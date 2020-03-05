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超Chill～宜蘭最新酒吧！ 夜貓子必訪「露營酒吧」 快揪閨蜜談心、小酌喝一杯

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／IG@yiping_0717授權、取自Chilling HOME 90’s粉絲團
圖／IG@yiping_0717授權、取自Chilling HOME 90’s粉絲團

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宜蘭一間最新開幕半戶外「露營酒吧」超吸睛！充滿了90年代美國鄉村風格的Chilling HOME 90’s，提供餐點、輕食、調酒和水煙等，不僅讓民眾能坐在室內聊天吃東西、打撞球，戶外營造出超Chill～露營區氣氛，也能坐在帳棚內小酌談心，讓夜貓子、閨蜜們忍不住呼朋引伴一同來放鬆喝一杯！

圖／取自Chilling HOME 90’s粉絲團
圖／取自Chilling HOME 90’s粉絲團

圖／取自Chilling HOME 90’s粉絲團
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圖／取自Chilling HOME 90’s粉絲團
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位於宜蘭縣五結鄉巷弄中的「Chilling HOME 90’s」餐酒館，門口有著大大霓虹燈閃爍著Chilling Home，是由兩位90後的年輕人共同返鄉所創立，將他們自己喜愛的露營文化與餐館酒吧結合，試著將Chilling這一種生活態度注入於羅東地區一帶，打造出露營酒吧的複合式餐飲，除了店內桌椅是露營專用，門前還特別放置了兩頂帳篷，讓這裡從外觀到內裝都呈現一致露營主題，成了舒適自在、超Chill的好去處！

圖／IG@yiping_0717授權
圖／IG@yiping_0717授權

圖／IG@yiping_0717授權　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／IG@yiping_0717授權　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

店家提供各式各樣的輕食、炸物、調酒、飲品、水煙，豐富的餐點、平價好吃的下酒菜頗受好評。販售的各式調酒，除了喝得到粉紅佳人這種基本款，還有以巧克力、奶茶為基底的Shot，入口濃濃奶香順口又香甜的Vodka，不定時還會推出駐唱演出，讓人輕鬆享受浪漫的微醺之夜。店內有玩樂型的小撞球檯和桌上足球檯，喝酒喝累了玩一局，立馬打起精神來！

圖／取自Chilling HOME 90’s粉絲團　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／取自Chilling HOME 90’s粉絲團　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／取自Chilling HOME 90’s粉絲團
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來這一定不能錯過室外座位和帳篷區，大人可以舒服地吹吹風、喝喝小酒、好好放鬆，能讓小朋友玩得開心、毛小孩盡情跑跳，家庭出遊選擇也很適合。另外，除了適合三五好友、姐妹閨蜜小酌談心、小倆口約會之外，Chilling Home還提供求婚、慶生或是團體包場服務，總體來說是一間氣氛佳、具有彈性運用的複合式餐酒館。

圖／取自Chilling HOME 90’s粉絲團
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圖／取自Chilling HOME 90’s粉絲團
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Chilling HOME 90’s

地址：宜蘭縣五結鄉中正路一段二巷99號（羅東林場往宜蘭方向看到左手邊的中興保全後右轉小巷內）

電話：0910 633 005

營業時間：周日-四1800pm～0100am／周五-六1800pm～0200am (周二店休)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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