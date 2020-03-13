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部落客帶路吃南北兩家大份量腸粉 滑嫩嫩咕溜溜超過癮

聯合報 / 記者 柯意如／即時報導
行天宮「稻香石磨腸粉」、「吳記廣式腸粉」(右)。圖／IG@griffith__lai、FB/Blog： 舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
行天宮「稻香石磨腸粉」、「吳記廣式腸粉」(右)。圖／IG@griffith__laiFB/Blog： 舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供

這不是兩條小小的腸粉擺盤，而是攤著一整盤的大份量！喜歡到茶樓享用港點的吃貨對腸粉不會陌生，但小小一盤單價不低，喜歡腸粉想吃得更過癮，上哪去大快朵頤一番呢。部落客帶路吃今天要來享用兩家大份量腸粉，首先是台南國安街上獲得眾多部落客分享的隱藏版早午餐「吳記廣式腸粉」，一大份70元起有菜有料，早午餐吃這樣根本超滿足；北部部落客帶路吃的是行天宮腸粉名店「稻香石磨腸粉」，有眾多鐵粉支持，口感滑嫩一吃就愛。

「吳記廣式腸粉」在IG獲得不少網友分享。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
「吳記廣式腸粉」在IG獲得不少網友分享。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供

台南國安街「吳記廣式腸粉」隱藏版早午餐

知名的台南美食街：安南區國安街，有許多平價高CP的排隊美食，其中這家外觀低調的「吳記廣式腸粉」是賣早午餐的時段(早上到中午)，吸引許多IG部落客前往品嘗，照片曝光後讓人口水直流，看看這皺皮Q嫩的模樣，完全就是隱藏版美食，大份量更過癮。

「吳記廣式腸粉」蝦仁腸粉看起來就好吃。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
「吳記廣式腸粉」蝦仁腸粉看起來就好吃。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供

「吳記廣式腸粉」現蒸現做，本次部落客帶路吃兩種口味：蝦仁腸粉與綜合腸粉，蝦仁腸粉用料不手軟（圖片為挑蝦出來計算，實品為包在裡面）吃飽又吃巧；想要更有飽足感可以選綜合腸粉，香甜玉米+肉品搭配滑嫩腸粉，加上店家特製醬汁，能吃辣的話一定要加點辣，滑嫩嫩咕溜溜，早午餐吃這個也太邪惡太幸福了，根據網友情報，店家還貼心附上一杯飲品(營業資訊僅供參考，以現場實際公告為準)，難怪許多內行吃貨都成為鐵粉啦！

「吳記廣式腸粉」是平價美食(售價僅供參考如有更動以店家為準)。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
「吳記廣式腸粉」是平價美食(售價僅供參考如有更動以店家為準)。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供

哪裡吃

吳記廣式腸粉

地址：台南市安南區國安街108號

蝦仁腸粉70

綜合腸粉 70

售價僅供參考，營業資訊與售價如有更動以店家現場為準

行天宮捷運美食「稻香石磨腸粉」鐵粉多 還有王子麵必吃

行天宮附近知名的大份量腸粉名店「稻香石磨腸粉」，其中松江店從行天宮捷運站出來步行一小段路就到了，是名副其實的捷運美食，交通相當方便，受到不少鐵粉長期喜愛。

行天宮「稻香石磨腸粉」是捷運美食。圖／IG@bualonefoodie提供
行天宮「稻香石磨腸粉」是捷運美食。圖／IG@bualonefoodie提供
行天宮「稻香石磨腸粉」有許多鐵粉支持。圖／IG@griffith__lai提供
行天宮「稻香石磨腸粉」有許多鐵粉支持。圖／IG@griffith__lai提供
行天宮「稻香石磨腸粉」的王子麵也有許多吃貨點購。圖／IG@griffith__lai提供
行天宮「稻香石磨腸粉」的王子麵也有許多吃貨點購。圖／IG@griffith__lai提供

吃過的網友分享，「稻香石磨腸粉」味滑嫩順口，腸粉皮帶著淡淡米香，搭配醬汁與鮮美的餡料，一下子就滑入口中，厚度也適中。雖然腸粉現做需要稍等，但端上桌的豐盛感不會讓人失望，肉、菜、蛋結合爽滑的粉皮，如果是當午晚餐吃，可以點購大份的，不少人也會腸粉跟王子麵雙點，一次把招牌菜都享用完畢。「稻香石磨腸粉」除了松江店還有合江店，分別在松江路跟合江街，人多時需要等候一下，更詳細營業資訊可上粉絲團查詢。

哪裡吃

稻香石磨腸粉

總匯腸粉140

總匯王子麵130

松江店地址：台北市松江路330巷36-3號

合江店地址：台北市中山區合江街134號

售價僅供參考，營業資訊與售價如有更動以店家現場為準

早午餐 捷運美食 排隊美食 台南美食 小吃

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