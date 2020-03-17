快訊

讀書也犯法？從《國際橋牌社》回顧「二條一」

羨慕台灣防疫資訊透明 台人：在法國沒有人相信我的話

以植物性飲食概念端出「絕對的綠」 RAW春季菜單端上友善環境

欣傳媒 / 欣傳媒

從「吃在地」、「食材零浪費」開始，屢次革新台灣飲食型態的江振誠主廚Andre，在2020年春天提出了尊重環境與生態的「植物性飲食Plant-based」概念，為饕客端上雄友善、雄介青的春季料理。

「風味的表現應該建立在平衡與創意而又對自然環境友善的烹調！」

Chef Andre表示，人們想吃肉，多半是風味上的渴望，但其實肉類對身體及大自然的負擔比想像中的高出許多，RAW提高菜單中植物性食材的比例，以植物性食材為基礎來創造出令人驚豔又滿意的組合，希望進而影響更多人的飲食習慣，提供大家未來在用餐選擇的另一個想法，能夠盡量減輕地球負擔，才是RAW最終的目的。

「我們能夠為這個世界做什麼？」

在這個時代，除了嚴格挑選食材，也需要做對環境對身體友善的選擇，RAW更是自認有責任做到傳遞美味的同時也傳達友善環境的概念。當節氣進入春分，氣溫回暖、萬物萌生，本季循二十四節氣中生機盎然的春季豐富食材和植物性飲食為基礎，再以肉類和豆類提供蛋白質，在Chef Andre和Chef Alain的提倡下更進一步刻畫了「植物性料理」具體樣貌，達到兼具美味、健康與營養的需求。

「RAW絕對的綠春季菜單有什麼？」

■ 綠草莓/接骨木/松針

■ 海頭皮/金山寺味噌/山葵

■ 漬海鮮/甲殼/若鷲魚

■ 白腹青花/春葉/鮮昆布

■ 義麵/黃金蜆/杏仁

■ 娃娃芥菜/黑芝麻/松露

■ 西谷米/玫瑰菇/草石蠶

■ 脆皮豬/臘腸/花生

■ 豆腐/豆漿/豆酥

■ 紅/龜/粿

本季菜單從重點食材「綠草莓」開始，綠草莓/接骨木/松針使用口感清脆酸甘的綠草莓和接骨木奶酪塔的搭配，代表春季融雪意念的「剉冰」和帶有清爽草本滋味的松針，在視覺和味覺都表現了滿天的春色景象。

RAW去年發起了第一波「春天吃春卷」運動，延續「捲起春天，留住青春」的意涵，海頭皮/金山寺味噌/山葵，口感如海蜇皮般的鮭魚頭軟骨、薏仁、金山寺味噌和山葵調味，再用香氣十足的新鮮山葵葉取代包裹的麵皮，清爽也降低了身體的負擔。而相同食材更用來製作出的富含膠質的山葵湯，表現春天氣候變化多端的意象。

漬海鮮/甲殼/若鷲魚用的是西班牙傳統醃漬海鮮法Escabeche法，特別之處是先將食物煮熟，再用醋和香草醃漬。RAW貫徹整套菜單的「植物性食材」在這道菜「隱身」成了醃漬的基底，做出畫龍點睛的調味；全蔬熬煮的高湯則「變身」為覆蓋於表面的濃郁果凍。

專屬於春天一道菜色白腹青花/春葉/鮮昆布，此道餐盤成了RAW藝術創作的畫布，近30種盛產於春季的臺灣水生、陸生蔬菜，搭配油脂豐厚的白腹青花魚薄片，經過冰鎮之後口感彈牙，青草的香氣四溢也帶有爽脆清新的食感。

義麵/黃金蜆/杏仁是本季RAW玩轉的一道經典菜色—「義式白酒蛤蜊麵Vongole」。貫徹「植物性飲食」的作法，用杏仁取代鮮奶油；水蓮「編織」而成的「麵條」，再用臺味十足的「醃漬黃金蜆」來表現食材原味。

俗云春分吃春菜，娃娃芥菜/黑芝麻/松露使用春天才有的娃娃菜，帶著微苦及甘甜，用湯圓和松露奶油醬做成台版的「義式麵疙瘩Gnocchi」。黑芝麻、松露和胡桃的濃醇醬汁，仔細感受這些食材在奇異的組合竟蹦出了「太妃糖」的香氣。

以法式傳統肉派的烹調手法製作西谷米/玫瑰菇/草石蠶，Q彈的黑豬肉內餡和口感同樣豐富的西谷米外皮，醬汁更使用了亞洲的元素黑蒜頭和白味噌，再用草石蠶和玫瑰菇發酵醃製的小菜平衡味蕾，讓這道以台灣街頭「肉圓」為概念的小食有了全然的新面貌。 

脆皮豬/臘腸/花生是經典臺式菜色「花生豬腳」和「烤乳豬」的綜合體。炭烤「豬尾巴」、起司和山藥在「植物性料理」的關鍵概念下打造了有如烤乳豬的「三層肉」風味。Chef Andre運用當季的無花果與莓果依照義式香腸的調味、灌製和「風乾熟成」的製程創作出獨一無二的「臘腸Salami」，讓大家搶先品嚐RAW版的「未來肉」。

黃豆製品是華人社會中最熟悉的滋味之一，在豆製品的廣泛運用下，市面上的有機黃豆卻僅有5%來自臺灣本地農民的心血，他們並沒有因黃豆的廣泛的使用而受惠。RAW選用了在地種植的臺南佳里自然有機黃豆，以豆腐/豆漿/豆酥重新解構「提拉米蘇Tiramisu」，持續履行著本季「植物性食材」的概念，無添加任何乳製品，但絕對一嚐就知道—這就是提拉米蘇！

華人傳統禮俗之一祭祀土地神的日子，也是農家耕作的季節更替之時—「春祈秋報」之中必備的紅/龜/粿。RAW的版本是以太妃糖的作法炒出棗泥的綿密絲綢口感，加入枸杞增添了特殊的香氣，包裹滿滿的核桃，RAW親手做的紅龜粿是大家的共同記憶，也希望讓這些屬於傳統文化的老味道足以傳承下去。

RAW

地址：台北市樂群三路301號

電話：02-8501-5800

營業時間：11:30~14:30、18:00~22:00，週一～二公休

官方網站：http://www.raw.com.tw

吳丁江/River圖文彙整

本文經授權轉載自欣傳媒 欣美食，未經允許請勿轉載！

海鮮 金山 湯圓

延伸閱讀

超過百款香檳任選！華麗復古酒吧《OPIUM》降臨信義區

婚宴一桌要價35000讓他超傻眼 網友猜還是會有這道菜

料理研究家：「蒸雞肉」不乾柴 快速備餐無壓力

在家吃飯／做出美味不乾柴 「蒸雞肉」 輕鬆備餐非難事

相關新聞

身分證上有1或6！ 原燒O-NiKU周年慶「16oz燒肉肉盤」免費送你吃

文、圖／華少甫 前幾天聽說原燒O-NiKU 2月有一款新的和牛套餐，只要滿足3款條件，就能得到一個重達16oz的極盛厚切拼盤，心癢癢之下立馬來到台中公益店嘗鮮，順便吃吃看他們家很夯的「燒肉蛋糕」

部落客帶路吃南北兩家大份量腸粉 滑嫩嫩咕溜溜超過癮

這不是兩條小小的腸粉擺盤，而是攤著一整盤的大份量！喜歡到茶樓享用港點的吃貨對腸粉不會陌生，但小小一盤吃不太過癮，上哪去大快朵頤一番呢。部落客帶路吃今天要來享用兩家大份量腸粉，首先是台南國安街上獲得眾多部落客稱讚的「吳記廣式腸粉」，一大份70元有菜有料，早午餐吃這樣根本超滿足；北部部落客帶路吃的是行天宮腸粉名店「稻香石磨腸粉」，有眾多鐵粉支持，口感滑嫩一吃就愛。

超Chill～宜蘭最新酒吧！ 夜貓子必訪「露營酒吧」 快揪閨蜜談心、小酌喝一杯

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 宜蘭一間最新開幕半戶外「露營酒吧」超吸睛！充滿了90年代美國鄉村風格的Chilling HOME 90’s，提供餐點、輕食、調酒和水煙等，不僅讓民眾能坐在

超認真試吃／J.Sheon盲測5款水餃　冠軍款「會爆汁」

防疫在家不想出門、懶得出門，方便調理的「冷凍水餃」就成為居家用餐的好選擇。「udn走跳世界」粉絲團的「超認真試吃」單元，...

《灌籃高手》清酒禮盒限量預購！喝出三井壽背號的秘密

講到經典日本動漫《灌籃高手》，會不會勾起你年輕時的熱血回憶呢？其中，湘北隊浪子回頭的三分神射手三井壽，那段催淚的「安西教...

巧克力、影集、巨星... 這些酒的「跨界」創新想像

「好酒」該如何跨界？當蘇格蘭高地威士忌，遇見頂級法式巧克力；或是威士忌跨界聯名HBO熱門影集；又或香檳王Dom Péri...

蟹肉鋪滿滿！懷石料理店首推「蟹肉便當」 每盒650元

標榜全台首間「日本活體螃蟹料理專賣店」的「月夜岩」，即起以毛蟹、鱈場蟹、松葉蟹作為主角，推出「蟹壽司便當」。在木質便當盒...

極上鮪魚大腹40元！壽司郎「台南西門路店」2／25開幕

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，即將於2月25日開設「台南西門路店」，為全台第14間、台南第3間門市。為慶祝開幕，店內將推...

吳慷仁2個月要吃遍北部滷肉飯 網友推薦名店曝光讓人口水直流

吳慷仁昨（3日）透過臉書發下豪語「把北部好吃的滷肉飯都吃一次」，吸引許多網友推薦多家讓人口水直流的魯肉飯老店，他也回應表示會去品嘗：「但是推薦的人你們要記得，你們都是我變胖的幫凶！」，粉絲笑翻。

一年只賣一次！好市多兩大過年「超狂飲品」掀囤貨潮 還有網友自創夢幻喝法？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 為了迎接春節，許多人都會到各大賣場買年貨，而酒類也是過年入手的熱門選項之一。好市多去年曾出現的兩款高人氣飲品，今年新年再度重磅回歸，馬上掀起一波囤貨潮

起司控突然衝新北樹林！190元超濃炙燒起司牛排社群一夕爆紅

原本只是外觀普通低調的夜市牛排店，因為一道會牽絲的「炙燒起司」排餐在社群曝光，一夕爆紅，熱門臉書社團也可以見到分享。看看...

100款「18禁玩具」陪吃飯！首間「情趣用品」餐館令人好害羞

全台首間「情趣用品」主題餐酒館「房間餐酒」，近期於台北東區正式登場。店內牆上掛著的裝飾品，乃是按摩棒、飛機杯等百餘款各種...

熱門新聞

好市多必買商品有哪些？ 網友異口同聲點名兩樣

星巴克、可口可樂、麥當勞薯條變了！化身「黑白包裝」設計的各大品牌，你買不買單？

身份證有1、6？原燒送「16oz厚切雪花牛＋豬排」

IKEA「三大美食」雞翅超多汁 網分兩派戰翻

不用飛首爾！在台灣也能吃到《梨泰院Class》甜栗酒館

身分證上有1或6！ 原燒O-NiKU周年慶「16oz燒肉肉盤」免費送你吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。