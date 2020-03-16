身分證上有1或6！ 原燒O-NiKU周年慶「16oz燒肉肉盤」免費送你吃

前幾天聽說原燒O-NiKU 2月有一款新的和牛套餐，只要滿足3款條件，就能得到一個重達16oz的極盛厚切拼盤，心癢癢之下立馬來到台中公益店嘗鮮，順便吃吃看他們家很夯的「燒肉蛋糕」，想要重溫大口吃肉的快感。

先來說說原燒O-NiKU周年慶活動的3個條件，自3月16日至4月底止，只要身分證裡有1或6這兩個數字，消費滿2000元，並3天前訂位，便可獲得16oz的極盛厚切肉盤一份！

這對愛吃肉的男孩來說，根本是一大福音啊！因為只要你是個男的（聽起來好嗆），身分證上就一定會有個1，馬上可以來大快朵頤一番了！

原燒O-NiKU目前全台共有六間，與原燒本店的不同之處，在於他們沒有單人套餐，而是以雙人、三人套餐為主，算是業界比較新型態的店，我這次來的公益店也非常特別，佔地坪數非常廣，外觀是滿滿的露營風，共有128席，走進裡面，更是彷彿進到了一個全新的世界。

順帶解釋一下店名，很多人都吃過原燒，但可能很多人不懂什麼是O-NiKU，事實上，NiKU就是日文中「肉」的意思，O則象徵著嘴巴，相比原燒本店，他們家更強調「大口吃肉」的意念。

一走進店內，便會看到現在許多餐飲業者都會提供的防疫措施，包括額溫槍、酒精乾洗手等，希望客人吃的開心之餘也兼顧健康。

店裡的調味料有非常多種，包括玫瑰鹽跟我一試成主顧的七味粉；此外，韓式泡菜、蔥鹽、檸檬汁、味噌醬、水果醬等，每口肉都可以有不同的滋味，同時也滿足各種需求的饕客。

說到調味料，就不能不提我個人認為非常特別的千枚漬，這其實是京都名產，原燒師傅去日本時，學到這款技術，將蘿蔔的中心切成薄片狀，店家推薦可搭配肉一起食用，尤其可以起到解膩的效果。

雙人和牛套餐 2188元，需加10%服務費

適合2人食用，共有和牛拼盤、好牛小拼盤、綜合拼盤三種肉盤，附餐則有田園沙拉（2-3人食用，醬料可凱薩、和風二選一）、開胃小品、精緻米食（194馥香米）、壺湯（豚骨湯、無限續，有蒜香味道）、時令包葉菜（美生菜）、飲料任選2種（原味氣泡飲、可爾必思氣泡飲、葡萄氣泡飲、南非國寶茶）、甜點任選2種（哈根達斯冰淇淋、紫米紅豆湯）等，飽足感十足。

和牛拼盤

和牛拼盤裡面共有三種肉品，分別是澳洲極品和牛、澳洲霜降和牛、蔥鹽牛舌，前兩款皆是澳洲M8~M9之間的最高等級和牛，牛舌則是來自紐西蘭，搭配蔥鹽調味，味道頗佳。

好牛小拼盤

共有美國Prime雪花牛、角切牛、霜降牛小排等三種部位，雪花牛跟角切牛都是板腱的部位，吃起來較有嚼勁，牛小排則是翼板，即俗稱的肩胛部位，油花較多，口感非常軟嫩。

綜合拼盤

為豬肉跟雞肉的綜合拼盤，共有霜降松阪豬、嚴選雪花豬、優質豬梅花、特調蔥鹽雞腿丁等四種肉品。

松阪豬為豬頸肉，也就是俗稱的「黃金六兩肉」，肉質較好，因此較為珍貴；雪花豬為里肌部位，油花分布均勻；豬梅花即俗稱的五花肉，油花較多，口感軟嫩；蔥鹽雞腿丁顧名思義，在上桌前會先用蔥鹽調味，讓口感更加多層次。

海鮮組合盤

有著肉質厚實的大草蝦，以及又大顆又Juicy的大干貝，店家也貼心提供代烤代剝的服務，讓客人不用髒手就能品嘗到美味海鮮。

再來來說說他們家的燒肉蛋糕，雖然有些人覺得這個是老哏，但我個人覺得他依然是店內必點的招牌！

燒肉蛋糕 399元／份

共有雪花牛、霜降牛小排、霜降松阪豬、嚴選雪花豬等四種肉品，特別的是，原燒的燒肉蛋糕不需生日也可以點，如果你有什麼事情想要慶祝，或是想吃點不同的肉品組合，或單純想滿足大口吃肉的口腹之慾，都非常推薦這款好看又好拍的餐點。

好酒沉甕底！原燒O-NiKU新推出的16周年活動，自3月16日至4月底止，只要身分證裡有1或6這兩個數字，消費滿2000元並3天前訂位，便可獲得16oz的極盛厚切拼盤一份！

16oz極盛厚切拼盤

共有松阪豬、厚切雪花牛排、厚切豬排等三種肉品，特別的是，板腱牛跟梅花豬都特別做成較厚的肉排，讓客人可以品嘗到牛排跟豬排的口感，有更多的嘗鮮體驗。

原燒O-NiKU三重龍門店

地址：新北市三重區龍門路6之1號4樓 電話：02-8983-9355

原燒O-NiKU桃園統領店

地址：桃園市桃園區中正路61號8樓 電話：03-335-7957

原燒O-NiKU桃園台茂店

地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6樓 電話：03-222-1668

原燒O-NiKU台中公益店

地址：台中市南屯區公益路二段702號 電話：04-2255-6885

原燒O-NiKU宜蘭新月店

地址：宜蘭縣宜蘭市民權路二段38巷6號4樓 電話：03-932-9258

原燒O-NiKU公益店

地址：台中市南屯區公益路二段702號 電話：04-2255-6885

營業時間：11:30~14:30，17:00~22:00，無公休日

文章來源：華少的吃貨地圖

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