須完成手部清潔消毒，確保顧客安心享用美食！

王品集團推出「安心百元加菜金」活動 圖／王品牛排臉書粉專圖／石二鍋臉書粉專
王品集團推出「安心百元加菜金」活動 圖／王品牛排臉書粉專圖／石二鍋臉書粉專

APP下載連結：https://wowfoods.cc/103

CP值極高的石二鍋深受小資族喜愛。 圖／石二鍋臉書粉專
CP值極高的石二鍋深受小資族喜愛。 圖／石二鍋臉書粉專

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