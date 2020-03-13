部落客帶路吃南北兩家大份量腸粉 滑嫩嫩咕溜溜超過癮

這不是兩條小小的腸粉擺盤，而是攤著一整盤的大份量！喜歡到茶樓享用港點的吃貨對腸粉不會陌生，但小小一盤吃不太過癮，上哪去大快朵頤一番呢。部落客帶路吃今天要來享用兩家大份量腸粉，首先是台南國安街上獲得眾多部落客稱讚的「吳記廣式腸粉」，一大份70元有菜有料，早午餐吃這樣根本超滿足；北部部落客帶路吃的是行天宮腸粉名店「稻香石磨腸粉」，有眾多鐵粉支持，口感滑嫩一吃就愛。

2020-03-13 13:52