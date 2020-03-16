快訊

國防部：大陸多架戰機夜間飛訓 遭我驅離防空識別區

中和里長揪團爽玩西葡 臉書打卡「1人1排像商務艙」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身分證上有1或6！ 原燒O-NiKU周年慶「16oz燒肉肉盤」免費送你吃

華少的吃貨地圖 / 文、圖／華少甫

文、圖／華少甫

前幾天聽說原燒O-NiKU 2月有一款新的和牛套餐，只要滿足3款條件，就能得到一個重達16oz的極盛厚切拼盤，心癢癢之下立馬來到台中公益店嘗鮮，順便吃吃看他們家很夯的「燒肉蛋糕」，想要重溫大口吃肉的快感。

先來說說原燒O-NiKU周年慶活動的3個條件，自3月16日至4月底止，只要身分證裡有1或6這兩個數字，消費滿2000元，並3天前訂位，便可獲得16oz的極盛厚切肉盤一份！

這對愛吃肉的男孩來說，根本是一大福音啊！因為只要你是個男的（聽起來好嗆），身分證上就一定會有個1，馬上可以來大快朵頤一番了！

原燒O-NiKU目前全台共有六間，與原燒本店的不同之處，在於他們沒有單人套餐，而是以雙人、三人套餐為主，算是業界比較新型態的店，我這次來的公益店也非常特別，佔地坪數非常廣，外觀是滿滿的露營風，共有128席，走進裡面，更是彷彿進到了一個全新的世界。

順帶解釋一下店名，很多人都吃過原燒，但可能很多人不懂什麼是O-NiKU，事實上，NiKU就是日文中「肉」的意思，O則象徵著嘴巴，相比原燒本店，他們家更強調「大口吃肉」的意念。

一走進店內，便會看到現在許多餐飲業者都會提供的防疫措施，包括額溫槍、酒精乾洗手等，希望客人吃的開心之餘也兼顧健康。

店裡的調味料有非常多種，包括玫瑰鹽跟我一試成主顧的七味粉；此外，韓式泡菜、蔥鹽、檸檬汁、味噌醬、水果醬等，每口肉都可以有不同的滋味，同時也滿足各種需求的饕客。

說到調味料，就不能不提我個人認為非常特別的千枚漬，這其實是京都名產，原燒師傅去日本時，學到這款技術，將蘿蔔的中心切成薄片狀，店家推薦可搭配肉一起食用，尤其可以起到解膩的效果。

雙人和牛套餐　2188元，需加10%服務費

適合2人食用，共有和牛拼盤、好牛小拼盤、綜合拼盤三種肉盤，附餐則有田園沙拉（2-3人食用，醬料可凱薩、和風二選一）、開胃小品、精緻米食（194馥香米）、壺湯（豚骨湯、無限續，有蒜香味道）、時令包葉菜（美生菜）、飲料任選2種（原味氣泡飲、可爾必思氣泡飲、葡萄氣泡飲、南非國寶茶）、甜點任選2種（哈根達斯冰淇淋、紫米紅豆湯）等，飽足感十足。

和牛拼盤

和牛拼盤裡面共有三種肉品，分別是澳洲極品和牛、澳洲霜降和牛、蔥鹽牛舌，前兩款皆是澳洲M8~M9之間的最高等級和牛，牛舌則是來自紐西蘭，搭配蔥鹽調味，味道頗佳。

好牛小拼盤

共有美國Prime雪花牛、角切牛、霜降牛小排等三種部位，雪花牛跟角切牛都是板腱的部位，吃起來較有嚼勁，牛小排則是翼板，即俗稱的肩胛部位，油花較多，口感非常軟嫩。

綜合拼盤

為豬肉跟雞肉的綜合拼盤，共有霜降松阪豬、嚴選雪花豬、優質豬梅花、特調蔥鹽雞腿丁等四種肉品。

松阪豬為豬頸肉，也就是俗稱的「黃金六兩肉」，肉質較好，因此較為珍貴；雪花豬為里肌部位，油花分布均勻；豬梅花即俗稱的五花肉，油花較多，口感軟嫩；蔥鹽雞腿丁顧名思義，在上桌前會先用蔥鹽調味，讓口感更加多層次。

海鮮組合盤

有著肉質厚實的大草蝦，以及又大顆又Juicy的大干貝，店家也貼心提供代烤代剝的服務，讓客人不用髒手就能品嘗到美味海鮮。

再來來說說他們家的燒肉蛋糕，雖然有些人覺得這個是老哏，但我個人覺得他依然是店內必點的招牌！

燒肉蛋糕　399元／份

共有雪花牛、霜降牛小排、霜降松阪豬、嚴選雪花豬等四種肉品，特別的是，原燒的燒肉蛋糕不需生日也可以點，如果你有什麼事情想要慶祝，或是想吃點不同的肉品組合，或單純想滿足大口吃肉的口腹之慾，都非常推薦這款好看又好拍的餐點。

好酒沉甕底！原燒O-NiKU新推出的16周年活動，自3月16日至4月底止，只要身分證裡有1或6這兩個數字，消費滿2000元並3天前訂位，便可獲得16oz的極盛厚切拼盤一份！

16oz極盛厚切拼盤

共有松阪豬、厚切雪花牛排、厚切豬排等三種肉品，特別的是，板腱牛跟梅花豬都特別做成較厚的肉排，讓客人可以品嘗到牛排跟豬排的口感，有更多的嘗鮮體驗。

原燒O-NiKU三重龍門店

地址：新北市三重區龍門路6之1號4樓 電話：02-8983-9355

原燒O-NiKU桃園統領店

地址：桃園市桃園區中正路61號8樓 電話：03-335-7957

原燒O-NiKU桃園台茂店

地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6樓 電話：03-222-1668

原燒O-NiKU台中公益店

地址：台中市南屯區公益路二段702號 電話：04-2255-6885

原燒O-NiKU宜蘭新月店

地址：宜蘭縣宜蘭市民權路二段38巷6號4樓 電話：03-932-9258

原燒O-NiKU公益店

地址：台中市南屯區公益路二段702號 電話：04-2255-6885

營業時間：11:30~14:30，17:00~22:00，無公休日

文章來源：華少的吃貨地圖

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

周年慶

相關新聞

身分證上有1或6！ 原燒O-NiKU周年慶「16oz燒肉肉盤」免費送你吃

文、圖／華少甫 前幾天聽說原燒O-NiKU 2月有一款新的和牛套餐，只要滿足3款條件，就能得到一個重達16oz的極盛厚切拼盤，心癢癢之下立馬來到台中公益店嘗鮮，順便吃吃看他們家很夯的「燒肉蛋糕」

部落客帶路吃南北兩家大份量腸粉 滑嫩嫩咕溜溜超過癮

這不是兩條小小的腸粉擺盤，而是攤著一整盤的大份量！喜歡到茶樓享用港點的吃貨對腸粉不會陌生，但小小一盤吃不太過癮，上哪去大快朵頤一番呢。部落客帶路吃今天要來享用兩家大份量腸粉，首先是台南國安街上獲得眾多部落客稱讚的「吳記廣式腸粉」，一大份70元有菜有料，早午餐吃這樣根本超滿足；北部部落客帶路吃的是行天宮腸粉名店「稻香石磨腸粉」，有眾多鐵粉支持，口感滑嫩一吃就愛。

超Chill～宜蘭最新酒吧！ 夜貓子必訪「露營酒吧」 快揪閨蜜談心、小酌喝一杯

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 宜蘭一間最新開幕半戶外「露營酒吧」超吸睛！充滿了90年代美國鄉村風格的Chilling HOME 90’s，提供餐點、輕食、調酒和水煙等，不僅讓民眾能坐在

超認真試吃／J.Sheon盲測5款水餃　冠軍款「會爆汁」

防疫在家不想出門、懶得出門，方便調理的「冷凍水餃」就成為居家用餐的好選擇。「udn走跳世界」粉絲團的「超認真試吃」單元，...

《灌籃高手》清酒禮盒限量預購！喝出三井壽背號的秘密

講到經典日本動漫《灌籃高手》，會不會勾起你年輕時的熱血回憶呢？其中，湘北隊浪子回頭的三分神射手三井壽，那段催淚的「安西教...

巧克力、影集、巨星... 這些酒的「跨界」創新想像

「好酒」該如何跨界？當蘇格蘭高地威士忌，遇見頂級法式巧克力；或是威士忌跨界聯名HBO熱門影集；又或香檳王Dom Péri...

蟹肉鋪滿滿！懷石料理店首推「蟹肉便當」 每盒650元

標榜全台首間「日本活體螃蟹料理專賣店」的「月夜岩」，即起以毛蟹、鱈場蟹、松葉蟹作為主角，推出「蟹壽司便當」。在木質便當盒...

極上鮪魚大腹40元！壽司郎「台南西門路店」2／25開幕

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，即將於2月25日開設「台南西門路店」，為全台第14間、台南第3間門市。為慶祝開幕，店內將推...

吳慷仁2個月要吃遍北部滷肉飯 網友推薦名店曝光讓人口水直流

吳慷仁昨（3日）透過臉書發下豪語「把北部好吃的滷肉飯都吃一次」，吸引許多網友推薦多家讓人口水直流的魯肉飯老店，他也回應表示會去品嘗：「但是推薦的人你們要記得，你們都是我變胖的幫凶！」，粉絲笑翻。

一年只賣一次！好市多兩大過年「超狂飲品」掀囤貨潮 還有網友自創夢幻喝法？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 為了迎接春節，許多人都會到各大賣場買年貨，而酒類也是過年入手的熱門選項之一。好市多去年曾出現的兩款高人氣飲品，今年新年再度重磅回歸，馬上掀起一波囤貨潮

起司控突然衝新北樹林！190元超濃炙燒起司牛排社群一夕爆紅

原本只是外觀普通低調的夜市牛排店，因為一道會牽絲的「炙燒起司」排餐在社群曝光，一夕爆紅，熱門臉書社團也可以見到分享。看看...

100款「18禁玩具」陪吃飯！首間「情趣用品」餐館令人好害羞

全台首間「情趣用品」主題餐酒館「房間餐酒」，近期於台北東區正式登場。店內牆上掛著的裝飾品，乃是按摩棒、飛機杯等百餘款各種...

熱門新聞

好市多必買商品有哪些？ 網友異口同聲點名兩樣

星巴克、可口可樂、麥當勞薯條變了！化身「黑白包裝」設計的各大品牌，你買不買單？

「星座命定威士忌」大解密！獅子要煙燻、水瓶愛清爽

IKEA「三大美食」雞翅超多汁 網分兩派戰翻

不用飛首爾！在台灣也能吃到《梨泰院Class》甜栗酒館

高檔牛排也撐不住了！A CUT首次推出外賣套餐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。